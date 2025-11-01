Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici
Dosluhující vláda se umoudřila a pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026 do nové Sněmovny. Mělo by se tak stát už toto pondělí, jakmile si nová Sněmovna zvolí předsedu. V sobotu to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.
Končící kabinet se zdráhal předložit návrh rozpočtu nové Sněmovně zjevně proto, že se obával související rozpravy na parlamentní půdě. V ní totiž nejspíše bude muset vysvětlit, jak je možné, že v návrhu rozpočtu například chybí zhruba čtyři desítky miliard korun na připravené dopravní stavby.
Odcházející vláda mohla sázet na to, že pokud tyto peníze nezahrne, bude moci vykázat uměle ponížený schodek. Což také učinila, když těsně před volbami předložila ještě staré Sněmovně návrh rozpočtu se schodkem „jen“ 286 miliard korun. Zároveň s tím mohla sázet na to, že pokud se vyhne předložení návrhu rozpočtu nové Sněmovně, zahrne do návrhu rozpočtu připravené dopravní stavby už až kabinet nový. Načež jej hned vzápětí nová opozice, nynější dosluhující vláda, nařkne z rozpočtové neodpovědnosti a z přehnanosti předvolebního slibování. I když by nově vzniklý kabinet vlastě třeba jen řádně zahrnul připravené dopravní stavby do návrh rozpočtu, jak to měla učinit ještě vláda odcházející.
Ta nyní tedy nejspíše bude fakticky muset říci, kde se mají na připravené dopravní stavby vzít ony desítky miliard, aniž by došlo k navýšení schodku nad 300 miliard, tedy do pásma, kde již je deficit v kolizi se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Vážně tedy nyní dosluhující vládě hrozí, že „padne sama do jámy, kterou kopala jinému“, totiž vládě nastupující, a bude to právě končící kabinet, na němž ulpí cejch rozpočtově neodpovědného.