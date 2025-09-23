Vyberte si z našich newsletterů

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku

ČTK
Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.

JLR uvedl, že připravuje harmonogram postupného obnovení operací a pokračuje ve vyšetřování události. Týmy společnosti spolupracují s odborníky na kybernetickou bezpečnost, britským Národním střediskem pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) a orgány činnými v trestním řízení, aby zajistily bezpečný návrat k provozu.

Společnost JLR má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Kromě Británie a Slovenska musela automobilka zastavit montáž také ve svých závodech v Číně, Indii a Brazíliiupozornil server Sky News.

Server zpravodajské televize BBC minulý týden s odvoláním na zdroje z odvětví napsal, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu. Odborníci navíc upozorňují, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.

Písecký Aisin bude vyrábět elektromotor pro BMW

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.

Podle odhadů JLR kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy korun). Kromě toho sílí obavy z negativních dopadů odstávky na dodavatelský řetězec a spekuluje se o možném bankrotu některých dodavatelů. Mezi dodavateli je velké množství malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy pro případ delšího výpadku a JLR je pro mnohé z nich největším zákazníkem. Protože v automobilovém průmyslu se nevyrábí na sklad, řada dodavatelů musela také okamžitě zastavit výrobu a nemají důvod k jejímu obnovení, dokud nebude jasné, kdy se výroba v automobilce znovu rozběhne.

JLR vlastní indický konglomerát Tata. Firma zatím neposkytla žádné podrobnosti o povaze útoku. Předpokládá se, že to byl útok typu ransomware, tedy napadení počítačových systémů škodlivým softwarem, který zablokoval přístup k datům, podobně jako se letos stalo například u obchodních řetězců Marks & Spencer a Co‑Op. Kromě přerušení výroby nemohli prodejci registrovat vozidla ani objednávat náhradní díly a byl ovlivněn i diagnostický software pro analýzu jednotlivých vozidel.

Otavova MTX Group spouští v Bruntálu supermoderní kovací linku. Za miliardu

Díky pokročilé technologii umožňuje nová linka v Bruntálu výrobu větších a složitějších dílů, které najdou uplatnění u předních světových výrobců automobilů, jako jsou Mercedes-Benz, BMW nebo Audi.

Skupina MTX Group průmyslníka Petra Otavy zahájila provoz druhé plně automatizované kovací linky ve svém závodě Strojmetal Aluminium Forging v Bruntálu. Investice v hodnotě téměř 950 milionů korun významně posílí konkurenceschopnost tuzemského výrobce kovaných hliníkových dílů pro automobilový průmysl. Plně automatizovaná linka patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě a svou kapacitou i flexibilitou odpovídá aktuálním požadavkům automobilového průmyslu, sdělila firma.

Celkově již skupina MTX Group investovala do svého nového závodu v Bruntálu 1,5 miliardy korun a další investice jsou v plánu. Moderní plně automatizované linky mají ve srovnání s běžnou technologií o 30 procent nižší spotřebou energií. „V MTX Group dlouhodobě věříme, že budoucnost průmyslu spočívá v moderních technologiích a odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Nová kovací linka v Bruntálu je jasným důkazem toho, že český průmysl může být inovativní, konkurenceschopný a také udržitelný,“ uvedl Petr Otava ml., majitel mateřské skupiny MTX Group.  

Díky pokročilé technologii umožňuje nová linka v Bruntálu výrobu větších a složitějších dílů, které najdou uplatnění u předních světových výrobců automobilů, jako jsou Mercedes-Benz, BMW nebo Audi. „Naším cílem bylo rozšířit výrobní portfolio a vyhovět měnícím se požadavkům našich zákazníků, kteří od dodavatelů požadují menší série dílů a větší flexibilitu. Velkou výhodou nové linky je právě schopnost vyrábět díly různých velikostí, a tím pružně reagovat na poptávku trhu,“ vysvětlil Miroslav Záhorec, generální ředitel společnosti Strojmetal Aluminium Forging a místopředseda představenstva mateřské skupiny MTX Group.  

Skupina průmyslníka Otavy loni vydělala tři miliardy, míř než předloni

Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy loni vykázala zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun. Meziročně je to asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak proti předloňsku přibližně o tři procenta stouply na 56,3 miliardy korun. Uvedla to firma v tiskové zprávě.

