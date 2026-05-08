newstream.cz

Zdravější bydlení jako nový standard. Projekt V.L.N.Y. Modřany sází na longevity

Koncept longevity se z oblasti zdravého životního stylu přesouvá i do rezidenčního developmentu.

Longevity už není jen tématem výživy, prevence nebo osobního životního stylu. Stále častěji se objevuje také v debatě o tom, jak má vypadat prostředí, ve kterém lidé dlouhodobě žijí. V rezidenčním developmentu se tento přístup promítá hlavně do kvality vzduchu, práce se světlem, dostupnosti zeleně, možnosti pohybu a podpory každodenní psychické pohody.

Na podobných principech je postaven i nový projekt V.L.N.Y. Modřany, který vzniká v Praze 12. Za realizací stojí společnost Ikonix.

Zdravější vnitřní prostředí

Dům nabídne 35 bytových jednotek o dispozicích od 1+kk po 4+kk a výměrách od 25 do 102 metrů čtverečních. Každý byt má mít balkon, terasu nebo předzahrádku, tedy přímé propojení s venkovním prostorem.

Z pohledu longevity je zásadní především technické řešení domu. Projekt počítá s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla, které má zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu bez výrazných tepelných ztrát. Ve společných prostorách bude instalováno osvětlení podporující přirozený cirkadiální rytmus. Ten si můžeme představit jako vnitřní hodiny našeho těla, které ovlivňují, kdy se cítíme bdělí, unavení, kdy máme potřebu spát nebo být aktivní. Správně nastavené světlo může pomoci tyto přirozené rytmy podpořit, zejména během dne a večera. Vytápění zajistí tepelná čerpadla země–voda napojená na zemní vrty, doplněná bivalentním elektrickým kotlem.

„Naším cílem je vytvářet domy, které mají dlouhodobou hodnotu – nejen estetickou, ale i lidskou. U tohoto projektu jsme se zaměřili na zdravé vnitřní prostředí, blízkost přírody a prvky podporující každodenní pohodu,“ říká Pavel Krumpár za Ikonix.

Součástí projektu je také biofilní design, tedy architektonický přístup, který posiluje propojení člověka s přírodou. Fasádu mají doplnit konstrukce pro popínavé rostliny, obyvatelům budou sloužit také společné venkovní prostory.

Architektonický návrh ateliéru Saem vychází z motivu říčních vln a blízkosti Vltavy. Tento motiv se promítá do tvarování domu i samotného názvu projektu.

Komunitní rozměr bydlení

Longevity v bydlení nestojí pouze na technologiích. Důležitou roli hraje také možnost setkávání, sousedské vztahy a aktivnější způsob každodenního života. Developer proto počítá se společnými prostory uvnitř i venku, například se společnou terasou, dětským prvkem nebo komunitním ohništěm.

Součástí domu budou také garážová stání, sklepy, myčka na kola a dva komerční prostory v parteru.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Nájemné v Česku opět zdražilo. Největší skok hlásí Liberec a Ostrava

Nájmy v Česku na začátku roku znovu zdražily. Podle Deloitte rostly téměř ve všech krajských městech, nejvíc v Liberci, zatímco Praha dál drží nejvyšší cenovou hladinu. Data Bezrealitky ale ukazují opačný trend a naznačují, že růst nájmů už začíná narážet na možnosti domácností.

Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o 2,1 procenta. Metr čtvereční se tak v České republice v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci, a to o 8,5 procenta na 294 korun za metr čtvereční, vyplývá z dat Deloitte Rent Indexu.

„Začátek roku tradičně přináší vyšší aktivitu na trhu s nájemním bydlením. Aktuální data našeho indexu ukazují, že oproti konci minulého roku nabírají letos nájmy opět růstové tempo, které však není plošné ani překotné. Výrazně se projevují lokální faktory a specifika jednotlivých regionů,“ uvedl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.

Kromě Liberce byl větší mezičtvrtletní růst nájmů zaznamenán v Ostravě, kde ceny v prvních třech měsících v roce vzrostly o 4,2 procenta na 249 korun za metr čtvereční. Více než tříprocentní nárůst nájmů nastal v Plzni, Jihlavě a Českých Budějovicích. O více než dvě procenta pak nájmy zdražily ve Středočeském kraji, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Naopak v Karlových Varech nájmy mezičtvrtletně zlevnily o dvě procenta a v Pardubicích o procento.

Praha zůstává ve vedení

Průměrné částky za nájmy v České republice výrazně zvedaly ceny v Brně a hlavně v Praze. Ve všech ostatních krajských městech byly nájmy nižší, než byl průměr v celé zemi. V Brně nájmy vzrostly o procento na 396 korun za metr čtvereční. V Praze zdražily oproti konci loňského roku o 1,5 procenta na 466 korun za metr čtvereční. „Praha dlouhodobě vykazuje vyšší cenovou hladinu než zbytek republiky, ale současně i relativní stabilitu. V atraktivních lokalitách se ceny přirozeně drží vysoko,“ dodal Hána.

