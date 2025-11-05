Ústavní soud potvrdil vznik CHKO Soutok
Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje zůstávají chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Ústavní soud ve středu zamítl návrh 35 poslanců hnutí ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO letos vznikla. Rozhodnutí tak potvrdilo krok končící vlády Petra Fialy (ODS), která vyhlášení oblasti prosadila těsně před koncem svého mandátu.
Hnutí ANO, které je nyní dominantní silou v nově vznikající vládě, se k projektu dlouhodobě staví kriticky – stejně jako kandidát na ministra životního prostředí, Petr Macinka ze strany Motoristé sobě.
ANO: zbytečná duplicita, ignorace místních
Podle poslanců ANO ministerstvo životního prostředí před vznikem CHKO nevypořádalo řadu připomínek a nerespektovalo názory místních obyvatel. Zřízení CHKO považovali za zbytečné, protože území je již chráněno jinými nástroji, například jako evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000.
Ministerstvo ale argumentovalo tím, že status CHKO zajistí vyšší ochranu přírodních i kulturních hodnot. Zároveň podle něj nemá omezit hospodářské využívání území ani činnost lesníků či zemědělců.
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit.
Moravská Amazonie zůstává pod ochranou
Oblast přezdívaná „Moravská Amazonie“ představuje největší zachovalý komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nově vyhlášená CHKO má rozlohu 125 kilometrů čtverečních a rozkládá se kolem Břeclavi a Lanžhota na hranicích s Rakouskem a Slovenskem.
Tvoří ji lužní lesy, louky, slepá ramena, tůně a mokřady, které jsou domovem desítek vzácných druhů rostlin a živočichů. Žije zde mimo jiné orel královský, bobr evropský či čáp černý.
V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické.
Symbol sporu mezi ekology a politiky
CHKO Soutok se v posledních letech stala symbolem střetu mezi ochranou přírody a ekonomickými zájmy regionu. Zastánci ochrany upozorňují, že lužní lesy patří k nejcennějším ekosystémům Evropy, zatímco odpůrci varují před přehnanou regulací a zásahem státu do vlastnických práv.
Rozhodnutí Ústavního soudu tak uzavírá jednu z největších ekologických debat posledních let – alespoň prozatím.
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
