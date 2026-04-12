newstream.cz Leaders Milost pro každého, kdo se mihnul v Bílém domě. Trump prý zvažuje obří hromadný pardon

Milost pro každého, kdo se mihnul v Bílém domě. Trump prý zvažuje obří hromadný pardon

Americký prezident Donald Trump údajně zvažuje na konci svého současného, druhého mandátu udělit hromadnou milost svým nejbližším spolupracovníkům – ale nejen jim. Napsal to deník The Guardian s odkazem na interní zdroje listu The Wall Street Journal.

„Omilostním každého, kdo se ocitl ve vzdálenosti do 200 stop (asi 61 metrů) od Oválné pracovny," řekl údajně Trump na jednom nedávném mítinku, načež se podle anonymního zdroje The Wall Street Journalu svému prohlášení sám zasmál.

Podle WSJ pak ještě jiný jeho zdroj uvedl, že Trump podobnou větu vyřkl už v dřívějším rozhovoru, ale v menším okruhu lidí. Trump tehdy údajně řekl, že by omilostnil každého, kdo se ocitl do deseti stop (asi tří metrů) od prezidentské kanceláře. A další zdroje tvrdí, že Trump má v plánu uspořádat na konci svého nynějšího funkčního období, tedy v lednu 2029, tiskovou konferenci, kde oznámí udělení hromadné milosti.

Je to vtip, nebo ne?

V reakci na tyto zprávy mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla: „Wall Street Journal by se měl naučit chápat vtipy. Nicméně prezidentova pravomoc udělovat milost je absolutní."

Donald Trump

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Politika

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Od začátku svého druhého prezidentství v lednu 2025 udělil Trump milost více než 1800 lidem, připomněl deník The Guardian. Hned první den ve funkci udělil bezpodmínečné milosti 1500 lidem, kteří se účastnili útoku na washingtonský Kapitol 6. ledna 2021, včetně těch, kteří byli obviněni nebo odsouzeni za napadení policistů či neuposlechnutí příkazů policie během nepokojů.

Mnohé Trumpovy milosti byly dosud prezentovány jako jeho výhrada vůči justičnímu systému poté, co Joe Biden ve volbách v roce 2020 porazil Trumpa a ukončil tak jeho první prezidentské období. Bidenova administrativa se poté snažila Trumpa stíhat za různé údajné přestupky a porušení zákona včetně Trumpových pokusů zvrátit jeho porážku ve volbách.

Kontroverzní milosti

Některé milosti ale přímo s Trumpem nesouvisely. Loni v říjnu tak Trump omilostnil Changpenga Zhaoa, zakladatele kryptoměnové burzy Binance. Zhao byl odsouzen na čtyři měsíce vězení poté, co se přiznal k tomu, že na Binance umožnil praní špinavých peněz.

Donald Trump

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Politika

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

nst

Přečíst článek

Na začátku loňského roku ale Binance umožnila transakci ve výši dvou miliard dolarů od investičního fondu ze Spojených arabských emirátů prostřednictvím společnosti World Liberty Financial, kryptoměnového podniku provozovaného Trumpovou rodinou. Tato transakce pomohla legitimizovat digitální měny ve vlastnictví rodiny, podotkl The Guardian.

Bílý dům ovšem tehdy v prohlášení k udělení milosti uvedl, že Zhao byl „stíhán Bidenovou administrativou v její válce proti kryptoměnám“.

Trump také loni v říjnu udělil milost bývalému kongresmanovi Georgi Santosovi, který se přitom přiznal k podvodům a krádeži identity. Prezident Santosovi snížil sedmiletý trest odnětí svobody tak, že mohl být propuštěn už po třech měsících za mřížemi. „Lhal jako o život," řekl tehdy Trump. „Ale byl stoprocentně pro Trumpa."

Související

Americký prezident Donald Trump

„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mírová jednání selhala: Írán odmítl klíčový požadavek USA

J.D. Vance
ČTK
ČTK
ČTK

Rozhovory Spojených států s Íránem skončily v Islámábádu po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to podle agentury AP americký viceprezident J.D. Vance, který byl v čele americké delegace v pákistánské metropoli, kde obě strany jednaly o urovnání vzájemného konfliktu. Podle agentury AFP Vance řekl, že se vrací do USA poté, co Íránu předložil „konečnou a nejlepší možnou nabídku“. Podle něj se nepodařilo Írán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Vance už Islámábád opustil, podle webu BCC tak učinila i íránská delegace.

Pákistán, který rozhovory zprostředkovává, dnes vyzval Američany a Íránce, aby nadále dodržovali dvoutýdenní příměří uzavřené v noci na středu. Teherán ujistil, že kontakty a konzultace mezi Íránem, Pákistánem a dalšími „přáteli“ v regionu budou pokračovat.

Podle agentury Reuters dnes Vance novinářům v Pákistánu řekl, že jednání mezi USA a Íránem ráno skončila bez mírové dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně.

„Prostým faktem však je, že potřebujeme vidět pozitivní závazek, že nebudou usilovat o jadernou zbraň a nebudou usilovat o nástroje, které by jim umožnily jaderné zbraně rychle získat,“ řekl Vance podle AP. „To je hlavní cíl prezidenta Spojených států. A toho jsme se snažili dosáhnout prostřednictvím těchto jednání,“ dodal Vance. Řekl, že byl při rozhovorech v neustálém kontaktu s prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lidmi z jeho administrativy.

