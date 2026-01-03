Nový magazín právě vychází!

Trump zaútočil v Jižní Americe. Venezuela čelí raketovým útokům, uvedl prezident Kolumbie

Trump zaútočil v Jižní Americe. Venezuela čelí raketovým útokům, uvedl prezident Kolumbie

Venezuela byla napadena, uvedl prezident Kolumbie
ČTK
nst
nst

Spojené státy podnikly ve Venezuele vojenské útoky. S odvoláním na nejmenované americké vládní představitele to uvedly agentura Reuters a stanice CBS News a Fox News. Oficiální vyjádření Washington zatím neposkytl.

Venezuelská vláda mezitím sérii výbuchů hlášených v několika státech země, včetně metropole Caracasu, označila za americký útok na vojenské i civilní cíle. Autoritářský prezident Nicolás Maduro v reakci na situaci vyhlásil výjimečný stav. Zpravodajka CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že americký prezident Donald Trump vydal souhlas s pozemními údery ve Venezuele už před několika dny.

Islámský stát dostal přednost

Podle informací CBS News byly Spojené státy připraveny zasáhnout pozemní cíle ve Venezuele již o Vánocích. Přednost ale tehdy dostaly údery proti teroristické organizaci Islámský stát v Nigérii. Následně Washington útoky ve Venezuele znovu odložil, mimo jiné kvůli nepříznivému počasí.

Možné americké údery naznačovalo i rozhodnutí amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), který podle agentury AP ještě před explozemi v Caracasu zakázal komerční lety ve venezuelském vzdušném prostoru kvůli „pokračující vojenské aktivitě“.

Venezuelská vláda vyzvala všechny sociální a politické síly k aktivaci mobilizačních plánů. O útocích informovala nejen v Caracasu, ale také ve státech Miranda, Aragua a La Guaira. V prohlášení zároveň uvedla, že odmítá vojenskou agresi Spojených států a že USA neuspějí ve snaze připravit Venezuelu o její zdroje.

Svědci i média uvádějí, že výbuchy doprovázely zvuky připomínající nízké přelety letadel. Podle Reuters zůstala bez elektřiny část Caracasu v blízkosti velké vojenské základny. Agentura AP uvedla, že nejméně sedm explozí bylo slyšet během zhruba 30 minut kolem 2:00 místního času (7:00 středoevropského času) a lidé v několika čtvrtích vyběhli do ulic. Nad jedním z vojenských objektů v hlavním městě byl vidět dým, další zařízení se ocitlo bez proudu.

Exploze se odehrály v době, kdy Trump veřejně hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele a prohlásil, že Madurovy dny v čele země jsou sečteny.

Reakce z Kolumbie

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v reakci na situaci uvedl, že Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). „Poplach pro všechny: Venezuela byla napadena. Bombardují ji raketami,“ napsal Petro, aniž by jmenoval konkrétního útočníka. 

Po zprávách o výbuších a nízkých přeletech letadel nad Caracasem venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil Spojené státy z útoků na vojenské i civilní cíle v několika regionech země. V reakci na situaci vyhlásil ve Venezuele výjimečný stav.

Kolumbijská vláda v následném prohlášení vyjádřila hluboké znepokojení nad eskalací napětí v regionu. Odmítla jakékoli jednostranné vojenské kroky, které by mohly situaci dále zhoršit nebo ohrozit civilní obyvatelstvo, a oznámila, že přijala opatření k udržení stability na kolumbijsko-venezuelské hranici.

Bombardování továrny

Spojené státy v posledních měsících přesunuly do karibské oblasti největší flotilu vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí. Od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle Washingtonu slouží k pašování drog, a to nejen v Karibském moři, ale i ve východní části Tichého oceánu.

Na začátku týdne kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy bombardovaly továrnu v přístavním městě Maracaibo, která měla sloužit k výrobě kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA pouze oznámily zásah „přístavní oblasti“.

Trump útoky ospravedlňuje tvrzením, že Spojené státy jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Madura USA viní z vedení obchodu s drogami a po předloňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nezveřejnil, jej neuznávají jako legitimního prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal moci.