Nejvyšší nájemné bylo tradičně v centrálních částech hlavního města. V Praze 1 se metr čtvereční pronajímal za 505 korun a v Praze 2 za 491 korun. Mezičtvrtletně vzrostly nájmy nejvýše v Praze 5, a to o 2,9 procenta na 459 korun za metr čtvereční. Naopak minimální růst o 0,2 procenta zaznamenaly Praha 3 a Praha 7. Nájemné se tam pohybovalo zhruba mezi 480 a 490 korunami za část plochy.

Podle dat Deloitte tvoří téměř 64 procent celého nájemního trhu byty v cihlových domech. V těch nájemné mezičtvrtletně vzrostlo o 2,4 procenta na průměrných 340 korun za metr čtvereční. Byty v panelových domech tvořily přibližně 22 procent nabídky a jejich nájemné se v průměru zvýšilo o procento na 289 korun za metr čtvereční. Byty v developerských projektech, které představovaly zhruba 14 procent všech nabídek, zdražily 0,7 procenta na 408 korun za metr čtvereční.

Mezičtvrtletní růst cen nájemného ale například nepotvrzují data realitní platformy Bezrealitky.cz. Podle té nájmy v prvním čtvrtletí naopak klesly o dvě procenta a průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 365 korun. Ceny nájmů tak podle Bezrealitky přestávají růst a začínají spíše stagnovat. Růst cen totiž začal narážet na limity domácností.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Do chátrající zahrady dali 15 milionů. Dnes ukazuje budoucnost českých měst

Není to jen rekonstrukce zahrady. Je to ukázka, jak se z brownfieldu může stát veřejný prostor s kulturní, komunitní i ekonomickou hodnotou.

Na půdorysu původní barokní zahrady Černínů, založené v 18. století tvůrcem krumlovských zámeckých zahrad Janem Antonínem Zinnerem, vznikl projekt, který nesází na nostalgickou rekonstrukci, ale na nový život historického místa.

Za proměnou stojí spolupráce studia Matěj Šebek architekti a krajinářského Ateliéru Za Mák, které od roku 2021 postupně obnovovaly areál poslední velké zahrady v centru Jindřichova Hradce. „Na základech barokní zahrady a prvorepublikového zahradnictví se brownfield mění na místo, kde se prolíná zahradnické řemeslo s kulturou a příběhy lidí,“ popisují autoři koncept.

Barokní geometrie, divokost a biodiverzita

Projekt pracuje s historickou stopou zahrady, ale interpretuje ji současným architektonickým a krajinářským jazykem. Rekonstrukce vychází z nově objevené, více než 200 let staré konfigurace terénu. Přísně geometrická kompozice odkazuje na barokní tvarosloví, v detailu je však zahrada zcela soudobá.

„Do jasných linií vstupuje přirozená divokost rostlin, která s nimi kontrastuje,“ říkají krajinářští architekti z Ateliéru Za Mák.

Důraz tu nepadl jen na estetiku, ale i ekologii. Autoři vsadili na recyklované materiály, hospodaření s dešťovou vodou, podporu biodiverzity i produkční květinové záhony, kde se rostliny nejen prodávají, ale i pěstují.

Architektura, která otevírá

Klíčový zásah se odehrál ve vstupu do areálu. Blok historických skladů a skleníků „rozřízla“ nová betonová rampa, která se stala hlavním motivem celého projektu. „Hlavní motiv otevření, jasný, prostý a sebevědomý, především usnadňuje přístup s kočárky a hendikepovaným,“ popisuje architekt Matěj Šebek.

Rampa vede mezi renovovaným domem se zelenými okny a novou přístavbou květinářství a ateliéru. Nízký objekt se zelenou střechou přirozeně navazuje na historické skleníky a doslova splývá se zahradou. Novostavba o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních je ukázkou civilní, přesné architektury. Betonový sokl, pohledové cihly, březová překližka, vápnem bílené kamenné zdi i vegetační střecha tvoří materiálově střídmý, ale silný celek.

Silný moment vzniká v interiéru, kde původní barokní opěrná zeď prostupuje novou stavbou. „Zahrada ovlivňovala dům a dům ovlivňoval zahradu,“ říkají autoři o mimořádně těsné spolupráci architektů a krajinářů.

Investice 15 milionů do místa, které vydělává jinak

Obnova areálu vyšla na 15 milionů korun, ale návratnost se tu neměří jen ekonomicky. Hodnota investice spočívá v kvalitě veřejného prostoru, péči o krajinu i komunitním dopadu.

Krafferova zahrada dnes funguje jako zahradnictví se specializací na trvalky a stínomilné druhy, krajinářský ateliér i kaulturní platforma.

