Řekové chtějí zabránit vymírání národa. Některé rodiny se vyhnou placení daní

Řekové chtějí zabránit vymírání národa. Některé rodiny se vyhnou placení daní

Řekové vymírají
Karel Pučelík
Řecká vláda chce podnítit porodnost a vrátit život na vylidněný venkov. Pomoci mají výrazné daňové úlevy pro rodiny či obyvatele malých vesnic, které budou rozpočet ročně stát více než půl druhé miliardy eur. Proč Řeky jejich demografický vývoj tak děsí? A může jejich plán vyjít a třeba i inspirovat ostatní evropské země?

Řecká vláda na příští rok chystá zásadní reformu daňového systému. Rodičům by zvýhodnění mělo zůstat v peněženkách o stovky eur víc než nyní. Ve všech pásmech by sazby daně z příjmu, ale i třeba z majetku, měly od příštího roku klesnout nejméně o dvě procenta, například nízkopříjmové rodiny se čtyřmi dětmi nebudou muset platit vůbec nic. Zvýhodnění budou i lidé žijící v malých vesnicích do 1500 obyvatel.

Předseda středopravé vlády Kyriakos Mitsotakis plán označuje za „nejodvážnější reformu za posledních padesát let“. Stát úlevy ročně vyjdou na 1,6 miliardy eur. Důvod je prostý. Řeků je čím dál míň a nevypadá to, že by se situace měla v příštích letech zlepšit. Ba naopak.

Řecká míra porodnosti se pohybuje mezi nejnižšími v Evropě. Klesající porodnost je poměrně obvyklý jev, který nemusí znamenat vážnou krizi. V Řecku je to ale jiné, odborníci odhadují, že do roku 2070 by se populace země mohla smrsknout o 25 procent, zatímco další evropské státy by měly ztratit v průměru čtyři procenta.

Řečtí politici si uvědomují, že takový populační pokles by znamenal takřka existenciální krizi. Za několik desetiletí by země byla nejen mnohem méně početná, ale také výrazně starší – třeba třetina obyvatel by spadala do věkové kategorie 65 plus. To by výrazně komplikovalo hospodářskou výkonnost i zajištění základních služeb nebo důchodového sytému. Například nedávno publikovaná studie lékařského vědeckého časopisu Lancet hovoří o vážné hrozbě pro zdravotnictví.

Vyprázdněné vesnice, školy bez žáků

Řecko má problémy ale už nyní. Poloprázdné vesnice, kde žijí povětšinou jen senioři, nejsou nijak výjimečné, zejména na středomořských ostrovech. Málo mladých lidí a rodin je i v komunitách. Dokonce se kvůli nedostatku žáků zavírají stovky škol. Populační krize je patrná na první pohled. Není to však tím, že by Řekové rezignovali na rodinné hodnoty a nechtěli mít děti.

Zásadním důvodem dnešního stavu je odliv obyvatelstva za hranice. Řecko postihla dluhová krize, kterou následovala těžká léta utahování opasků. Během této doby ze země odešlo na půl milionu lidí. Opatření dopadala velkou měrou na mladé, mnozí z nich proto vyrazili hledat živobytí do zahraničí. Často se přitom jednalo o vzdělané a kvalifikované pracovníky, kteří dnes řecké ekonomice scházejí.

Ačkoli je doba nuceného šetření už několik let pryč, mladí nemají důvody se do své domoviny vracet. „Pokud musíte pracovat deset až dvanáct hodin denně a nevyděláváte tolik peněz, kolik byste chtěli, jak si můžete koupit dům? A jak můžete založit rodinu? Nemůžete,“ konstatoval už minulý rok pro server Euronews mladý pár, který žije a pracuje v USA a do Řecka jezdí jen na dovolenou. Stejně tak je situace náročná i pro místní, kteří zůstávají.

Daně nejsou všechno

Jelikož je populační pokles běžným jevem západního světa, jistě se budou na řecký experiment upínat oči zahraničních odborníků a politiků. Bylo by však bláhové očekávat, že daňová zvýhodnění zažehnou demografickou revoluci. Jak podotýká The Guardian, dosavadní data hovoří přinejmenším rozporuplným tónem. Vláda se totiž prorodinné politice věnuje delší dobu.

Už Mitsotakisův první kabinet třeba výrazně zvýšil příspěvky na děti, ale výsledky tohoto kroku se jaksi nedostavily.

Porodnost, migrace a vývoj populace jsou natolik komplexní jevy, aby se daly vyřešit jednou daňovou reformou. Je třeba se podívat na větší obrázek řecké ekonomiky. Nízké mzdy, relativně vysoká nezaměstnanost, nedostatek atraktivních pracovních míst, drahé bydlením to není zrovna recept na dobrý život. „Musíte zvýšit produktivitu v zemi. Musíte zavést technologie. Musíte podpořit příliv přistěhovalců, zejména na vysoce produktivní pracovní místa,“ shrnul pro Euronews řecký ekonom Nikos Vettas.

Ačkoli opatření Mitsotakisovy vlády dávají smysl, samy o sobě řešení přinesou jen těžko. Málokdo se přestěhuje do opuštěné vesnice, kde se nic neděje, jen aby trochu ušetřil. Pravděpodobně ani nezaložíte velkou rodinu kvůli pár stovkám či tisícům měsíčně. K tomu je potřeba stabilní prostředí, které nabízí mladým rodinám rozmanité příležitosti.

