VIDEO: Jaromír Jágr připustil konec kariéry. Podívejte se, jak hodnotí svůj nejen hokejový život
Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr na svém Instagramu uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. „Mě už Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit,“ řekl Jágr, který oslavil 54. narozeniny. Podívejte se na rozhovor s Jágrem, který byl jednou z hvězd pořadu Victory Club na newstream.cz.
Konec profesionální kariéry? Pravděpodobně se opravdu děje to, co si ještě donedávna nikdo neuměl představit, ačkoli to bylo nevyhnutelné. Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL a žijící legenda ledního hokeje, připustil, že jej diváci během ostré hry již nejspíš neuvidí. Uvedl to na svém instagramovém profilu tento pátek. Pokud se tak skutečně stane, posledním zápasem, v němž Jágr nastoupil během své profesionální dráhy, se stane souboj Kladna s domácím Libercem 21. prosince 2025, v němž Kladno utrpělo porážku 1:4.
Podívejte se na natáčení Victory Clubu s Jaromírem Jágrem
Podívejte se na pořad Victory Club s Jaromírem Jágrem, v němž rekapituluje svou kariéru, hovoří o svých vzorech a inspirativních osobnostech. Těmi se stali sportovci, kteří dokázali proměnit svá odvětví a zůstali na vrcholu dlouhá léta jako on.
„LeBron James, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Tom Brady v americkým fotbalu. To jsou lidi, které já opravdu obdivuji,” uvedl Jágr.