Nová kovací linka je plně elektrifikovaná a pro svůj provoz využije obnovitelné zdroje energie, zejména solární elektrárnu s bateriovými úložišti. Díky těmto opatřením dokáže Strojmetal pokrýt až dvě třetiny své celkové spotřeby energií z vlastních zdrojů v tomto závodě. Hlavní lis nové linky je navíc vybaven systémem rekuperace kinetické energie (KERS), což výrazně snižuje energetickou náročnost výroby.  

Moderní linka je součástí širší strategie vertikální integrace celé MTX Group. Ve společnosti Al Invest, sídlící v nedaleké Břidličné, právě probíhá realizace modernizačního programu ALFAGEN v celkově hodnotě 4 miliard korun. Jedním z výsledků této investice bude výroba hliníkových tyčí, které představují základní vstupní materiál pro Strojmetal. Tento krok posílí konkurenceschopnost a přinese významné ekologické benefity díky maximální recyklaci výrobních odpadů zpět do výrobního procesu. „Díky úzkému propojení s naším sesterským závodem Al Invest Břidličná, získáme možnost maximálně využít recyklaci a uzavřený výrobní cyklus, což významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy našich výrobků,“ doplnil Miroslav Záhorec. 

Miliardář Otava staví ve Španělsku soláry a větrníky za miliardu eur

Někdejší uhlobaron Petr Otava nyní šlape do zelené energetiky. Spolu s Němci postaví obří větrný a solární park ve Španělsku. Investice to jsou v řádech desítek miliard korun.

Rozhodnutí skupiny MTX investovat do bruntálského závodu vytvořilo silný základ pro globální expanzi společnosti. Know-how špičkových inženýrů z kamenického závodu, dále aplikované v Bruntálu, je klíčové pro aktuálně zvažovanou investici do výroby ve Spojených státech, kde by MTX Group mohlo postavit obdobný závod s automatizovanými kovacími linkami v hodnotě 100 milionů dolarů. Ani v Bruntálu spuštěním nové linky investiční aktivity nekončí. Přibýt by měla nová logistická hala o ploše 3000 m2 a v plánu je třetí kovací linka, která by mohla být uvedena do provozu za horizontem roku 2028. 

Společnost Strojmetal působí ve třech lokalitách, v nichž zaměstnává celkem 550 lidí. Největší výrobní závod společnosti Strojmetal leží v Kamenici u Prahy, kde společnost díky odbornosti, profesionalitě a špičkové práci svých spolupracovníků rozvíjí svoje vysoké odborné know-how a posouvá hranice v oblasti kování, obrábění a vývoje nových výrobků. Nejmladší a nejmodernější je závod v Bruntálu. Prodej a předvývoj hliníkových komponentů jsou umístěny v německém Singenu. Za loňský rok dosáhl Strojmetal tržeb ve výši 3,9 miliardy korun.  

Strojmetal patří do skupiny MTX Group, významného českého průmyslově-obchodního a výrobního holdingu se sídlem v České republice. Skupinu tvoří celkem 31 společností, kromě Strojmetalu například Metalimex, OKK Koksovny, AL INVEST, Měď Povrly, Tapa Tábor a ICE Industrial Services. V pěti oblastech podnikání se zaměřuje především na kovy, energetické komodity, obaly, obchod a služby. 

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Klíčovým důvodem výrazného posilování koruny i forintu je poměrně vysoká základní úroková sazba, kterou centrální banky obou zemí stanovují v rámci boje s inflačními tlaky.

Jenže zatímco inflace v Česku letos v dle Eurostatu činí průměrně 2,6 procenta, takže se nachází v tolerančním pásmu České národní banky, maďarská inflace dosahuje dle Eurostatu průměrně 4,7 procenta, tudíž je mimo toleranční pásmo maďarské centrální banky. ČNB cíluje dvouprocentní inflací, maďarská centrální banka inflaci tříprocentní, přičemž obě tyto banky tolerují pohyb inflace v rozsahu do jednoho procentního bodu pod i nad cílem.

Česká měna tedy výrazně posiluje i přesto, že se inflaci daří držet v tolerančním pásmu, což tedy není případ Maďarska.

Ostatně, zatímco základní úroková sazba v Česku nyní činí 3,5 procenta, ta maďarská je na bezmála dvojnásobku, neboť dosahuje 6,5 procenta. Ani česká, ani maďarská centrální banka nemají podle konsensu analytiků v plánu na svých měnověpolitických zasedáních tento týden základní sazbu snižovat. Maďarská centrální banka oznámí své rozhodnutí už dnes odpoledne, ČNB pak o zhruba 24 hodin později.

