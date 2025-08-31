Vyberte si z našich newsletterů

Průzkum STEM: Motoristé stoupají, poprvé od dubna by se dostali do Sněmovny

Zleva europoslanec Filip Turek a lídr krajské kandidátky Oto Klempíř
Sněmovní volby by nyní podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde v porovnání s průzkumem z minulého týdne o pokles. Polepšila si naopak třetí SPD. Celkem by se do Sněmovny dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna.

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, ztratila 0,4 bodu, výsledky průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.

Okamura posílil

Třetí by se ve volbách umístila SPD. Hlas by jí dalo 12,8 procenta voličů. Je to o 1,8 procentního bodu více než před týdnem. „Díky svému spojení s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými nadále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů,“ uvedla Prima.

Čtvrtí by skončili Starostové se ziskem 10,1 procenta hlasů, což představuje pokles o 0,8 procentního bodu. Polepšili si naopak Piráti, kterým podpora vzrostla o 0,4 bodu na 8,9 procenta. „Výsledek z poloviny srpna, kdy přesáhli devět procent, nezopakovali. Jedná se však o jejich druhý nejlepší výsledek,“ upozornila CNN Prima News.

O půl procentního bodu klesla v porovnání s předchozím modelem podpora hnutí Stačilo! Hlas by mu nyní dalo 6,5 procenta voličů. Těsně by se do Sněmovny dostali Motoristé sobě, podle modelu by měli 5,1 procenta. Naopak bez poslanců by byla Přísaha se ziskem 3,4 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 69 poslanců, koalice Spolu 46. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 20 mandátů by získali Starostové. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 12 a Motoristé sobě sedm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice měly spolu s Piráty 85 křesel.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

Kateřina Konečná
ČTK
David Ondráčka
ČTK

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

Hnutí Stačilo! je šikovné zamaskování toho, že jde o komunisty. Navazují na tradici 35 let polistopadové politiky KSČM – být pořád v opozici. Stačilo! sice zní jako jasný vzkaz vládě: „Dost bylo Fialy.“ Jenže heslo lze číst i tak, že jeho protagonisté chtějí zůstat v opozici navždy, připraveni komukoli a kdykoli říct už „stačilo“.

Všechna hesla o tom, jak chtějí nahradit současný režim, vlastně až tak nemyslí vážně. Komunisté se jen chtějí vrátit a sedět v placených pozicích ve sněmovně v opozici, případně opět svůj vliv obchodovat, to je vše. Být permanentní opozicí v politice je tak pohodlné: nenesete nikdy žádnou odpovědnost, jen kritizujete. Takto fungovala celou dobu KSČM, vždy ve sněmovně, nikdy odpovědná. I proto říkají, že po volbách bez problémů podpoří menšinovou vládu ANO, což je Babišův sen. Když vidíte vliv a podporu agrobarona Zdeňka Jandejska a spol. vůči tomuto uskupení, nazačuje to, čí to je projekt a s jakým záměrem je vytvořen a tlačen.

Opoziční pohodlí a vládní chaos

Pokud by se někdy náhodou Stačilo! dostalo k podílu na moci (a tomu se chce za každou cenu vyhnout), rychle by se ukázalo, že jejich schopnosti končí u kritiky. Vládnutí vyžaduje práci, rozpočty, kompromisy, řízení ministerstev, na to heslo „stačilo“ nestačí.

Nostalgie jako marketing

Stačilo! těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

Ego-projekt Sterzik

V čele hnutí stojí Daniel Sterzik alias Vidlák, to je nová postava. Působí jako takový malý zakomplexovaný chlapík s velkou touhou být vidět. Roky čekal, myslel si, že má na víc a teď ta příležitost přišla. Umí asi dobře glosovat hospodské debaty, ale jeho politický přehled končí na hranicích českého rybníčku, neumí jazyky. Je to jen frustrace přetavená do sloganu. Hnutí jako výtah k moci pro jednoho pasažéra, ego-projekt.

Konečná

Jako jediný personálně zajímavý moment na tom projektu mi připadá, že šéfka komunistů Kateřina Konečná nakonec kandiduje a tím by při zvolení musela skončit v Evropském parlamentu. Podle mě se tam už stejně nudí, sedí tam třetí období. A navíc za odsloužené roky tam dostane zajímavý příspěvek k důchodu, takže finančně zajištěna bude i dál.

Příspěvek pro europoslance k důchodu je mimochodem jeden z nejbizarnějších benefitů v politice. Nikdo nemůže chápat, proč se vůbec platí, i z našich daní. Bývalí europoslanci mají nárok na důchod už po dosažení věku 63 let. Nárok na tuto penzi má každý, kdo byl v europarlamentu alespoň jeden celý rok. Jeho výše tvoří 3,5 procenta platu europoslance za každý rok ve funkci, což je víc než slušné.

Recyklace starých kádrů

Stačilo! (tedy komunisté) stihli nalákat osvědčené politické turisty. Příkladem je Jana Bobošíková, známá politická oportunistka. Kandidovala prakticky v každých volbách za kohokoli, kdo jí nabídl platformu, je jí to úplně jedno. Tentokrát má šanci na volitelné místo za Stačilo!.

O Janě Maláčové a Lubomíru Zaorálkovi se toho napsalo dost, kvůli svému místu na kandidátce definitivně ukončili historii sociální demokracie. Ironií může být, že se hlavně Maláčové může stát, že kvůli volební aritmetice ani jako lídr Stačilo! v Praze na poslanecké křeslo nedosáhne.

Jana Maláčová

