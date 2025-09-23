Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku
Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.
JLR uvedl, že připravuje harmonogram postupného obnovení operací a pokračuje ve vyšetřování události. Týmy společnosti spolupracují s odborníky na kybernetickou bezpečnost, britským Národním střediskem pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) a orgány činnými v trestním řízení, aby zajistily bezpečný návrat k provozu.
Společnost JLR má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Kromě Británie a Slovenska musela automobilka zastavit montáž také ve svých závodech v Číně, Indii a Brazílii, upozornil server Sky News.
Server zpravodajské televize BBC minulý týden s odvoláním na zdroje z odvětví napsal, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu. Odborníci navíc upozorňují, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.
Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.
Písecký Aisin bude vyrábět elektromotor pro BMW
Zprávy z firem
Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.
Podle odhadů JLR kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy korun). Kromě toho sílí obavy z negativních dopadů odstávky na dodavatelský řetězec a spekuluje se o možném bankrotu některých dodavatelů. Mezi dodavateli je velké množství malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy pro případ delšího výpadku a JLR je pro mnohé z nich největším zákazníkem. Protože v automobilovém průmyslu se nevyrábí na sklad, řada dodavatelů musela také okamžitě zastavit výrobu a nemají důvod k jejímu obnovení, dokud nebude jasné, kdy se výroba v automobilce znovu rozběhne.
JLR vlastní indický konglomerát Tata. Firma zatím neposkytla žádné podrobnosti o povaze útoku. Předpokládá se, že to byl útok typu ransomware, tedy napadení počítačových systémů škodlivým softwarem, který zablokoval přístup k datům, podobně jako se letos stalo například u obchodních řetězců Marks & Spencer a Co‑Op. Kromě přerušení výroby nemohli prodejci registrovat vozidla ani objednávat náhradní díly a byl ovlivněn i diagnostický software pro analýzu jednotlivých vozidel.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.