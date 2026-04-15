Tichý vzkaz z Hradu: Bezpečnost Izraele má své limity
Česko patří k největším podporovatelům Izraele, prezident Petr Pavel ale vysílá varovný signál. Podpora Izraele ano, ale ne za každou cenu.
Bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných zemí Blízkého východu, jde o stabilitu celého regionu, řekl prezident Petr Pavel v předtočeném rozhovoru pro Armádu ČR. Je třeba být aktivní ve všech iniciativách, které povedou k ukončení konfliktu, uvedl ve videu, které pořídila armáda a které v úterý pozdě večer zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). Česká vláda dlouhodobě vyjadřuje podporu Izraeli, který spolu s USA vede válku proti Íránu. Vyjádření ministerstva zahraničí zjišťujeme.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý poděkoval Macinkovi a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) za velkou podporu, kterou Česká republika Izraeli prokazuje. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar po setkání s Macinkou, který přicestoval do Izraele na návštěvu, označil šéfa české diplomacie za přítele a Českou republiku za jednoho z největších přátel Izraele na světě.
Premiér Babiš bezelstně oznámil, že Pavel nebude součástí vládní delegace na summit NATO v Turecku. Neumím si představit, co by tam dělal, prohlásil. Obrazně řečeno, Pavel se tlačil do letadla směr Ankara, Babiš ho ze schůdků bez skrupulí srazil.
Pavel: Stabilita je klíčová
„Dlouhodobě vyjadřujeme podporu Izraeli, a zároveň říkáme, že nám jde i o to, aby celý region byl stabilní. To znamená, že bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných,“ uvedl Pavel. „Máme velice dobré kontakty i s arabskými zeměmi v regionu… Máme zájem se podílet na všem, co může přispět k míru,“ doplnil. Zmínil mimo jiné Katar a Jordánsko, se kterými je v pravidelném kontaktu.
Zpožděné zveřejnění rozhovoru
Rozhovor s Pavlem armáda avizovala na sociálních sítích 27. března. Podle původních informací měl vyjít 7. dubna, kvůli neshodám mezi ministerstvem obrany a armádou jej nakonec v úterý zveřejnil Macinka.
Izrael a Spojené státy 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě podnikl údery v okolních arabských zemích. Írán také blokuje přepravu ropy a zemního plynu, což zvyšuje ceny ropy a paliv ve světě, včetně Česka.
Kritika Izraele v Evropě
Česká republika a její vláda dlouhodobě hájí Izrael, i v situaci, kdy jej mnoho dalších evropských zemí kritizovalo za válku v Pásmu Gazy, při které podle palestinských úřadů zemřelo přes 72 tisíc lidí a která měla rozsáhlý dopad na civilní obyvatelstvo.
V souvislosti s válkou byl na Netanjahua vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC). Řada evropských zemí kritizuje i rozšiřování židovských osad na Západním břehu Jordánu, které podle Netanjahuovy vlády znemožňuje vznik palestinského státu.
Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.