Klíčovým úkolem je zvýšit životní úroveň, nakopnout průmysl, investovat do vzdělání, infrastruktury a veřejných služeb, vymýtit nerovnost. Jednoduše řečeno – řídit zemi tak, aby v ní lidé chtěli žít i bez toho, aby jim za to vláda platila.

V Česku roste počet firem, které Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, vnímají spíše jako riziko než příležitost. Zatímco v roce 2024 jej za hrozbu označila polovina respondentů, letos tento podíl stoupl na 59 procent. Vyplývá to z průzkumu podnikatelského prostředí mezi 250 firmami, které představilo Sdružení pro zahraniční investice (AFI).

Téměř 80 procent firem ze všech regionů plánuje podle průzkumu v Česku další investice. Mezi hlavní bariéry podnikání však respondenti řadí globální nepředvídatelnost, nedostatek kvalifikované pracovní síly, složitou legislativu a vysoké ceny energií.

„Průzkum je důležitým barometrem nálad mezi investory a podnikateli. Ti by letos od svých regionálních politiků uvítali větší nasazení v digitalizaci stavebního řízení, zrychlení povolovacích procesů, zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti nebo snížení administrativní zátěže. Politická reprezentace by těmto tématům měla věnovat zvýšenou pozornost, zvláště s ohledem na blížící se volby,“ shrnula výsledky průzkumu místopředsedkyně řídícího výboru AFI Klára Sobotková.

Jádrem výzkumu byla otázka podpory investic. Podle skoro dvou třetin respondentů investiční pobídky napomáhají rozvoji české ekonomiky. Přesto počet firem plánujících čerpat dotace meziročně klesl ze 61 na 56 procent. Většina podniků nadále směřuje své rozvojové aktivity do vývoje nových produktů a procesů, digitalizace, robotizace a využití AI nástrojů. Více než polovina firem plánuje v nejbližší době přijímat nové zaměstnance. Podnikatelé se vyjádřili také k chystané směrnici EU o rovnosti odměňování, Equal Pay, která podle 53 procent dotázaných jejich firmy zásadně neovlivní.

Konferenci zahájil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který zdůraznil význam infrastruktury jako základu stabilního investičního prostředí. „V tomto volebním období byla rekordní výstavba. Zprovozníme dohromady přes 200 kilometrů nových dálnic a pro příští volební období je připraveno k otevření dalších 250 kilometrů dálničních úseků. Rozšířili jsme také investice do železniční infrastruktury a připravujeme zásadní rozvojové projekty včetně vysokorychlostních tratí,“ uvedl.

Význam dlouhodobých projektů u dopravních sítí, průmyslových areálů nebo energetické infrastruktury pro atraktivní investiční prostředí potvrdila také předsedkyně řídícího výboru AFI Gabriela Hrbáčková. „Česká ekonomika dnes stojí na křižovatce zásadních výzev. Čelíme geopolitickému napětí, obchodním bariérám, energetické nejistotě i bezprecedentní rychlosti technologických změn. Pokud na tyto tlaky chceme reagovat, musíme se dívat dál než jen na infrastrukturu a investiční pobídky. Zásadní je rozvoj lidského kapitálu,“ shrnula.

Evropský šampion

Ocenění dává společnosti Mistral větší váhu mezi startupy v oblasti umělé inteligence v Evropě a také její prominentní politický profil ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron propagoval společnost i zemi jako evropské centrum pro rychle rostoucí technologii AI. Mistral se prezentuje jako alternativa k gigantům ze Silicon Valley, jako jsou OpenAI a Google.

Firma vyvíjí generativní velké jazykové modely a chatbota s názvem „Le Chat“ – francouzskou alternativu k ChatGPT od Open AI a čínské Deepseek – a mnoho investorů ji vnímá jako nejlepší evropskou sázku na vytvoření globálního hráče v oblasti umělé inteligence. Firma má nyní přibližně 350 zaměstnanců, sídlí v centru Paříže a kanceláře má i v USA, Londýně, Lucembursku a Singapuru.

Studenti prestižních škol

Z trojice zakladatelů je nejvíce vidět její generální ředitel Arthur Mensch. Zatímco Lacroix a Lample se drží v ústraní, Mench je aktivní na svém profilu na sociální síti LinkedIn, kde pravidelně přidává příspěvky i fotografie s významnými osobnostmi, včetně britského premiéra Keira Starmera či šéfa Nvidie Jensena Huanga.

Mensch vystudoval prestižní francouzskou školu Ecole Polytechnique a strávil téměř tři roky v britsko-americké výzkumné laboratoři DeepMind, která spadá pod Google. Lample, který je hlavním vědeckým pracovníkem Mistralu, navštěvoval Carnegie Mellon University. On i technologický ředitel Lacroix, který studoval na Ecole Normale Supérieure, pracovali před založením společnosti Mistral ve společnosti Meta Platforms.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu na začátku tohoto roku Mensch poukázal na evropskou zásobárnu talentů jako na zdroj síly společnosti a přiznal určitý tlak na úspěch. „Máme na svých bedrech určitou tíhu v tom, že jsme jedinou evropskou společností, která poskytuje generativní umělou inteligenci,“ řekl tehdy Mensch. Opakovaně také vyjádřil potřebu Evropy dosáhnout pokroku v této oblasti, aby se snížila závislost na USA.

Související

