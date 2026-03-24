Pražská developerská naráží na realitu. Po šesti letech nemá žádné stavební povolení
V roce 2020 vytvořila Praha příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost. Ta měla vytvořit prostředí pro výstavbu tisíců bytů, přednostně pro takzvané potřebné profese. Typicky pro policisty. Po šesti letech se společnost setkala s realitou trhu. Nyní usiluje o první stavební povolení.
Společnost chce v letošním roce předložit pražským stavebním úřadům žádosti o povolení pro 1500 bytů. Stavební řízeni na první balík bytů, celkem 450, už společnost úřadům poskytla v roce 2024. Stavební řízení stále probíhá.
Praha chce mít v roce 2028 stavební povolení pro asi tři tisíce nájemních bytů. „V současné době zpracováváme přes třicet projektů zhruba ve dvaceti lokalitách,“ uvedl ředitel pražské developerské Petr Urbánek.
Kde se má stavět?
Aktuálně má příspěvková organizace v projektové přípravě před podáním žádosti o stavební povolení bytové projekty na Černém Mostě, v Dolních a Horních Počernicích, v Jinonicích, Vršovicích či Nových Dvorech u budoucí stanice metra D. Loni podala žádosti o povolení projektů Jalový Dvůr v Praze 4, Nový Zlíchov, Peroutkova a V Botanice v Praze 5, v Zenklově ulici na Palmovce v Praze 8 a pro první část výstavby v Dolních Počernicích.
Nejblíže k výstavbě je dům v Peroutkově ulici, který však po odvolání u ministerstva pro místní rozvoj musí znovu řešit stavební úřad. „Kdyby se někdo neodvolal, tak už jsme mohli soutěžit dodavatele,“ řekla primátorova náměstkyně Alexandra Udženija.
„Jsem rád, že se Pražské developerské společnosti podařilo nastartovat přípravu dostupného městského bydlení. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení až pro tři tisíce nových bytů.“ Uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.
Zdržení soutěží kvůli odvoláním jsou podle Udženiji jedním ze zásadních problémů, které prodlužují přípravu veřejných bytových projektů. Na místě by podle ní byla diskuse o zákoně o zadávání veřejných zakázek. „Měla by být nějaká celospolečenská debata o tom, kde končí transparentnost, kterou všichni tak chtěli, a kde začíná zkostnatělost," uvedla při představování městské výstavby.
Podle Hlaváčka by městská výstavba měla být o asi 35 procent levnější než soukromá. To je podle něj dáno především vysokými maržemi developerů. Ke zvýšení stability a jistoty na trhu má podle něj pomoci připravovaný nový pražský územní plán, který chce na zastupitelstvu nechat schválit v květnu.
