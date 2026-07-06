Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Sibiři, dva a půl tisíce kilometrů od hranic
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. O napadení drony informovaly i ruské regionální úřady.
Podle agentury Reuters šlo o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku války v únoru 2022.
Gubernátor Omské oblasti Vitalij Chocenko na Telegramu uvedl, že několik dronů dosáhlo „severního průmyslového uzlu Omsku“, který leží v regionu u hranic s Kazachstánem. S následky útoku se podle něj potýkají záchranné složky.
Další ruský úder na ukrajinskou metropoli má mít i politickou dohru v Bruselu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová tvrdí, že pouhé odsouzení nestačí, a chce další sankce.
Rusko zasypalo Kyjev raketami a drony. EU chystá další trest
Politika
Další ruský úder na ukrajinskou metropoli má mít i politickou dohru v Bruselu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová tvrdí, že pouhé odsouzení nestačí, a chce další sankce.
Vedení ukrajinské armády na Telegramu sdělilo, že se podařilo zasáhnout omskou rafinerii, v níž vzplál požár. To ukazují i videa zveřejněná na internetu. Reuters poznamenal, že rafinerie na severním okraji Omsku je největší v Rusku.
[[Twitter status: https://twitter.com/Tendar/status/2074095645279817871]]
Ukrajina v posledních měsících vystupňovala útoky na ruské rafinerie, což v zemi, která válku vyvolala, vedlo k nedostatku paliva, růstu cen i dlouhým frontám u čerpacích stanic.
Ukrajinské dronové útoky dnes také poškodily ruské přístavy Vysock a Usť-Luga v Baltském moři, dvě rafinerie a dočasně také připravily o elektřinu Sevastopol, největší město na okupovaném ukrajinském poloostrově Krym. Podle agentury Reuters při dalších ukrajinských úderech zemřel nejméně jeden člověk a několik dalších bylo zraněno.
Rusové zabíjeli v Kyjevě
Naopak při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedla agentura Ukrinform s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 11 lidí a přes 60 dalších utrpělo zranění.
Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo ukrajinské letectvo. Zničit se podle něj podařilo 37 raket a 326 dronů. Kyjev po úderech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Ukrajina posouvá válku stále hlouběji na ruské území. Podle Bloombergu letos raketové poplachy zasáhly oblasti, kde žije přes 70 procent obyvatel Ruska, a útoky na rafinerie už se promítají i do výpadků v zásobování pohonnými hmotami.
Ukrajina posouvá válku hluboko do Ruska. Poplachy znějí už v polovině regionů
Zprávy z firem
Ukrajina posouvá válku stále hlouběji na ruské území. Podle Bloombergu letos raketové poplachy zasáhly oblasti, kde žije přes 70 procent obyvatel Ruska, a útoky na rafinerie už se promítají i do výpadků v zásobování pohonnými hmotami.