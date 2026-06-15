Trumpův vzkaz Francii: Daň na Big Tech zaplatí vaše víno

Donald Trump pohrozil Francii stoprocentním clem na víno a šampaňské, pokud Paříž nezruší digitální daň dopadající na velké americké technologické firmy. Spor o Google, Amazon, Metu či Apple tak může na summitu G7 otevřít novou obchodní roztržku mezi Washingtonem a Paříží.
Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením stoprocentního cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Informoval o tom v pondělí americký list New York Post.
Clo na víno kvůli digitální dani
Trump listu sdělil, že o možném uvalení stoprocentního cla „na všechno šampaňské a všechno víno pocházející z Francie“ hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. „Vše, co musí udělat, je odstranit tu daň. Pak nebude čelit takovému tlaku,“ dodal.
AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání
Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.
Francie zavedla tříprocentní daň z místních digitálních tržeb velkých technologických společností v roce 2019. Daň se týká firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, tedy zhruba 600 milionů korun, a celosvětově nad 750 milionů eur, tedy zhruba 18 miliard korun. Vztahuje se tak například na americké společnosti Google, Amazon, Meta Platforms či Apple.
Spor míří na summit G7
Trumpova hrozba přišla před začátkem summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Vedoucí představitelé G7 budou ode dneška do středy jednat ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains. Summitu předsedá Macron, mezi účastníky bude i Trump.
„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu
Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.
DRFG posiluje v Chorvatsku. Po nákupním centru v Rijece kupuje další maloobchodní nemovitost, tentokrát Lumini u Varaždínu. Podle Seznam Zpráv má transakce hodnotu téměř 1,25 miliardy korun.
Investiční skupina DRFG získala nákupní centrum Lumini u Varaždínu v Chorvatsku, informovaly v pondělí Seznam Zprávy. K výši investice se skupina nevyjádřila. Podle informací Seznam Zpráv hodnota transakce dosahuje téměř 1,25 miliardy korun. Centrum s komerční plochou 25,8 tisíce metrů čtverečních je téměř plně obsazené a ročně obslouží miliony návštěvníků.
Skupina DRFG sídlí v Brně a dlouhodobě se soustředí na nemovitosti, ale také na telekomunikace a finanční služby. Nedávno koupila obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza v Maďarsku, už dříve také nákupní centrum ZTC v Rijece v Chorvatsku.
DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.
„Varaždínské obchodní centrum je pro nás druhou akvizicí komerční nemovitosti v Chorvatsku a potvrzením, že tento trh chceme dlouhodobě rozvíjet,“ řekl Seznam Zprávám ředitel divize Real Estate skupiny DRFG Jan Pelíšek. Chorvatský maloobchod si podle něj udržuje růstovou dynamiku.
Výhodou chorvatského trhu oproti českému je podle DRFG to, že pronájem přináší vyšší výnosy. „V Chorvatsku se výnos pohybuje mezi osmi až deseti procenty,“ uvedl podle Seznam Zpráv spolumajitel a zakladatel DRFG David Rusňák (na snímku). Navíc je tam nižší konkurence chorvatských investorů. „Větší transakce jsou pro lokální kapitál limitující,“ doplnil Rusňák. Na nákupu se podílejí banky, a to ze 65 až 70 procent.
Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh
Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.
Skupina Framework, která vyrostla kolem architektonického studia Perspektiv, zvažuje další krok. Po architektuře, realizacích a výrobě interiérů se dívá i na vlastní development. Ne nutně v Praze. Podle Jána Antala může být velká příležitost v krajských městech, která po covidu posílila a do budoucna mohou těžit z lepší dopravní infrastruktury.
„Je to nějaká myšlenka, se kterou si pohráváme a pracujeme s ní systematicky,“ říká Antal v podcastu Realitní Club. Vlastní development by podle něj do strategie Frameworku zapadal. Skupina už dnes pokrývá velkou část stavebního řetězce, tedy architekturu, projektování, realizace i výrobu interiérů.
Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice
„Pro nás to dává smysl i v tom, že dokážeme naplnit celou tu vertikálu od začátku až do konce,“ říká Antal. Jinými slovy, Framework by u vlastního projektu nemusel být jen architektem. Mohl by si projekt navrhnout, připravit, realizovat a dodat do něj i interiéry. To je model, který může zlepšit kontrolu nad náklady, kvalitou i výsledným produktem.
