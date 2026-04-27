Trump využil chaos po střelbě. Oživuje svůj vysněný megaprojekt tanečního sálu
Prezident Donald Trump po sobotní střelbě během večeře Asociace korespondentů v Bílém domě znovu oživil svůj dlouho prosazovaný plán na výstavbu obřího reprezentačního sálu v areálu prezidentské rezidence. Incident využil jako nový argument pro projekt za 400 milionů dolarů, který už delší dobu naráží na právní i politické překážky, uvádí agentura Bloomberg.
„Teď už každý vidí, jak moc je to potřeba,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News. Podle něj bezpečnostní rizika potvrzují nutnost vybudovat velký a zabezpečený sál přímo v areálu Bílého domu.
Trump už dříve označil bezpečnost za jeden z hlavních důvodů projektu, který počítá s prostorem o rozloze 90 tisíc čtverečních stop. V neděli tuto argumentaci ještě vyostřil, když na síti Truth Social tvrdil, že po takovém sálu údajně volali prezidenti i bezpečnostní složky po 150 let. Důkazy pro toto tvrzení ale neexistují.
Plánovaný sál má podle Bílého domu sloužit pro státní večeře a prezidentské akce, nikoliv pro akce externích organizací, jako je právě večeře korespondentů. Trump tento rozdíl ve svých vystoupeních nezmínil.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Dlouhodobá obsese
Projekt velkolepého sálu je přitom jednou z Trumpových dlouhodobých obsesí. Přestože čelí válce s Íránem i dalším zahraničněpolitickým a domácím výzvám, myšlenku stavby dál prosazuje. Loni dokonce nechal kvůli projektu zbourat východní křídlo Bílého domu, což vyvolalo odpor památkářů i ostrou kritiku demokratů.
Další komplikace přišla na konci března, kdy federální soud ve Washingtonu výstavbu pozastavil, dokud Trump nezíská souhlas Kongresu.
Střelba během tradiční washingtonské společenské akce tak nyní prezidentovi poskytla nový impulz, jak kontroverzní projekt znovu dostat do centra pozornosti.
Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.
Karel Pučelík: Místo velkého vítězství je Írán Trumpovým velkým debaklem
Politika
Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.
Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.
My držíme trumfy, jednat nepoletíme. Trump zatrhl setkání s íránským ministrem
Politika
Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.