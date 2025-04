Donald Trump chce zmírnit dopady cel pomocí snížení daní

V rámci předvolebních slibů mluvil Donald Trump intenzivně o potřebě reformy daňového systému v USA a o jeho odhodlání daně snižovat. Dosud bylo téma daní zastíněno aktivitou prezidenta v oblasti obchodní politiky. Téma daní ale postupně stále více probublává do veřejného prostoru. Trump na své sociální síti v neděli v zásadě slíbil, že výrazně sníží příjmové daně občanům USA, aby tlumil negativní dopady zavedených cel. Výpadek daňových příjmů mají pak vyrovnat právě cla. Připustil, že pro některé skupiny obyvatel by příjmové daně mohly být úplně zrušeny.

Snížení daní chce zaměřit především na domácnosti s příjmem do 200 tisíc dolarů, které mají méně prostoru pro boj s dopady cel a jsou zároveň jeho silnou voličskou skupinou. Do amerického Memorial Day (26. května) chce dále Trump protlačit zákon, který by dočasné snížení daní z roku 2017 zavedl natrvalo. Z pohledu prezidenta Trumpa je problém, že pro daňové změny musí získat podporu v obou komorách parlamentu. Zástupci v nich vyčítají navrženým daňovým změnám jejich negativní dopad na veřejné rozpočty. Vedle celních příjmů tak řada z nich požaduje významné úspory na výdajové stránce rozpočtů. Na jejich nalezení má tým okolo amerického prezidenta necelý měsíc.

IMF a dluh

Mezinárodní měnový fond varuje, že obchodní politika Donalda Trumpa může vést k růstu světového dluhu nad úroveň 117 procent HDP v roce 2027. Jednalo by se o nejvyšší hodnotu od konce druhé světové války, kdy se toto číslo pohybovalo v intervalu 150 až 160 procent HDP. To byla doba, kdy se v zásadě celý svět několik let intenzivně zadlužoval s cílem financovat válečné úsilí. IMF odhaduje, že zhruba 75 procent světové ekonomiky bude v roce 2025 čelit vyšší fiskální zátěži a upozorňuje na plány evropských zemí v oblasti fiskální politiky. Potřeba přezbrojení a investic je zřejmá. Problém však je, že většina financování bude pramenit právě z dluhu.

Rozjíždí se nám výsledková sezóna. Ve středu zveřejní výsledky Komerční banka a Česká spořitelna. Později večer pak Meta a Microsoft. Ve čtvrtek bude následovat Apple.

Tento týden bude klíčové sledovat data z USA a České republiky. Ta mohou dát poslední signál a nápovědu k rozhodnutí Fedu a ČNB, které se sejdou k měnověpolitickému zasedání shodně 7. května. V obou případech na snížení sazeb zřejmě ještě nedojde. Přestože jak zástupci amerického Fedu tak české ČNB komunikují pravděpodobné snížení sazeb ještě v průběhu letošního roku. Fed vyčkává na skutečnou podobu a výši cel. ČNB naopak pomáhá silná koruna.

