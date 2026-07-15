Poslanci vrátili EET do hry. Přidali školkovné, levnější nealko i spropitné bez daně
Sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb spolu s rozsáhlým balíkem daňových změn. Znovu se zavede školkovné a sleva na studenta, nealkoholické nápoje v restauracích mají zlevnit díky nižší DPH a část spropitného nebude podléhat dani ani odvodům. Poslanci před závěrečným hlasováním rozhodovali také o desítkách výjimek, od prodeje kaprů až po tiché víno.
Poslanci dnes většinou 84 hlasů ze 159 přítomných odsouhlasili balík zákonů, které znovu zavedou EET a některé daňové úlevy zrušené předchozí vládou.
Poslední předprázdninová plenární schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu řešila znovuzavedení vylepšené elektronické evidence tržeb (EET 2.0), k čemuž vláda ve svém návrhu přilepila ještě návrat školkovného, slevy na studenta, nezdaněné spropitné, vynětí určitých typů zaměstnaneckých benefitů ze zdanění a také snížení sazby daně z přidané hodnoty u nealko nápojů prodávaných v restauracích na 12 procent.
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Sněmovna ovšem před závěrečným hlasováním, které poslalo zákonnou normu do Senátu, hlasovala o 87 pozměňovacích návrzích, z drtivé většiny z dílny opozice. Hlasovalo se o každém z nich jednotlivě a předsedající musel 87krát opakovat stejnou formální výzvu k hlasování, což vydrželo až do konce 159 poslanců.
Elektronická evidence tržeb se má po čtyřleté přestávce vrátit. Sněmovna schválila její novou, plně digitální podobu, od níž si vláda slibuje omezení daňových úniků a více než 14 miliard korun ročně pro veřejné rozpočty. Zákon přináší také návrat školkovného a studentské slevy nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
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Politika
Elektronická evidence tržeb se má po čtyřleté přestávce vrátit. Sněmovna schválila její novou, plně digitální podobu, od níž si vláda slibuje omezení daňových úniků a více než 14 miliard korun ročně pro veřejné rozpočty. Zákon přináší také návrat školkovného a studentské slevy nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
O nejvíce návrhů za jednotlivce se postaral Jiří Havránek, poslanec ODS zvolený za Středočeský kraj. Ten se cele zaměřil na vyjmutí skoro nekonečné řady činností z EET. Začal chovem koní, pokračoval k chovu velbloudů a velbloudovitých zvířat, následoval prodej nasbíraných lesních plodin s výjimkou dřeva, výroba kabelek a další. Posléze poslanci hlasovali o vynětí z režimu EET u zpracování jaderného paliva, kosmické dopravy či lůžkové zdravotní péče. Seznam ekonomických aktivit, sestavený z národní klasifikace činností CZ NACE, byl předlouhý a o každé položce se hlasovalo samostatně. Návrhy postupně podporovala většina poslancovy domovské ODS, k níž se přidaly i hlasy bývalých vládních partnerů KDU-ČSL a TOP 09. Nejméně v jednom případě se ovšem přidal i jeden hlas ANO.
Spropitné bez daní, kapři s výjimkou, vánoční stromky bez výjimky
Schválený vládní návrh obsahuje řadu výjimek z povinného EET a novelizuje také zákony týkající se daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Neprošly například návrhy šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba na zrušení všech nově či znovu zaváděných výjimek ani vypuštění zavedení snížené sazby DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích zařízeních. Ani na zrušení speciálního daňového režimu pro spropitné v gastroslužbách, kdy spropitné se může stát součástí účtenky a do výše sedmi procent celkových tržeb nebude podléhat dani z příjmů ani odvodům na sociální pojištění.
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Názory
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Pod stůl spadl také návrh poslance ODS Vojtěcha Munzara a dalších členů poslaneckého klubu na vynětí bezhotovostních plateb z EET, který se zaštiťoval verdiktem Ústavního soudu. Ten konstatoval, že „tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou obecně poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci“.
Výjimku z EET dostal už v původním vládním návrhu třeba předvánoční prodej kaprů. Návrh na vynětí předvánočního prodeje vánočních stromků ovšem neprošel, a to byl dokonce z pera vládního poslance Libora Vondráčka (SPD).
Přijat byl ovšem návrh Vondráčkova kolegy v poslaneckém klubu a místopředsedy SPD Radima Fialy, aby tiché víno do hodnoty 500 korun, které bude sloužit jako reklamní a propagační dar, spadalo mezi daňově uznatelné náklady. I v tomto případě, stejně jako u návratu školkovného či slevy na studenta, jde o uvedení do stavu před takzvaným konsolidačním balíčkem, který s platností od roku 2024 prosadila vláda premiéra Petra Fialy.
Ostřejší daňová kobra a jednotné inkasní místo
Vicepremiérka, ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v dnešní rozpravě nad novým EET a souvisejícími změnami dalších zákonů podtrhla, že EET 2.0 bude přispívat ke zlepšení výběru daní. Oficiální odhad zní, že v příštím roce, od něhož se předpokládá platnost nového EET, se na daních vybere o 14 miliard více. Dále zmínila, že vláda připravuje podmínky pro spuštění jednotného inkasního místa, o němž se mnoho let pouze hovoří.
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