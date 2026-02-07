Nový magazín právě vychází!

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Konopí na pár kliknutí: byznys roste, pravidla se zpřísňují
ČTK
Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun, zatímco v roce 2023 činil 32 tun, uvádí agentura Bloomberg. Prodeje na domácím trhu se podle oborové asociace BPC zvýšily z téměř jedné miliardy eur v roce 2024 na zhruba dvě miliardy eur v roce 2025. Klíčovou roli v tomto růstu hrají online lékárny, které prostřednictvím digitálních platforem nabízejí široký sortiment konopných produktů.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun ČTK

Růst trhu je spojen především s rozšířením telemedicíny. Po vyřazení konopí ze seznamu zakázaných narkotik mohou lékaři látku předepisovat snadněji, což vedlo ke vzniku desítek online služeb. Ty často fungují na základě krátkých zdravotních dotazníků, které posuzují lékaři působící v různých zemích Evropské unie. Po vystavení receptu mají zákazníci přístup k online tržišti, kde si mohou konopí objednat s doručením domů.

Má spotřeba ještě zdravotní charakter? 

Snadná dostupnost však vyvolává podezření, že značná část spotřeby má spíše rekreační než zdravotní charakter. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že zatímco celkový počet receptů prudce vzrostl, výdaje hrazené z veřejného zdravotního pojištění se v roce 2024 zvýšily pouze o 9 procent. Většina zákazníků si konopí hradí z vlastních prostředků, což podle některých odborníků ukazuje na obcházení původního účelu zákona.

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst ČTK

Soudní spory

Rostoucí tržby zároveň přitahují pozornost regulátorů. Ministryně zdravotnictví Nina Warkenová loni představila návrh zákona, který by omezil vydávání receptů pouze na osobní návštěvy lékaře a výdej konopí na kamenné lékárny. Zástupci odvětví varují, že by takový krok mohl zásadně snížit objem trhu a poškodit dostupnost léčby, zejména v regionech s nedostatkem lékařů.

Regulační tlak se už promítá i do soudních sporů. Regionální lékárenská komora v Severním Porýní-Vestfálsku uspěla u soudu s návrhem na zákaz vydávání receptů bez osobní konzultace u jedné z online platforem. Některé digitální služby čelí kritice také kvůli agresivnímu marketingu a cenovým akcím, které testují hranice německého zákazu reklamy na léčbu na předpis.

Protesty v Německu za dekriminalizaci a legalizaci konopí ČTK

Masivní investice

Navzdory nejistému výhledu část trhu dál masivně investuje. Některé lékárny uvádějí, že léčebné konopí dnes tvoří až 80 procent jejich tržeb, rozšiřují provozy a navyšují počet zaměstnanců. Analytici očekávají, že současná fáze rychlého růstu povede k postupné konsolidaci trhu, kdy menší a méně stabilní hráči mohou zaniknout, zatímco zavedené společnosti s robustním dodavatelským řetězcem svou pozici upevní.

Výsledek legislativních jednání tak bude klíčový nejen pro dostupnost konopí, ale i pro budoucí podobu jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů německého farmaceutického trhu.



Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá

Andrej Babiš a Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.

Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem. Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání. Šéf Motoristů, který kromě postu ministra zahraničí vede právě i resort životního prostředí, Pavla dále kritizoval při středečním projevu ve Sněmovně. K tomu Babiš řekl, že Macinku žádal, aby to bylo poslední konfrontační vyjádření o vztahu s prezidentem.

Babiš řekl, že chápe Macinku, že za Turka bojuje. „Přesvědčoval jsem pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se na to povznesl, aby mu dal šanci. Řekl jsem, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, něco zase řekne, tak tam nebude,“ poznamenal premiér.

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B“. Chce prostě jen počkat

Názory

Prezident definitivně odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a premiér Babiš s ním na žádný ministerský post již nepočítá. Petr Macinka na to reaguje státnicky. Bude čekat. Klidně dva roky. Klidně se dvěma ministerstvy na krku. Česká politika tak objevila nový žánr. Vládnutí bez řešení, zato s vírou v ústupky budoucího prezidenta.

