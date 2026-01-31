Charkov čelí nejtvrdší zimě od začátku války. Elektřina někdy chybí i 22 hodin denně, říká jeho obyvatelka
Loňská zima byla mnohem lehčí než ta letošní a život se opravdu změnil, řekla v rozhovoru s ČTK Tetiana Solomadina (Tetjana Solomadinová), která žije v Charkově. Dříve studovala v Česku, do rodného města se vrátila v roce 2023. Od toho roku považuje současnou zimu zatím za tu nejtěžší s největšími výpadky elektřiny, nejchladnějším počasím a s nejmenším počtem fungujících tepláren v Charkově, Kyjevě a dalších městech. Do města, které se nachází pár desítek kilometrů od frontové linie, se vrátila, protože ho považuje za svůj domov, ve kterém chce žít navzdory válce.
Napadená země v posledních týdnech čelí masivním útokům ze strany Ruska na kritickou infrastrukturu, kdy ukrajinská města se potýkají s četnými výpadky elektřiny a tepla. Podle předpovědi počasí na další týden čeká Charkov v noci mrazy až minus 27 stupňů Celsia, přes den má být přibližně o deset stupňů tepleji.
„Změna je zvlášť znatelná v posledních měsících, a to když přišly mrazy, pocítili jsme to opravdu intenzivně. I dříve jsme občas měli výpadky elektřiny, ale nikdy to nebylo tak silně cítit jako teď, kdy nemáte vůbec pocit, že byste se mohli někde pořádně ohřát. Zima je všude, jak doma, tak i venku,“ řekla Solomadina.
Bez elektřiny až 22 hodin denně
Podle ní čelí město výpadkům v podstatě každý den. Liší se jen jejich délka. „Některé dny nemám elektřinu až 22 hodin denně, jindy je to třeba jen pět hodin. Je to velmi proměnlivé a nikdy dopředu nevím, jaké to bude. Buď mám elektřinu jen dvě hodiny nebo skoro celý den. Vždy je to takové 'překvapení', které Rusové připravují,“ uvedla. Dodala, že zvlášť u neplánovaných výpadků elektřiny často ani městské úřady samy nevědí, jak dlouho budou trvat. Délka výpadků tak závisí hlavně na intenzitě ostřelování.
Solomadina míní, že v zimě jsou útoky často cílené právě na energetickou infrastrukturu, aby Ukrajincům vypnuly světlo a způsobily co největší výpadky elektřiny.
„Je to jeden z hlavních cílů - válka proti civilistům, válka proti našemu psychickému stavu. Dělají vše pro to, abychom byli podráždění, unavení, abychom se hádali a obviňovali navzájem. Proto je důležité si neustále připomínat, kdo je skutečný nepřítel a kdo nese odpovědnost za výpadky elektřiny nebo vody,“ uvedla Solomadina.
Současnou atmosféru mezi obyvateli je podle Solomadiny těžké přesně popsat, protože každý to prožívá jinak. „U někoho situace vyvolává větší agresi nebo únavu, zatímco pro jiné je to období, kdy mohou projevit co největší solidaritu,“ řekla. Po tolika letech plnohodnotné války se lidé na výpadky elektřiny dokázali přizpůsobit.
„Mám obrovskou výhodu oproti mnoha lidem, protože doma mám plyn, nikoli elektrický sporák, a to mi hodně pomáhá. Vždy si mohu ohřát vodu nebo uvařit jídlo a nezávisím na tom, zda je elektřina. Plyn u nás funguje pořád a doufám, že to vydrží co nejdéle,“ řekla Solomadina. Mnoho lidí plyn nemá, ale různé kavárny, malé podniky nebo větší restaurace a obchody se snaží podle Solomadiny přežít toto období. Většina z nich má generátory, nebo se snaží najít způsob, jak generátory zajistit.
„Pro mě je v období výpadků elektřiny nejnáročnější to, že nevím, kdy skončí. I když to může znít zvláštně, občas ztrácím naději, že elektřina přijde. A když přijde znovu, cítím radost a úlevu, že jsem to zase zvládla a přežila,“ doplnila Solomadina.
Útoky na energetickou infrastrukturu podle ní nemají až tak zásadní dopad na pocit bezpečí obyvatel Charkova. „Existují jiné věci, které náš pocit bezpečí ovlivňují mnohem silněji. Pro mě osobně bylo nejtěžší, když během útoků na Charkov zahynuli čtyři pracovníci pošty, to na mě mělo velmi silný dopad a v těch dnech mi bylo opravdu hodně špatně. Stejně tak útok na osobní vlak před několika dny, kdy ani zatím nevíme přesný počet obětí, měl velký vliv na můj pocit bezpečí,“ popsala.
„V takových chvílích si uvědomujete, že nikdy nevíte, jak dlouho to všechno ještě zvládnete, a to v tom nejdoslovnějším smyslu slova,“ řekla Solomadina s tím, že když jde o útoky na teplárny nebo rozvodny, nevnímá to stejně. „Vím, že cílem je nás odpojit, vyvolat vztek a frustraci. V takové situaci mám pocit, že alespoň své reakce dokážu nějak ovlivnit. Když ale útoky zabíjejí lidi, uvědomuji si, že nad tím už nemám žádnou kontrolu. A právě ten pocit naprosté ztráty kontroly má na mě největší dopad,“ dodala.
Na otázku, zda se na místní podmínky dá zvyknout, Solomadina odpověděla, že je těžké definovat, co znamená zvyknout si. Podle svých slov se spíš přizpůsobila.
„Když jsem párkrát od svého návratu do Charkova jela do Česka, bylo mi pokaždé hodně špatně. Ne proto, že by v Česku bylo něco špatně, naopak, život tam je skvělý, ale proto, že jsem si uvědomovala, co normální život znamená,“ řekla Solomadina.
Solomadina v nedávné době začala přibližovat realitu života v Charkově na sociální síti Instagram. „Díky tomu, co já ukazuju a zveřejňuju, bych chtěla lidem v Česku přiblížit, že válka stále pokračuje. Není na pozadí, nezmizela a rozhodně neskončila,“ uvedla. I po tolika letech jsou podle Solomadiny útoky stále brutální, následky jsou ještě horší než před čtyřmi lety. Počet dronů útočících na Charkov, Kyjev a další ukrajinská města stále roste.
„Vojáci na frontě jsou neuvěřitelně unavení, ale pokračují dál, protože pokud padne Ukrajina, podle mého názoru padne i Evropa. To je očividná, ale možná už zapomenutá realita. Lidé si často neuvědomují, že Rusko se nikdy nezastaví jen u války v Ukrajině - jeho cílem je celá Evropa,“ míní Solomadina.