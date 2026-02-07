Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje
Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.
Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun, zatímco v roce 2023 činil 32 tun, uvádí agentura Bloomberg. Prodeje na domácím trhu se podle oborové asociace BPC zvýšily z téměř jedné miliardy eur v roce 2024 na zhruba dvě miliardy eur v roce 2025. Klíčovou roli v tomto růstu hrají online lékárny, které prostřednictvím digitálních platforem nabízejí široký sortiment konopných produktů.
Růst trhu je spojen především s rozšířením telemedicíny. Po vyřazení konopí ze seznamu zakázaných narkotik mohou lékaři látku předepisovat snadněji, což vedlo ke vzniku desítek online služeb. Ty často fungují na základě krátkých zdravotních dotazníků, které posuzují lékaři působící v různých zemích Evropské unie. Po vystavení receptu mají zákazníci přístup k online tržišti, kde si mohou konopí objednat s doručením domů.
Má spotřeba ještě zdravotní charakter?
Snadná dostupnost však vyvolává podezření, že značná část spotřeby má spíše rekreační než zdravotní charakter. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že zatímco celkový počet receptů prudce vzrostl, výdaje hrazené z veřejného zdravotního pojištění se v roce 2024 zvýšily pouze o 9 procent. Většina zákazníků si konopí hradí z vlastních prostředků, což podle některých odborníků ukazuje na obcházení původního účelu zákona.
Soudní spory
Rostoucí tržby zároveň přitahují pozornost regulátorů. Ministryně zdravotnictví Nina Warkenová loni představila návrh zákona, který by omezil vydávání receptů pouze na osobní návštěvy lékaře a výdej konopí na kamenné lékárny. Zástupci odvětví varují, že by takový krok mohl zásadně snížit objem trhu a poškodit dostupnost léčby, zejména v regionech s nedostatkem lékařů.
Regulační tlak se už promítá i do soudních sporů. Regionální lékárenská komora v Severním Porýní-Vestfálsku uspěla u soudu s návrhem na zákaz vydávání receptů bez osobní konzultace u jedné z online platforem. Některé digitální služby čelí kritice také kvůli agresivnímu marketingu a cenovým akcím, které testují hranice německého zákazu reklamy na léčbu na předpis.
Masivní investice
Navzdory nejistému výhledu část trhu dál masivně investuje. Některé lékárny uvádějí, že léčebné konopí dnes tvoří až 80 procent jejich tržeb, rozšiřují provozy a navyšují počet zaměstnanců. Analytici očekávají, že současná fáze rychlého růstu povede k postupné konsolidaci trhu, kdy menší a méně stabilní hráči mohou zaniknout, zatímco zavedené společnosti s robustním dodavatelským řetězcem svou pozici upevní.
Výsledek legislativních jednání tak bude klíčový nejen pro dostupnost konopí, ale i pro budoucí podobu jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů německého farmaceutického trhu.
