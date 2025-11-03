Nový magazín právě vychází!

Trump obvinil Moskvu a Peking z provádění jaderných testů

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat jaderné zbraně, stejně jako to podle něj dělají ostatní země. Čínské ministerstvo zahraničí Trumpovo tvrzení odmítlo s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět, píše web stanice CBS News. Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvádí stanice BBC.

„Rusko provádí testy, Čína provádí testy, ale nemluví o tom. Víte, my jsme otevřená společnost. Jsme jiní. My o tom mluvíme. Musíme o tom mluvit, protože jinak o tom budete informovat vy. Oni nemají novináře, kteří by o tom psali. My ano,“ řekl americký prezident v rozhovoru se zpravodajkou televize CBS Norah O'Donnellovou v pořadu 60 Minutes odvysílaném v neděli. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992.

Trumpovo vyjádření následovalo několik dnů poté, co prezidentův nominant na šéfa strategického velitelství amerických ozbrojených sil STRATCOM viceadmirál Richard Correll podle CBS News během slyšení před zákonodárci řekl, že Čína ani Rusko zkušební jaderné výbuchy nepodnikají.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning dnes novinářům řekla, že Čína vždy „prosazuje strategii jaderné sebeobrany a dodržuje svůj závazek pozastavit jaderné testy“. Peking podle ní doufá, že Washington přijme konkrétní kroky k zachování mezinárodních snah o jaderné odzbrojení a zabránění šíření jaderných zbraní v zájmu globální stability.

Americký ministr energetiky Chris Wright v nedělním rozhovoru se stanicí Fox News prohlásil, že Spojené státy v rámci testů neplánují provádět jaderné exploze. „Myslím, že testy, o kterých se nyní bavíme, jsou systémové testy. Nejedná se o jaderné výbuchy. Jsou to takzvané nekritické výbuchy,“ řekl Wright. Podle ministra se během nich testují všechny ostatní části jaderné zbraně s cílem ujistit se, že mají správnou geometrii pro umožnění jaderného výbuchu.

