Němci obžalovali Ukrajince kvůli Nord Streamu. Podle prokuratury jednal na příkaz Kyjeva
Německo posílá k soudu Ukrajince Serhije K. kvůli explozím na plynovodech Nord Stream. Podle prokuratury měl jako důstojník ukrajinské armády vést skupinu, která sabotáže připravila na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev podíl na útoku dlouhodobě odmítá.
Německé generální státní zastupitelství potvrdilo, že v případu poškození plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Serhije K. Podle prokuratury se měl jako důstojník ukrajinské armády podílet na přípravě sabotáže, jejímž cílem bylo trvale zastavit dodávky plynu přes plynovody a omezit ruské příjmy z prodeje zemního plynu.
Na příkaz Kyjeva
Zásadní je také tvrzení německé prokuratury, že plán na zničení plynovodů měl obžalovaný a další příslušníci armády vypracovat „na příkaz státních orgánů na Ukrajině“. Kyjev dosud opakovaně odmítal, že by se na explozích podílel.
Další ruský úder na ukrajinskou metropoli má mít i politickou dohru v Bruselu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová tvrdí, že pouhé odsouzení nestačí, a chce další sankce.
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O obžalobě už ve středu s odvoláním na své zdroje informovala německá média. Generální prokuratura nyní potvrdila, že obžalobu vznesla 30. června u soudu v Hamburku. Serhije K. loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu byl vydán do Německa.
Ukrajinec čelí obžalobě z podílu na válečném zločinu útoku na civilní objekt a také z trestných činů způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu.
Přehled hlavních bodů v kauze poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a nejnovější obžaloby v Německu.
Exploze poškodily plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem. Šlo o zásah do klíčové energetické infrastruktury v době války na Ukrajině.
Případ vyvolal politické spory i vzájemná obvinění. Dánsko a Švédsko svá vyšetřování později ukončily, Německo v něm pokračovalo.
Serhij K. byl zadržen v Itálii a následně vydán do Německa. Podle německých úřadů měl být koordinátorem týmu, který operaci provedl z pronajaté jachty.
Německé generální státní zastupitelství obžalovalo Serhije K. Podle prokuratury měl plán na zničení plynovodů vzniknout na příkaz státních orgánů na Ukrajině.
O případu má rozhodovat soud v Hamburku. Klíčové bude, zda soud přijme obžalobu a jak vyhodnotí důkazy i tvrzení obhajoby.
Kyjev dlouhodobě odmítá, že by měl na explozích podíl. Obžaloba proto neuzavírá politickou rovinu kauzy, ale posouvá německé trestní řízení do nové fáze.
Podle obžaloby vznikla skupina složená z profesionálních potápěčů, lodního kapitána a odborníka na výbušniny. Jejím velitelem měl být právě Serhij K. Skupina si podle žalobců pronajala v německém Rostocku jachtu na falešné dokumenty a vyplula směrem k dánskému ostrovu Bornholm.
„Tam skupina kolem Serhije K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně,“ uvedla prokuratura. Exploze nastaly 26. září 2022 a způsobily rozsáhlé škody na obou plynovodech.
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Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a v provozu byl od roku 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, do komerčního provozu ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nikdy uveden nebyl. V době explozí neproudil plyn ani Nord Streamem 1, což Rusko tehdy vysvětlovalo nutnou údržbou.
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