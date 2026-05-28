DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.

Investiční skupina DRFG pokračuje v expanzi na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Do svého realitního portfolia nově zařazuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze. Centrum disponuje téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor a aktuálně zahrnuje přibližně 50 obchodů a provozoven. Míra obsazenosti dosahuje 95 procent.

Druhá přímá investice DRFG v Maďarsku

Akvizice představuje další krok v dlouhodobé strategii skupiny DRFG, která chce upevňovat svou pozici na perspektivních trzích střední a jihovýchodní Evropy a zároveň dále diverzifikovat své realitní portfolio.

„Maďarsko patří mezi trhy, na kterých chceme dlouhodobě posilovat. Korzó je stabilní retailové aktivum v zavedené lokalitě s vysokou návštěvností, vyváženým nájemním mixem a zajímavým potenciálem pro další aktivní asset management. Tato akvizice je v souladu s naší strategií zaměřenou na kvalitní komerční nemovitosti s dlouhodobou investiční hodnotou,“ uvedl Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.

Na území Maďarska jde o druhou přímou investici skupiny DRFG do komerční nemovitosti. Navazuje na nákup kancelářské budovy Bartók Ház v Budapešti v roce 2025.

Korzó denně navštíví kolem deseti tisíc lidí

Obchodní centrum Korzó bylo otevřeno v roce 2008 a patří mezi klíčové regionální obchodní uzly severovýchodního Maďarska. Tvoří ho dvě budovy o čtyřech nadzemních podlažích a nabízí téměř 640 parkovacích míst.

Denně centrum navštíví přibližně deset tisíc lidí. Nájemní mix tvoří mezinárodní řetězce i lokální značky, mezi nimi například Spar, dm, Hervis, New Yorker, Douglas, Pepco, KIK nebo Deichmann.

Rozvoj centra zajistí TriGranit

Na dalším rozvoji obchodního centra se bude podílet společnost TriGranit, která je od roku 2024 součástí skupiny DRFG. Pro skupinu zajišťuje development a asset management v oblasti nemovitostí. Prodávajícím je společnost UNIVERSALE International Realitäten GmbH.

Skupina spravuje aktiva za více než 27 miliard korun

Akvizice centra Korzó navazuje na předchozí investiční aktivity DRFG v regionu CEE a dále rozšiřuje mezinárodní realitní portfolio skupiny. DRFG aktuálně působí v osmi evropských zemích a spravuje realitní aktiva v celkové hodnotě přesahující 27 miliard korun.

Vedle Maďarska skupina investovala také do nákupního centra Rijeka v Chorvatsku. Právě Chorvatsko patří společně s Maďarskem, Českou republikou, Slovenskem a Polskem mezi klíčové investiční regiony skupiny.

DRFG chystá další akvizici v Chorvatsku

Skupina zároveň avizuje další expanzi v Chorvatsku. V příštích dnech plánuje oznámit novou akvizici, která má svým objemem výrazně převýšit aktuální maďarskou transakci.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Lukáš Kovanda: Češi si letos za samosběr jahod připlatí. Úroda může klesnout až o třetinu

Letošní sezóna samosběrů jahod začíná s horšími vyhlídkami než v minulých letech. Jarní mrazy a sucho poškodily část porostů, pěstitelé proto očekávají nižší sklizeň, menší plody a kratší sezónu. Ceny na farmách sice zůstávají výrazně nižší než v obchodech, na řadě míst ale meziročně vzrostou až o deset procent.

S koncem května začíná letošní sezóna samosběrů jahod. Bude však slabší než v předchozích letech. Jarní mrazy společně se suchem poškodily část úrody a pěstitelé očekávají nižší sklizeň i menší plody. Podle odhadů může být letošní úroda oproti loňsku až o třetinu nižší.

Omezenější nabídka se zároveň promítne do cen, které letos na řadě míst vzrostou až o deset procent. Farmáři navíc upozorňují, že letošní samosběry mohou skončit dříve než obvykle.