Vlastní development zapadá do celé vertikály
Zájem by skupina měla hlavně o rezidenční development. A zatímco Praha zůstává pro developery nejatraktivnějším trhem, Antal upozorňuje, že právě v hlavním městě je dnes mimořádně silná konkurence. „Praha je samozřejmě skvělá, ale je tu momentálně takový přetlak všech projektů,“ říká.
Proto se Framework dívá po krajských městech. „Zajímá nás rezidenční development a poohlížíme se po nějakých krajských městech,“ říká Antal. Podle něj regiony v posledních letech posílily a covid změnil způsob, jakým lidé přemýšlejí o práci i bydlení. „Lidé pochopili, že není potřeba být vždycky v hlavním městě,“ dodává.
To může otevřít prostor pro nové rezidenční projekty mimo Prahu a Brno. Zvlášť ve městech, která mají kvalitní dopravní napojení, dobrou občanskou vybavenost a perspektivu dalšího růstu. Antal zmiňuje dálnice, okolní napojení i budoucí vysokorychlostní tratě. „Myslím, že dobré napojení na okolí a do budoucna i vysokorychlostní tratě, které se budují, pomůžou celé republice se rozvíjet v rámci regionů,“ říká.
Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí
Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.
Framework přitom nevstupuje do úvah o developmentu jako malý architektonický ateliér, ale jako skupina se zhruba 160 lidmi a plánem dosáhnout letos 500 milionů korun konsolidovaných tržeb. Antal označuje půlmiliardu za milník, nikoli cílovou stanici. „To je nějaký milník, ale pokračujeme dál,“ říká.
Důvodem růstu je podle něj i snaha nebýt závislý jen na jednom segmentu. Framework postupně přidal k architektuře realizace, následně výrobu interiérů a nyní zvažuje i development. „Diverzifikace je důležitá,“ říká Antal. Větší skupina má podle něj více možností. Může dělat akvizice, vstupovat do zahraničí nebo si troufnout na větší projekty.
Současný realitní trh podle něj architektům a projektantům přeje. Developeři ve velkém připravují nové projekty, mimo jiné kvůli očekávaným změnám v povolování a aktualizaci stavebních pravidel. „V rámci přípravy projektů bych řekl, že je extrémní poptávka,“ říká Antal. Kapacity projektantů jsou podle něj nízké a odborníci si mohou vybírat, na čem budou pracovat.
Česko je otevřený trh. Západ je mnohem tvrdší disciplína
Zároveň ale varuje, že tento stav nemusí trvat věčně. Architektura a projekce podle něj často jedou v jiné fázi cyklu než samotná výstavba. Když developeři zastaví realizace, připravují nové projekty. Ve chvíli, kdy se tyto projekty začnou stavět, může poptávka po přípravě zase klesnout. „Poptávka je teď mimořádně silná, až nadstandardní. Zároveň to ve mně vyvolává obavu, co se stane za tři a více let,“ říká.
Právě proto Framework řeší dlouhodobou strategii. Vedle možného vlastního developmentu v regionech se chce rozkročit i geograficky. Skupina se dívá na region DACH, především Německo, Rakousko a Švýcarsko. „Aktuálně je to hodně DACH jako celek, s tím, že primárně kolem Mnichova,“ říká Antal.
Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech
Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.
Český a slovenský trh je podle něj oproti západu otevřenější a pro architekty jednodušší. „My jsme velmi open market pro každého i ze zahraničí,“ říká. V Německu nebo Švýcarsku je podle něj mnohem přísnější byrokracie a architektonická soutěž není jen o návrhu. „Vy musíte nejprve být dobrý partner, musíte splnit všechny požadavky, které oni mají, a až potom se posuzuje, jak dobrou architekturu uděláte,“ popisuje.
Přesto chce Framework ven. Lokální trh už podle Antala neposkytuje stejný prostor pro růst jako dříve. „Víme, že už jsme relativně saturovaní v rámci lokálního trhu,“ říká. V dalších pěti letech chce být skupina méně závislá na českém realitním cyklu a více diverzifikovaná službami i trhy.
Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.