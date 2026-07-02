Rusko zasypalo Kyjev raketami a drony. EU chystá další trest
Další ruský úder na ukrajinskou metropoli má mít i politickou dohru v Bruselu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová tvrdí, že pouhé odsouzení nestačí, a chce další sankce.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po nočních útocích na Kyjev oznámila, že dnes navrhne uvalit sankce na další subjekty podporující ruský vojenský průmysl. Noční úder na ukrajinskou metropoli si dosud vyžádal nejméně 13 mrtvých a 86 raněných. Rusko na Ukrajinu vyslalo 74 raket a střel s plochou dráhou letu a 496 dronů.
Další sankce za útok na civilisty
„Dnes v reakci na tyto útoky navrhnu uvalit sankce na další subjekty, které podporují ruský vojensko-průmyslový komplex. Čím více Moskva útočí na civilisty, tím více sankcí musí být zavedeno,“ napsala Kallasová na síti X.
Podle ní pouhé odsouzení ruského postupu pokračující útoky na Kyjev nezastaví. „To dokáže pouze trvalá vojenská podpora Ukrajiny a zvýšení tlaku na Moskvu,“ dodala s tím, že EU bude tlak zvyšovat, dokud Rusko nepochopí, že nemůže vyhrát.
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EU posílá Ukrajině miliardy
Kallasová také připomněla, že EU tento týden začala vyplácet šest miliard eur, tedy zhruba 145,5 miliardy korun, z půjčky pro Ukrajinu v celkové výši 90 miliard eur, tedy přibližně 2,2 bilionu korun, na podporu ukrajinské obrany. Vyplácení této částky je rozděleno na letošní a příští rok.
Ukrajina se za podpory západních zemí brání ruské agresi již pátým rokem.
Moskva mluví o odvetě
Noční útoky na Kyjev označilo ruské ministerstvo obrany za odvetu za ukrajinské útoky na civilní infrastrukturu na ruském území. Ruské údery podle tvrzení ministerstva zasáhly zbrojní a energetická zařízení v Kyjevě a okolí i vojenská letiště v dalších ukrajinských regionech.
Všichni zaměstnanci EU v Kyjevě jsou podle Kallasové v pořádku.
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