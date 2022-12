Tržby Avataru 2 zatím zaostaly za očekáváním

Filmový blockbuster Avatar 2 zatím zaostává za odhady tržeb. Snímek režiséra Jamese Camerona, který měl světovou premiéru minulou středu, dosud utržil v přepočtu přes 10 miliard korun.

Reklama

Nový film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona zatím v kinech po celém světě utržil zhruba 435 milionů dolarů (deset miliard korun), z toho 134 milionů dolarů ve Spojených státech a Kanadě. Vyplývá to z odhadů distribuční společnosti Walt Disney. Analytici přitom očekávali, že tržby v USA a Kanadě dosáhnou nejméně 140 milionů dolarů, uvedla agentura Reuters.

Snímek měl světovou premiéru minulou středu a v Severní Americe se začal promítat ve čtvrtek večer. Avatar: The Way of Water je pokračováním Cameronova snímku Avatar, který se v roce 2010 stal nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Zopakuje úspěch jedničky?

Náklady na snímek Avatar: The Way of Water se odhadují zhruba na 350 milionů dolarů. Cameron uvedl, že film bude muset v kinech utržit dvě miliardy dolarů, aby nebyl ztrátový.

Agentura AP nejnovější počin osmašedesátiletého Camerona, který se filmem vrací do fantastického světa planety Pandora a k hrdinům Jakeovi Sullymu a Neytiri, zhodnotila jako oslnivý filmový zážitek. „Film není jen vizuálně podmanivý, ale i duchovně bohatý - jednoduchý, ale pronikavý příběh o rodině a přírodě, který je o galaxie lepší než první díl,” míní ve své recenzi AP.

Reklama

video Stanislav Šulc: Avatar je kolosální pohádka s hrozivým záporákem. Člověkem Enjoy James Cameron konečně uvedl pokračování svého velkofilmu Avatar z roku 2009, který se tehdy stal nejvýnosnějším filmem všech dob. Dvojka je ve všem větší – v zápletce, emocích, invenčnosti a samozřejmě i v rozpočtu. Druhý Avatar totiž stál 350 milionů dolarů, tedy neuvěřitelných osm miliard korun. Ale skutečně stojí za to. Vidět druhý Avatar je nyní téměř povinnost. Stanislav Šulc Přečíst článek

První díl vyprávějící o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli Pandory v roce 2154 přišel do kin v prosinci 2009. Premiéra pokračování byla původně plánována na prosinec 2018, ale nakonec přišla až o čtyři roky později. Cameron část zpoždění zdůvodnil tím, že zároveň pracoval i na Avataru tři, čtyři a pět a že některé scény natáčel souběžně. Další prodlevu pak způsobila celosvětová pandemie covidu-19.