Ukrajina je pro nás legitimní cíl útoků, zní z Teheránu
Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na americko-izraelský útok podniká dronové a jiné údery proti řadě zemí v regionu, Ukrajina jim nabídla pomoc s protidronovou ochranou. Dodávky do Izraele však nepotvrdila.
Írán je jedním z nejbližších spojenců Kremlu a po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů včetně dronů Šáhed. Ty Rusko denně vysílá na Ukrajinu v počtu desítek až stovek kusů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Ta se díky bojovým zkušenostem z rusko-ukrajinské války řadí k nejlepší na světě.
„Tím, že poskytuje izraelskému režimu podporu v podobě dronů, se neúspěšná Ukrajina fakticky zapojila do války a v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů učinila celé své území legitimním cílem pro Írán,“ napsal Azízí na X. Bližší informace o dodávkách ukrajinských dronů Izraeli poslanec nesdělil.
By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026
Ukrajina je podle Zelenského připravena pozitivně reagovat na žádosti těch zemí, které „pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny“. Některým žádostem již bylo podle něj vyhověno, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. V pátek americký prezident Donald Trump uvedl, že USA pomoc Ukrajiny před íránskými drony nepotřebují.
Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
Putin chtěl převzít íránský uran. Trump jeho plán smetl ze stolu
Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, píše agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států unie.
Slováci už neblokují prodloužení protiruských sankcí
Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, píše agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států unie.