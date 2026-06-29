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newstream.cz Politika Ukrajinské drony zasahují citlivé místo Ruska. Putin mluví o nedostatku paliva

Ukrajinské drony zasahují citlivé místo Ruska. Putin mluví o nedostatku paliva

Vladmir Putin
ČTK
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Putin poprvé otevřeně připustil, že Rusko má kvůli problémům s dodávkami nedostatek paliva v některých regionech. Moskva po ukrajinských útocích na rafinerie zvažuje zákaz vývozu nafty a chce posílit protivzdušnou obranu ropné infrastruktury.

Ruský prezident Vladimir Putin přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly v některých ruských regionech k jeho nedostatku. Informovala o tom agentura Reuters. Ukrajině se v poslední době daří zasahovat ruské rafinerie a další ropnou infrastrukturu, což se v Rusku promítá do zásobování i cen pohonných hmot.

Zákaz vývozu nafty?

Putin uvedl, že Moskva zvažuje zákaz vývozu nafty. Na schůzce vysokých úředníků k distribuci paliva vyzval k opatřením, která mají zajistit dostatečné zásoby zejména pro zemědělský sektor. Podle něj už pracovní skupina řeší, aby bylo paliva v zemi dost. Kreml si prý s problémy poradí.

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ČTK

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Ruský prezident zároveň řekl, že Rusko musí navýšit výrobu systémů protivzdušné obrany, aby dokázalo lépe čelit ukrajinským dronovým útokům na ropnou infrastrukturu. „Žádné útoky, ať už naši infrastrukturu zasáhnou kdekoliv, nemají absolutně žádný vliv na situaci na frontě,“ tvrdil Putin.

Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zaměřuje se především na ropnou infrastrukturu, čímž se snaží oslabit schopnost Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. Útoky už podle dostupných informací na řadě míst přispěly k problémům se zásobováním palivem a k růstu cen pohonných hmot.

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nst

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Putin také uvedl, že Moskva odmítla blíže neupřesněný návrh Kyjeva na oboustranné přerušení úderů na velké vzdálenosti. Kreml to podle něj považoval za snahu odvést pozornost od ruských válečných cílů. Putin tvrdil, že ruské údery do hloubi ukrajinského území jsou silnější, účinnější a ničivější než ty ukrajinské.

Znovu také deklaroval odhodlání Ruska dobýt čtyři ukrajinské oblasti: Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou. Moskva si je nárokuje, ačkoli je plně nekontroluje.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, která začala v únoru 2022. Součástí války jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně. Terčem ruských útoků jsou často i civilní cíle, což Moskva popírá.

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