Ruské drony zasáhly ukrajinský kostel ze 17. století, památku UNESCO
Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu, během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo na Telegramu. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu za posledních 24 hodin téměř 1000 dronů. Během denních útoků zahynuli podle ukrajinských úřadů tři lidé, při těch nočních pět.
Ruský útok na centrum západoukrajinského Ivano-Frankivsku zabil dvě oaoby a další čtyři včetně šestiletého dítěte zranil, uvedla šéfka oblastní správy Svitlana Onyščuková na Telegramu. Ve Vinnycké oblasti ruský útok připravil o život jednoho člověka, dalších jedenáct lidí zranil, uvedla vedoucí tamní regionální správy Natalja Zabolotná.
Drony zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO, sdělila premiérka Julija Svyrydenková. Rusko zpravidla útočí bezpilotními letouny na Ukrajinu v noci, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.
„Rusko útočí na plné centrum města za bílého dne. Jen před několika minutami zasáhly rusko-íránské drony Lvov, vážně zranily dva lidi,“ napsala odpoledne na síti X ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO,“ dodala. Zveřejnila přitom video, na kterém je vidět, jak jeden z dronů zasahuje budovu.
Russia is attacking a crowded city center in broad daylight. Just minutes ago, Russian-Iranian drones struck the city of Lviv, seriously injuring two people.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 24, 2026
One of the targets was the 17th-century St. Andrew’s Church, part of the UNESCO World Heritage site.
Only strength,… pic.twitter.com/YflT60ZEua
Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.
Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší
Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přišla o hlavní vysokonapěťové vedení a je nyní závislá pouze na jediném záložním zdroji elektřiny. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má v zařízení dlouhodobě svůj tým odborníků.
Jaderné riziko na frontě. Záporožská elektrárna přišla o klíčové napájení