Michal Nosek

Přečíst článek

Babiš by Turka jmenoval

Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli přístupu k právu a pravidlům. Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. „Pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali sociální sítě,“ řekl Babiš. Uvedl také, že na Pavlově místě by Turka jmenoval.

Turek Nově řekl, že by mohl být premiér na prezidenta trochu tvrdší. Není ale podle něj v silách koalice Pavla přesvědčit, tudíž našla jinou cestu. Odchod Motoristů z vlády by považoval za nesmysl. „Bylo by mnohem praktičtější být ministr, na druhou stranu pod pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal v podstatě schováte veškeré agendy ministerstva životního prostředí,“ podotkl Turek.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Chlad má smůlu

Babiš poznamenal, že vzhledem ke koaliční smlouvě nemůže na sílu rozhodovat o obsazení ministerstva, které náleží Motoristům. Důležité je podle premiéra to, aby úřad fungoval, sám to chce sledovat. Označil ho za těžší než ministerstvo zahraničních věcí, neboť vláda má jasnou zahraniční politiku, pragmatickou a proexportní se zakotvením v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

Motoristé původně chtěli na post šéfa diplomacie Turka a Macinku do čela ministerstva životního prostředí. Po Pavlových výhradách nominace vyměnili, prezident ale svůj postoj k Turkovi nezměnil.

Na dotaz, zda by mohl resort vést miliardář Richard Chlad, který dlouhodobě Motoristy podporuje, premiér odvětil, že určitě ne. „To i kdyby navrhli, tak mají smůlu,“ poznamenal.

Prague Marriott Hotel: večeře i víkendový brunch

Hotel v centru Prahy letos sází na dostupnější variantu oslavy. Valentýnská večeře nabízí tříchodové menu za 790 korun na osobu, doplněné signature koktejly a živou hudbou.

Během víkendu se pak koná valentýnský brunch, a to výjimečně v sobotu i v neděli. Cena je 1 545 korun bez alkoholu, respektive 1 745 korun s alkoholem.

FOTOGALERIE: Prague Marriott Brunch

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu 20 fotografií v galerii

Vinograf: láska ve skleničce vína

Pražský Vinograf tradičně staví valentýnský večer na kombinaci vína a sdílení. Hosté se mohou těšit na speciální degustační menu doplněné párováním vín z evropských vinařství.

Atmosféra je spíše uvolněná než formální, což z Vinografu dělá dobrou volbu pro páry, které chtějí romantiku bez okázalého fine-diningu.

Andaz Prague: designový brunch se sklenkou prosecca

Moderní hotel Andaz připravil valentýnský brunch i večeři v restauraci ZEM. Uvolněnější forma oslavy se sklenkou prosecca a výběrem brunchových specialit vyjde na 1 595 korun na osobu. Večer pak doplní vícechodové valentýnské menu v moderním fine-diningovém stylu.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hliněná bašta: čtyři chody za necelou tisícovku

Pro ty, kdo hledají příjemnou valentýnskou večeři bez luxusní cenovky, připravila Hliněná bašta čtyřchodové menu za 965 korun. Na talíři se objeví například ceviche z lososa s avokádovou majonézou, francouzské baby kuřátko s celerovým pyré nebo malinový dezert s pistáciemi.

FOTOGALERIE: Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou

Japonské Wagyu A5 Steak ze svíčkové Farmářský cheeseburger 13 fotografií v galerii

W Prague: steak, koktejly a noční program

Hotel na Václavském náměstí pojal Valentýna ve svém stylu. Restaurace Le Petit Beefbar nabízí à la carte menu s valentýnskými specialitami a minimální útratou 1 500 korun na osobu. Večer může pokračovat tarotovým výkladem nebo DJ setem.

Fairmont Golden Prague: luxus bez kompromisů

Vloni otevřený hotel na břehu Vltavy připravil hned několik valentýnských scénářů a cenově míří na samotný vrchol nabídky.

Ve střešní restauraci Zlatá Praha se podává degustační menu s wagyu a kaviárem za 4 990 korun na osobu, šampaňské párování vyjde na dalších 2 990 korun. Alternativou je večer v baru Golden Eye se sdíleným menu a DJ setem za 3 tisíce korun.



Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