Mezinárodní investory apetýt po koruně neopouští

Poměrně vysoké úrokové sazby na koruně i forintu lákají mezinárodní investory k úložkám v daných měnách, případně k provádění takzvaných carry obchodů s nimi, při nichž si půjčují v nějaké nízkoúročené měně – typicky v japonském jenu –, přičemž investují do měny s poměrně vysokým úrokem. Tato poptávka pak pochopitelně zpevňuje kurs dané zainvestované měny.

A protože tedy poměrně vysoké úrokové sazby na obou měnách nejspíše nadále zůstanou, mezinárodní investory apetýt po koruně, ani forintu neopouští. Vyhlíží další jejich zpevňování. Nizozemská banka včera ING ve své zprávě doporučila spekulaci na další zpevnění české měny vůči dolaru, přičemž cílovým kursem jí je 19,96 korun za dolar. Pokud by koruna prolomila psychologickou úroveň 20 dolarů, stalo by se tak poprvé od poloviny května roku 2014, tedy poprvé za posledních více než jedenáct let. Nyní se dolar prodává za 20,53 korun.

Výrazné zpevňování koruny vůči dolaru tlumí inflační tlaky v Česku, neboť například zlevňuje dovážené energetické suroviny typu ropy nebo zemního plynu. Na dolarovou cenu je ovšem také navázána například cena elektroniky či jiného spotřebního zboží, které tak může díky příznivému kursovému vývoji zlevnit podobně jako třeba pohonné hmoty.

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat," říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Díky poměrně výrazně sílící koruně mají Češi levnější naftu než Poláci, což je poměrně nebývalé. Polský zlotý sice letos vůči dolaru také zpevňuje, ale „jen“ o přibližně 14,5 procenta, tedy ne tak výrazně jako koruna či forint.

Polská centrální banka totiž pokračuje ve snižování svojí základní úrokové sazby i nyní po prázdninách, když ji začátkem září redukovala z pěti na 4,75 procenta. Navíc se ovšem Polsko a jeho měna potýkají se zhoršením výhledu v podání předních světových ratingových agentur jako Fitch Ratings nebo Moody’s. Obě agentury zhoršily Polsku ratingový výhled nyní v září, a to kvůli vysokým deficitům veřejných financí a rostoucímu zadlužení, které si žádají zejména zvyšující se sociální výdaje a výdaje na obranu. Polsko tak musí vydávat více dluhopisů, což zvyšuje nabídku aktiv ve zlotém a společně se zhoršením ratingového výhledu brzdí jeho zpevňování například právě v porovnání s českou korunou. Česko si drží suverénně nejlepší rating ze zemí Visegrédské čtyřky, podle agentury Fitch má nyní – po zářijovém zhoršení ratingu Francie – lepší rating než dokonce 70 procent zemí eurozóny.

Zhoršení ratingového výhledu Polska tudíž může být české koruně další „vodou na mlýn“. Mezinárodní investoři, kteří chtějí zůstat exponováni vůči středoevropskému prostoru, totiž mohou alespoň část svých investic přesunout právě z aktiv ve zlotém do těch korunových. 

Co Bulharům přinese euro?

Eurozóna se rozšíří. Od 1. ledna 2026 do ní oficiálně vstoupí Bulharsko. Jak hodnotí ekonomové připravenost země na tuto skutečnost a co měnový přechod na euro Bulharům vlastně přinese.

Čechům přitom silná koruna otevírá prostor také k nákupům amerických akcií „ve slevě“. Hlavní americký akciový ukazatel Standard & Poor’s sice včera v dolarech opět překonal historický rekord, v přepočtu do korun ale stále i tak zůstal přes sedm procent pod svým historickým rekordem v přepočtu do české měny, jehož dosáhl letos v únoru. Od začátku letošního roku tento ukazatel přidal v dolarech takřka 14 procent, v korunách však ztrácí, a to zhruba čtyři procenta.

Koruna i forint ovšem letos sílí i vůči euru, a to o takřka šest, resp. necelá čtyři procenta. Již dříve v tomto měsíci americká bankovní skupina Citigroup přitom doporučila spekulovat na další zpevnění české i maďarské měny vůči euru. Taktéž zpevňování koruny vůči euru pochopitelně tlumí inflační tlaky v ČR.

Přesto však stále širší okruh analytiku sází na to, že Česká národní banka je se snižováním svých úrokových sazeb hotova a že další pohyb základní sazby ČNB už bude vzhůru. Novou inflační hrozbou na obzoru jsou totiž takzvané emisní povolenky pro domácnosti, které budou v celé EU nejspíše zavedeny zkraje roku 2027.

