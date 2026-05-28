DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.
Investiční skupina DRFG pokračuje v expanzi na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Do svého realitního portfolia nově zařazuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze. Centrum disponuje téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor a aktuálně zahrnuje přibližně 50 obchodů a provozoven. Míra obsazenosti dosahuje 95 procent.
Druhá přímá investice DRFG v Maďarsku
Akvizice představuje další krok v dlouhodobé strategii skupiny DRFG, která chce upevňovat svou pozici na perspektivních trzích střední a jihovýchodní Evropy a zároveň dále diverzifikovat své realitní portfolio.
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.
Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh
Reality
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.
„Maďarsko patří mezi trhy, na kterých chceme dlouhodobě posilovat. Korzó je stabilní retailové aktivum v zavedené lokalitě s vysokou návštěvností, vyváženým nájemním mixem a zajímavým potenciálem pro další aktivní asset management. Tato akvizice je v souladu s naší strategií zaměřenou na kvalitní komerční nemovitosti s dlouhodobou investiční hodnotou,“ uvedl Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.
Na území Maďarska jde o druhou přímou investici skupiny DRFG do komerční nemovitosti. Navazuje na nákup kancelářské budovy Bartók Ház v Budapešti v roce 2025.
Korzó denně navštíví kolem deseti tisíc lidí
Obchodní centrum Korzó bylo otevřeno v roce 2008 a patří mezi klíčové regionální obchodní uzly severovýchodního Maďarska. Tvoří ho dvě budovy o čtyřech nadzemních podlažích a nabízí téměř 640 parkovacích míst.
Denně centrum navštíví přibližně deset tisíc lidí. Nájemní mix tvoří mezinárodní řetězce i lokální značky, mezi nimi například Spar, dm, Hervis, New Yorker, Douglas, Pepco, KIK nebo Deichmann.
Rozvoj centra zajistí TriGranit
Na dalším rozvoji obchodního centra se bude podílet společnost TriGranit, která je od roku 2024 součástí skupiny DRFG. Pro skupinu zajišťuje development a asset management v oblasti nemovitostí. Prodávajícím je společnost UNIVERSALE International Realitäten GmbH.
Skupina spravuje aktiva za více než 27 miliard korun
Akvizice centra Korzó navazuje na předchozí investiční aktivity DRFG v regionu CEE a dále rozšiřuje mezinárodní realitní portfolio skupiny. DRFG aktuálně působí v osmi evropských zemích a spravuje realitní aktiva v celkové hodnotě přesahující 27 miliard korun.
Vedle Maďarska skupina investovala také do nákupního centra Rijeka v Chorvatsku. Právě Chorvatsko patří společně s Maďarskem, Českou republikou, Slovenskem a Polskem mezi klíčové investiční regiony skupiny.
DRFG chystá další akvizici v Chorvatsku
Skupina zároveň avizuje další expanzi v Chorvatsku. V příštích dnech plánuje oznámit novou akvizici, která má svým objemem výrazně převýšit aktuální maďarskou transakci.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.