Teherán předtím uvedl, že po Washingtonu chce, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. „Úspěch tohoto diplomatického procesu závisí na vážnosti a dobré vůli druhé strany, na vyhýbání se jakýmkoli excesům nebo nezákonným požadavkům a na akceptování legitimních práv a zájmů Íránu,“ uvedl na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí. Pokrok v jednáních podle Teheránu závisí i na vážnosti a dobrých úmyslech ze strany USA. Agentura Tasním poté napsala, že dohodě zabránily právě údajně přehnané požadavky ze strany USA.

Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí byla předmětem jednání v Pákistánu hlavní témata, která se týkala například Hormuzského průlivu, jaderného programu, válečných reparací, zrušení sankcí a úplného ukončení války proti Íránu a v regionu. Íránská televize Press TV uvedla, že neshody panovaly v různých otázkách, včetně Hormuzského průlivu a jaderných práv.

Agentura Tasním dnes s odvoláním na informovaný zdroj napsala, že Írán na další jednání nespěchá. Dokud Spojené státy nebudou souhlasit s rozumnou dohodou, nezmění se ani situace v Hormuzském průlivu, vyplývá z informací agentury.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Money

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Opačné názory v důležitých otázkách

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí podle íránských médií, na něž se odvolává agentura Reuters, uvedl, že obě strany dosáhly shody na mnoha bodech, ale jejich názory se lišily ve dvou důležitých otázkách, což celkovou dohodu znemožnilo. Mluvčí ujistil, že kontakty a konzultace mezi Íránem, Pákistánem „a našimi dalšími přáteli“ v regionu budou pokračovat. Mluvčí dodal, že nikdo nečekal dohodu už na prvních jednáních, která podle něj byla vedena v atmosféře nedůvěry.

Pákistán dnes naléhavě vyzval Spojené státy a Írán, aby i přes krach mírových rozhovorů v Islámábádu nadále dodržovaly dvoutýdenní dohodu o příměří. „Je nezbytné, aby strany i nadále dodržovaly svůj závazek k příměří,“ uvedl pákistánský ministr zahraničí Išak Dar. „Pákistán hrál a bude i v nadcházejících dnech hrát svou roli při usnadňování dialogu mezi Íránskou islámskou republikou a Spojenými státy americkými,“ dodal ministr.

Související

Biden vs. Trump: Teď už i v kleci?

Biden vs. Trump: Teď už i v kleci?
Rodinná válka mezi Bidenovými a Trumpovými dostává nečekaný rozměr. Hunter Biden vyzval syny Donalda Trumpa na souboj v kleci – a tvrdí, že do toho jde „na 100 procent“.

Syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena Hunter Biden vyzval nejstarší syny prezidenta Donalda Trumpa, Donalda Trumpa mladšího a Erica Trumpa k zápasu v kleci. Zpravodajský server USA Today kuriózní výzvu označil za nejnovější kapitolu pokračujícího boje mezi znesvářenými rodinami demokratického exprezidenta a současného republikánského šéfa Bílého domu.

Hunter Biden ve videopříspěvku uvedl, že mu zavolal influencer Andre Callaghan s tím, že se snaží zorganizovat souboj mezi Bidenem mladším a nejstaršími syny prezidenta Trumpa.

„Myslím, že se snaží zorganizovat klecový souboj, v němž nastanu proti Ericovi a Donu juniorovi,“ uvedl Hunter Biden k telefonátu s Callaghanem. „Řekl jsem mu, že do toho na 100 procent jdu, pokud se mu to povede,“ dodal.

Trumpovi výzvu vymlčeli

Callaghan v e-mailu USA Today napsal, že Hunter Biden zřejmě žertoval, ale že by byl „více než ochotný zajistit takový zápas“, pokud s tím budou Donald Trump mladší a Eric Trump souhlasit. Podle serveru není jasné, kde by se akce uskutečnila. Hunter Biden ale v této souvislosti zmínil Callaghanovu show Channel 5 Carnival s tím, že na konec dubna jsou naplánované akce ve Phoenixu, San Diegu a Albuquerque. The Trump Organization ani zástupci Trumpových synů na žádost USA Today o komentář nezareagovali.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Money

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Starší spory a Epsteinova kauza

První dáma Melania Trumpová loni pohrozila Hunteru Bidenovi žalobou kvůli tomu, že v rozhovoru s Channel 5 tvrdil, že ji s Donaldem Trumpem seznámil sexuální delikvent Jeffrey Epstein, připomněl server. Ve čtvrtek Trumpová v neobvyklém projevu z Bílého domu odmítla, že by se jakkoliv přátelila s Epsteinem nebo že by ji tento finančník s Trumpem seznámil. Trump uvedl, že o projevu nevěděl, a světová média dále spekulují o tom, proč se Trumpová rozhodla právě teď takto vystoupit a zda se na toto téma například nechystá článek, o němž veřejnost zatím neví.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění, včetně Trumpa či Billa Clintona. Současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Donald Trump

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Politika

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme