Čeští fotbalisté na Euru neuspěli kvůli FAČR, kritizuje Jaroslav Tvrdík funkcionáře

Jaroslav Tvrdík v podcastu Klub rváčů ostře kritizoval fotbalové funkcionáře. Ovšem nového majitele Slavie, uhlobarona Pavla Tykače, si pochvaluje. „Nekoupil si ji jako hračku, aby pořád vyhrával, aby porážel Daniela Křetínského. Chce, abychom to dělali dobře,“ říká.

Předseda představenstva fotbalového klubu Slavia Praha Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro podcast Klub rváčů kritizoval současné vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a především jejího předsedu Petra Fouska. Podle Tvrdíka Fousek neplní sliby, s nimiž do své funkce kandidoval, a jeho činy jsou v přímém rozporu s transparentností, kterou hlásal před volbami.

„Petr Fousek kandidoval s tím, že kritizoval předchozí vedení za netransparentnost. Prostě to byl jeho volební program. A teď uplynou tři roky a vy mu připomenete jeho volební program a on hlasuje proti němu. Tak se prostě Petr nesmí divit, že fotbalové hnutí je nespokojené,“ uvedl Tvrdík. Zároveň zdůraznil, že Fousek nedokázal vysvětlit některé své klíčové kroky a nebyl schopen komunikovat ani s vlastními kolegy ve výkonném výboru FAČR.

Tvrdík se dále zaměřil na neúspěch české reprezentace na letošním mistrovství Evropy, za který podle něj nese FAČR, a tím pádem i Petr Fousek, přímou politickou odpovědnost. „My jsme na Euru neuspěli. Pozice v čele FAČR a pozice vrcholného politika je podobná. Není to jen o nějakém případném konkrétním selhání, i když těch tady vidíte strašné množství. Existuje něco jako politická odpovědnost. Prostě za neúspěch na Mistrovství Evropy má přece FAČR konkrétní odpovědnost. Ale tohoto není pan předseda Fousek schopen.“

Tykač je vyzrálý člověk

Zatímco v otázkách vedení FAČR Tvrdík neváhal vyjádřit svou nespokojenost, o novém majiteli Slavie, Pavlu Tykačovi, mluvil s nadšením. „Jeho filozofie mi vyhovuje. Líbí se mi, že Pavel Tykač ví, proč Slavii koupil. Nekoupil si ji jako hračku, aby pořád vyhrával, aby porážel Daniela Křetínského. Chce, abychom to dělali dobře, a ví, že když to budeme dobře dělat s veškerou jeho podporou, titul dřív nebo později získáme. Je vidět, že je to vyzrálý, dospělý člověk. Už něco zažil, takže ta váha, kterou tomu přikládá, je zkrátka přiměřená. To je pro mě absolutně ideální majitel.“

Tvrdík také popsal složitý proces, jakým se Slavia dostala z rukou čínských majitelů skupiny CITIC, kteří podle něj postrádali osobní vztah k fotbalu. „Bylo vidět, že klesá podpora CITIC, že nechápou, proč klub vlastní. Neměli z toho radost. Já jako šéf klubu to ale dělám pro radost. Nechápal jsem, proč má být Slavia součástí tohoto holdingu. Takže my jsme na ně tlačili, aby klub nějakou formou prodali,“ uvedl Tvrdík.

