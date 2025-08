Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec

Ursula von der Leyenová usedá k jednacímu stolu s Donaldem Trumpem v naději, že zmírní napětí mezi Spojenými státy a Evropou. Hraje vysokou hru. V sázce jsou miliardy dolarů, cla na evropské automobily a budoucnost transatlantické spolupráce.

Evropská unie a USA nakonec uzavřely dohodu a zavedení 15procentních cel na dovoz z EU. Cla začínají platit od 7. srpna. Předcházelo tomu několik kol tlaku ze strany amerického prezidenta a zákulisních vyjednávaní pověřených expertů.

Předsedkyně Evropské komise i americký prezident se snaží dohodu prodat jako diplomatický úspěch. USA a EU dosáhly dohody o novém obchodním rámci. Trump slibuje “férovější podmínky pro americké výrobce“, Leyenová oznamuje “stabilitu a předvídatelnost“.

Pohled pod povrch

Trumpova taktika funguje jako sevření kleští. Nastaví extrémní výchozí pozici a pak nabídne “ústup“, kterým ve skutečnosti posune podmínky ve svůj prospěch. Protistrana nehraje o nejlepší možný výsledek. Hraje o to, aby neskončila ještě hůř.

Trumpova vyjednávací strategie je učebnicovou dominancí kombinovanou s vysokým tlakem. Používá přitom klasické nástroje a přidává další triky, které z něj dělají těžkého soupeře.

Hrozba cly

Trump před schůzkou veřejně oznamuje hrozbu zavedení 50procentního cla na evropská auta. Tím vytvoří okamžitou asymetrii. EU potřebuje dohodu více než USA. Strana, která více potřebuje výsledek, obvykle platí vyšší cenu.

Rámování a kontrola agendy

Trump rámuje jednání jako nápravu dlouhodobé nespravedlnosti. Místo aby Leyenová bránila status quo, musí vysvětlovat, proč je současný stav vlastně spravedlivý.

„Ultimátní nabídka“ s možností odchodu

Americký prezident opakuje starý známý tah: „Ber nebo nech být.“ Trump nikdy neukáže, že EU potřebuje, i když ji potřebuje.

Kontrolovaný chaos

Trump vytváří dojem nepředvídatelnosti. Protistrana nikdy přesně neví, co přijde, a raději ustoupí, než by čelila potenciální eskalaci.

Personalizace a branding

Vyjednávání pro něj není jen o faktech. Je to show. Každým gestem, každou věta promlouvá k publiku doma i v zahraničí. Z jednoduché obchodní dohody udělá vítězství národa.

Záměrná časová tíseň

Trump stupňuje tlak těsně před rozhodnutím. Přijde s radikálním požadavkem na poslední chvíli, čímž nutí Leyenovou dělat kompromisy ve spěchu.

Vyjednávací debakl

Von der Leyenová zkouší ohraný styl Evropské unie: konsenzus, stabilita, výměna. Ale v takto nastaveném ringu je to málo. Ustojí tlak, vyhne se původně avizovaným clům, ale ustupuje ve prospěch USA. Nehraje na vítězství. Leyenová jen mírní obrovské škody na velké.

EU má sklopenou hlavu. Nikdo nejásá, nikdo netleská. Dokonce ze strany Německa a Francie padá na adresu Evropské komise kritika. Trump získává pro USA výhody. Leyenová se snaží prodat svůj vyjednávací debakl. Trump sbírá body doma. Oba se staví před kamery a ohlašují vítězství. Ale v zákulisí je jasné, kdo tahal za delší konec.

My se jen můžeme z vysoké školy vyjednávání mezi vrcholnými politiky poučit. Když druhá strana vytvoří tlak a nabídne ústup výměnou za dohodu, nevyjednává. Testuje naši připravenost zvládnout konfrontaci.

Odveta se odkládá

Evropská unie zatím odkládá odvetná cla, která schválily členské země a měla začít platit tento čtvrtek, pokud by k dohodě nedošlo. Vyjednávání tak budou pokračovat. Komise vedená Ursulou Von der Leyenovou by si měla uvědomit, že i Trump hraje o hodně.

Nechce přijít o výhody dolaru jako devizové rezervy a kontroly nad světovým trhem i bezpečností, zároveň potřebuje podpořit export a zaměstnanost amerických občanů. Hlavní úkol by měl být pomoci Trumpovi vyřešit jeho problém tak, aby budoucí globální ekonomika fungovala stabilně a Evropa v ní měla jasné místo.

Aby EU ve vyjednávání dosáhla dobré dohody, musí být jednotná. Nejen v přístupu k USA, ale i v rámci interních pravidel. Nemáme všude zavedené Euro a banky často účtují poplatky za převody i mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Celoplošné evropské pojištění nahrazujeme turistickým. Různé země má různé daně. Platíme rozdílné poplatky za užívání silnic a dálnic. A Německo do Schengenského prostoru vrátilo hraniční kontroly.