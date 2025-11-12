Citigroup smí prodat ruskou pobočku. Ale Putin určí cenu
Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.
Americká banka Citigroup může prodat svou pobočku v Rusku. Prezident Vladimir Putin ve středu podepsal nařízení, které umožňuje pobočku prodat firmě Renaissance Capital. Podepsané prezidentské nařízení zveřejnila ruská vláda, napsala agentura Bloomberg. Žádné další podrobnosti o prodeji dokument neobsahuje.
Citigroup v srpnu 2022 oznámila, že po ruské vojenské invazi na Ukrajinu ukončí své spotřebitelské a komerční bankovní aktivity v Rusku.
Prodej pod dohledem Kremlu
Putin reagoval na odchod západních společnosti z Ruska po invazi v únoru 2022 dekretem, podle kterého musejí speciální vládní komise schválit všechny transakce zahrnující podniky ze zemí, které nepovažuje Rusko za přátelské. Společnosti, které žádají o povolení opustit zemi, také musejí splnit přísné požadavky komise, včetně významného snížení hodnoty prodávaných aktiv a příspěvků do státního rozpočtu.
Citigroup otevřela své zastoupení v Moskvě v roce 1992 jako jedna z prvních mezinárodních bank. V roce 1993 získala v Rusku bankovní licenci a pak v Moskvě otevřela první pobočku, která sloužila firemní klientele. Od roku 2002 nabízela i spotřebitelské bankovní služby.
Citigroup je podle objemu aktiv třetí největší bankou ve Spojených státech. Působí ve více než 90 zemích světa a na konci loňského roku měla asi 229 tisíc zaměstnanců.
