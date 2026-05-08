Zdravější bydlení jako nový standard. Projekt V.L.N.Y. Modřany sází na longevity
Koncept longevity se z oblasti zdravého životního stylu přesouvá i do rezidenčního developmentu.
Longevity už není jen tématem výživy, prevence nebo osobního životního stylu. Stále častěji se objevuje také v debatě o tom, jak má vypadat prostředí, ve kterém lidé dlouhodobě žijí. V rezidenčním developmentu se tento přístup promítá hlavně do kvality vzduchu, práce se světlem, dostupnosti zeleně, možnosti pohybu a podpory každodenní psychické pohody.
Na podobných principech je postaven i nový projekt V.L.N.Y. Modřany, který vzniká v Praze 12. Za realizací stojí společnost Ikonix.
Zdravější vnitřní prostředí
Dům nabídne 35 bytových jednotek o dispozicích od 1+kk po 4+kk a výměrách od 25 do 102 metrů čtverečních. Každý byt má mít balkon, terasu nebo předzahrádku, tedy přímé propojení s venkovním prostorem.
Z pohledu longevity je zásadní především technické řešení domu. Projekt počítá s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla, které má zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu bez výrazných tepelných ztrát. Ve společných prostorách bude instalováno osvětlení podporující přirozený cirkadiální rytmus. Ten si můžeme představit jako vnitřní hodiny našeho těla, které ovlivňují, kdy se cítíme bdělí, unavení, kdy máme potřebu spát nebo být aktivní. Správně nastavené světlo může pomoci tyto přirozené rytmy podpořit, zejména během dne a večera. Vytápění zajistí tepelná čerpadla země–voda napojená na zemní vrty, doplněná bivalentním elektrickým kotlem.
„Naším cílem je vytvářet domy, které mají dlouhodobou hodnotu – nejen estetickou, ale i lidskou. U tohoto projektu jsme se zaměřili na zdravé vnitřní prostředí, blízkost přírody a prvky podporující každodenní pohodu,“ říká Pavel Krumpár za Ikonix.
Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné“ věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.
Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď
Enjoy
Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné“ věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.
Součástí projektu je také biofilní design, tedy architektonický přístup, který posiluje propojení člověka s přírodou. Fasádu mají doplnit konstrukce pro popínavé rostliny, obyvatelům budou sloužit také společné venkovní prostory.
Architektonický návrh ateliéru Saem vychází z motivu říčních vln a blízkosti Vltavy. Tento motiv se promítá do tvarování domu i samotného názvu projektu.
Komunitní rozměr bydlení
Longevity v bydlení nestojí pouze na technologiích. Důležitou roli hraje také možnost setkávání, sousedské vztahy a aktivnější způsob každodenního života. Developer proto počítá se společnými prostory uvnitř i venku, například se společnou terasou, dětským prvkem nebo komunitním ohništěm.
Součástí domu budou také garážová stání, sklepy, myčka na kola a dva komerční prostory v parteru.
Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.
Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život
Enjoy
Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.
Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.
Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař
Enjoy
Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.