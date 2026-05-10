Derby hanby. Slavia může kvůli fanouškům sčítat i půlmiliardovou škodu
Včerejší večer v pražském Edenu měl být oslavou fotbalu a dost možná i definitivním potvrzením slávistické cesty za mistrovským titulem. Místo toho se však 9. květen 2026 zapíše do historie české kopané temným písmem. Pro vršovický klub může mít i fatální ekonomické následky.
Vniknutí stovek fanoušků na hrací plochu, napadení sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka a následné předčasné ukončení zápasu rozhodčím totiž nespustilo jen disciplinární proces, ale především lavinu finančních ztrát, které v nejčernějším scénáři atakují hranici půl miliardy korun. Ekonomický rozměr celého incidentu je komplexní a zasahuje všechny úrovně hospodaření klubu, od přímých pokut až po strategická partnerství
První a nejviditelnější rovinou jsou přímé sankce od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Vzhledem k tomu, že došlo k fyzickému ohrožení aktérů zápasu a selhání pořadatelské služby v takovém rozsahu, že nebylo možné utkání dohrát, se očekává pokuta na horní hranici sazebníku, tedy v řádu jednoho milionu korun. To je však ve srovnání s ostatními položkami jen zanedbatelná částka. Mnohem bolestivější by pro klub bylo možné uzavření stadionu pro zbývající domácí zápasy nadstavby.
Z prodeje vstupenek nic nebude
Pokud by Slavia musela odehrát klíčové bitvy s Jabloncem a Plzní před prázdnými tribunami nebo na neutrální půdě, přijde o čistý zisk ze vstupného a doprovodného prodeje, který se u vyprodaného Edenu pohybuje kolem deseti milionů korun na jeden zápas. K tomu je nutné připočíst kompenzace partnerům za nevyužité VIP boxy a hospitality služby, což celkovou ztrátu z uzavření stadionu vyžene k hranici dvaceti milionů korun.
Zásadní a dlouhodobě nejnebezpečnější rozměr se však týká sponzorského portfolia. Moderní fotbalový marketing není postaven na pouhém logu na dresu, ale na sdílení hodnot. Partneři jako eToro nebo Fortuna, kteří do Slavie investují rekordní částky, citlivě vnímají, s jakými obrazy je jejich značka spojována. Záběry na hořící pyrotechniku létající do sektorů s rodinami a na maskované výtržníky útočící na sportovce jsou pro nadnárodní korporace těžko přijatelné.
Sponzorské smlouvy běžně obsahují takzvané morální klauzule, které partnerům umožňují při poškození dobrého jména okamžitě krátit plnění o desítky procent, nebo v krajním případě od smlouvy zcela odstoupit bez sankcí. Pokud by se k takovému kroku odhodlali klíčoví partneři, Slavia by v ročním rozpočtu pocítila výpadek v řádu vyšších desítek milionů korun, což by zásadně omezilo její akceschopnost na přestupovém trhu.
Přijde klub o titul?
Nejvíce mrazivým scénářem pro fanoušky a celý tým je však varianta, ve které Slavia kvůli incidentu přijde o mistrovský titul. Kontumace zápasu ve prospěch Sparty je po včerejšku téměř jistotou, což v tabulce vymaže těžce vydřený náskok. Pokud by tento bodový propad vedl ke ztrátě prvního místa, finanční dopad by byl mimořádný. Mistr české ligy má pro nadcházející sezónu 2026/2027 garantován přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů, což samo o sobě znamená bonus od UEFA ve výši přes 460 milionů korun.
Tato částka tvoří u tuzemských špičkových klubů podstatnou část ročního rozpočtu a její ztráta kvůli selhání několika stovek jedinců by byla pro klubovou pokladnu katastrofou. Slavia by se rázem mohla ocitnout v situaci, kdy by musela škrtat výdaje a možná i prodávat své klíčové hráče pod cenou, aby vyrovnala rozpočtový deficit.
Tykač se ještě může divit
Ekonomická stabilita, kterou do klubu přinesl vstup miliardáře Pavla Tykače, dostala včerejším večerem vážnou trhlinu. I když majitel disponuje obrovským kapitálem, žádný racionální investor nechce své prostředky pálit v prostředí, kde mu nekontrolované násilí ničí investici v přímém přenosu. Klub nyní musí vynaložit obrovské úsilí na krizovou komunikaci a pravděpodobně i investovat další miliony do bezpečnostních opatření, jako je instalace sítí, modernějších kamerových systémů nebo zavedení přísného adresného ticketingu.
Tyto náklady, které nebyly v původním rozpočtu plánovány, jen prohlubují finanční propast, kterou včerejší výtržnosti vyhloubily. Slavia nyní nehraje jen o body na hřišti, ale o svou finanční budoucnost a důvěru partnerů, kteří se na český fotbal začali po letech opět dívat jako na seriózní produkt. Včerejšek tento dojem rozbil na kusy a účet, který za to přijde, bude pravděpodobně nejvyšší v historii samostatné české ligy.