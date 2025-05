Rutte: V mírových jednáních je nyní řada na Rusku

V mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou je nyní na Moskvě, aby učinila další krok, na neformálním zasedání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte. Řekl, že Ukrajina ukázala, že stojí o příměří a jednání. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že prezident USA Donald Trump je otevřen jakémukoli postupu, který by vedl k míru mezi Ruskem a Ukrajinou, zároveň dodal, že Spojené státy chtějí v příštích dnech vidět pokrok.

V Istanbulu se očekává jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Personální složení delegací obou zemí, které od roku 2022 válčí, bylo dlouhou dobu nejisté. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k přímému setkání. Kreml však oznámil, že ruskou delegaci povede Putinův poradce Vladimir Medinskij.

„Míč je jasně na ruské straně hřiště,“ odpověděl Rutte na dotaz novinářů, co znamená Putinova neúčast v Istanbulu. Rusové podle Rutteho musí vysvětlit, co jejich kroky znamenají a o co usilují. Poznamenal, že není pochyb o tom, že Moskva do Istanbulu posílá delegaci na nižší úrovni, přesto Rutte zůstává optimistický. Opakovaně poznamenal, že další krok musí učinit Rusko.

Rubio dnes novinářům řekl, že válka na Ukrajině nemá vojenské řešení a že cesta k zastavení bojů vede přes diplomacii. Zároveň zopakoval americký postoj, že je třeba dosáhnout pokroku v nadcházejících dnech. USA navrhly 30denní příměří. S tímto návrhem Ukrajina už dříve souhlasila, Rusko ale zatím jasně neřeklo, zda na takovou možnost přistoupí. Rubio v minulých týdnech opakovaně řekl, že pokud nenastane v hledání cesty k míru pokrok, mohly by se USA ze snah o zprostředkování konce války stáhnout.

