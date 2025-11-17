Evropská ekonomika překvapila: Růst v roce 2025 předčil očekávání
Evropská komise zlepšila výhled růstu ekonomiky EU na letošní rok a rok 2026 na 1,4 procenta. V předchozí jarní prognóze přitom letošní růst odhadovala na 1,1 procenta. Odhad hospodářského růstu na rok 2027 pak Evropská komise ještě zvýšila o desetinu procentního bodu, a to na 1,5 procenta. Komise také zlepšila odhad růstu české ekonomiky pro letošek, a to na 2,4 procenta.
„Podzimní hospodářská prognóza ukazuje, že růst v prvních třech čtvrtletích roku 2025 překonal očekávání. Zpočátku byl silný výkon poháněn prudkým nárůstem vývozu v očekávání zvýšení cel, ekonomika EU ale nadále rostla i ve třetím čtvrtletí,“ uvedla komise ve svém prohlášení. Do budoucna se podle prognózy očekává, že bude hospodářská aktivita i nadále mírným tempem růst, a to i přes náročné vnější prostředí.
Očekává se, že eurozóna bude zrcadlit trend v celé Evropské unii, přičemž hrubý domácí produkt se v roce 2025 zvýší o 1,3 procenta, v roce 2026 o 1,2 procenta a v roce 2027 o 1,4 procenta. Vnější prostředí zůstává i nadále náročné, mírný hospodářský růst ale podle Evropské komise podporují odolný pracovní trh, zlepšující se kupní síla a příznivé podmínky financování.
Česká ekonomika letos podle Evropské komise poroste o 2,4 procenta, následně v roce 2026 zpomalí na 1,9 procenta a v roce 2027 opět zrychlí na 2,4 procenta. Hlavním tahounem růstu by měla být soukromá spotřeba v důsledku růstu reálných mezd a snížení míry úspor v domácnostech.
„Celková inflace by měla v roce 2025 klesnout na 2,3 procenta v důsledku zpomalení inflace služeb a poklesu cen energií a navzdory zrychlení inflace potravin a v letech 2026 a 2027 by měla dále zpomalit,“ uvádí zpráva komise, která se týká České republiky. „Navzdory postupnému rušení opatření v oblasti energetiky, vládnímu balíčku konsolidace veřejných financí z roku 2024 a nedávným důchodovým reformám by veřejné finance měly zůstat v deficitu na úrovni kolem dvou procent HDP,“ dodává dokument.
Hrubý domácí produkt se podle prognózy komise letos zvýší na 2,4 procenta, a to díky domácí i zahraniční poptávce. Následně v roce 2026 se růst zpomalí na 1,9 procenta, a poté v roce 2027 se opět zrychlí na 2,4 procenta, podpořený růstem spotřeby a investic domácností. Důvěra spotřebitelů se od dubna 2024 zlepšila, a to i přes pokračující ekonomickou nejistotu, dodává podzimní makroekonomický výhled.
Inflace v poklesu
Inflace v eurozóně by měla pokračovat v poklesu, v roce 2025 klesne na 2,1 procenta a v dalších letech se bude pohybovat kolem dvou procent. V celé Evropské unii by měla inflace zůstat mírně vyšší a v roce 2027 klesnout na 2,2 procenta, říká hospodářský výhled Evropské komise.
„Obchodní dohody uzavřené mezi USA a jejich obchodními partnery, včetně EU, zmírnily některé nejistoty, které zastínily jarní prognózu,“ říká prohlášení komise. Prognóza předpokládá, že všechna specifická cla pro jednotlivé země a odvětví zavedená americkou administrativou k datu 31. října budou platit po celou dobu prognózy.
Obchodní bariéry na celém světě dosáhly podle komise historického maxima a Evropská unie nyní čelí vyšším průměrným clům na vývoz do USA, než se předpokládalo v letošní jarní prognóze. Cla na vývoz z EU však zůstávají nižší než cla uplatňovaná na několik dalších významných globálních hráčů.
„I v nepříznivém prostředí ekonomika EU nadále roste,“ uvedl místopředseda Evropské komise pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. „Vzhledem k náročnému vnějšímu kontextu musí Evropská unie nyní podniknout rozhodné kroky k podpoře domácího růstu. To znamená urychlit naši práci na agendě konkurenceschopnosti – mimo jiné zjednodušením regulací, dokončením jednotného trhu a podporou inovací,“ dodal.
Určitá „významná nejistota“, pokud jde o celosvětové dění, bude podle něj přetrvávat i v příštích letech. „Evropská unie proto musí jednat a musí jednat nyní,“ uvedl Dombrovskis na tiskové konferenci v Bruselu.
Postupné zpomalování růstu zaměstnanosti, které začalo v roce 2022, pokračovalo i v první polovině letošního roku. Ekonomika EU však v tomto období vytvořila 380 tisíc pracovních míst. Zpomalování růstu zaměstnanosti znamená, že počet nově vytvořených pracovních míst roste pomaleji než v předchozích obdobích. Očekává se, že míra nezaměstnanosti dále klesne z 5,9 procenta v letech 2025 a 2026 na 5,8 procenta v roce 2027. Růst mezd v EU by se měl zpomalit, ale zůstat nad inflací, což mírně zlepší kupní sílu domácností.