Kdo chce české jahody, neměl by čekat

Právě proto letos platí více než kdy jindy, že kdo chce české jahody za rozumnou cenu, neměl by s návštěvou samosběru příliš otálet.

Zatímco v obchodech se kilogram jahod běžně prodává kolem hranice 190 korun, na farmách ceny začínají přibližně na 80 korunách za kilogram. Například jahodárna ve Starém Kolíně letos počítá s cenou 80 korun za kilogram, farma ve Velkých Bílovicích stanovila cenu na 90 korun a Farma Vraňany nebo Ovocné sady Bříství prodávají kilogram za 99 korun.

Samosběr už není jen o nižší ceně

Samosběr už dávno není jen levnější alternativou nákupu. Pro mnoho lidí v sobě spojuje výlet, zážitek a možnost odvézt si domů čerstvé lokální ovoce přímo z pole.

Zájem o samosběry proto zůstává vysoký i v letech, kdy ceny mírně rostou. Pro zákazníky je stále atraktivní rozdíl oproti obchodním cenám i jistota původu ovoce.

Farmářům pomáhají zákazníci, náklady ale dál rostou

Jahody patří k plodinám, u nichž si české zemědělství dokázalo částečně pomoci s nedostatkem pracovní síly. Velká část úrody se totiž sklidí přímo zákazníky. Farmářům tak odpadá část nákladů na sezónní zaměstnance, jejichž mzdy v posledních letech rostly.

I přesto ale pěstitelé dál čelí dražším energiím, hnojivům nebo chemickým prostředkům. Letošní mírné zdražení tak bylo podle nich prakticky nevyhnutelné.

Host v italském hotelu nemá automatické právo na vodu z kohoutku, ani když je ochoten za ni zaplatit. Vyplývá to z rozhodnutí italského nejvyššího soudu, který zamítl stížnost klientky luxusního alpského hotelu. Žena se domáhala odškodnění, místo toho ale musí hotelu uhradit náklady řízení.

Italské hotely nemají zákonnou povinnost podávat svým hostům vodu z kohoutku. Tento závěr potvrdil italský nejvyšší soud v případu klientky pětihvězdičkového hotelu Sassongher v alpském letovisku Corvara.

Žena v hotelu strávila závěr roku 2019 a začátek roku 2020. Za několikadenní pobyt podle svého tvrzení zaplatila zhruba 6000 eur, tedy asi 150 tisíc korun. Součástí pobytu byla polopenze, ta však nezahrnovala nápoje.

Vodu z kohoutku chtěla i zaplatit

Klientce vadilo, že jí hotelový personál odmítl podat vodu z kohoutku. Podle italských médií o ni žádala opakovaně a byla ochotná za ni zaplatit. Hotel ale jejímu požadavku nevyhověl.

Právní zástupce hotelu Silvio Belardi listu Corriere della Sera uvedl, že hotel se takovým postupem snažil předejít případným problémům, které by mohly po konzumaci vody z kohoutku nastat.

Soudy daly za pravdu hotelu

Žena se následně obrátila na soudy. Neuspěla však u nižších instancí ani u italského nejvyššího soudu. Ten potvrdil, že v Itálii neexistuje právní povinnost, která by hotelům ukládala nabízet hostům vodu z kohoutku.

Soud zároveň odmítl argument, že by hotel porušil smluvní podmínky pobytu. Podle rozhodnutí se takové porušení nepodařilo prokázat.

Místo odškodnění zaplatí náklady řízení

Klientka po hotelu požadovala odškodnění ve výši 2700 eur. Nejvyšší soud její nárok zamítl. Naopak rozhodl, že žena musí hotelu zaplatit celkem 3200 eur za právní výlohy a sankci za podání žaloby ve špatné víře.

Rozsudek tak potvrzuje, že otázka podávání vody z kohoutku v italských hotelech zůstává na rozhodnutí samotných provozovatelů.

