Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici

Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici

Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dosluhující vláda se umoudřila a pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026 do nové Sněmovny. Mělo by se tak stát už toto pondělí, jakmile si nová Sněmovna zvolí předsedu. V sobotu to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Končící kabinet se zdráhal předložit návrh rozpočtu nové Sněmovně zjevně proto, že se obával související rozpravy na parlamentní půdě. V ní totiž nejspíše bude muset vysvětlit, jak je možné, že v návrhu rozpočtu například chybí zhruba čtyři desítky miliard korun na připravené dopravní stavby.

Odcházející vláda mohla sázet na to, že pokud tyto peníze nezahrne, bude moci vykázat uměle ponížený schodek. Což také učinila, když těsně před volbami předložila ještě staré Sněmovně návrh rozpočtu se schodkem „jen“ 286 miliard korun. Zároveň s tím mohla sázet na to, že pokud se vyhne předložení návrhu rozpočtu nové Sněmovně, zahrne do návrhu rozpočtu připravené dopravní stavby už až kabinet nový. Načež jej hned vzápětí nová opozice, nynější dosluhující vláda, nařkne z rozpočtové neodpovědnosti a z přehnanosti předvolebního slibování. I když by nově vzniklý kabinet vlastě třeba jen řádně zahrnul připravené dopravní stavby do návrh rozpočtu, jak to měla učinit ještě vláda odcházející.

Ta nyní tedy nejspíše bude fakticky muset říci, kde se mají na připravené dopravní stavby vzít ony desítky miliard, aniž by došlo k navýšení schodku nad 300 miliard, tedy do pásma, kde již je deficit v kolizi se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Vážně tedy nyní dosluhující vládě hrozí, že „padne sama do jámy, kterou kopala jinému“, totiž vládě nastupující, a bude to právě končící kabinet, na němž ulpí cejch rozpočtově neodpovědného. 

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Lukáš Kovanda: Nová vláda chce nižší daně i vyšší důchody. Nenasekat u toho další dluhy bude výzva

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rozpočet až po volbě. Výborný vysvětlil, proč vláda zatím čeká

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda Sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má Sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

Vláda už jednou návrh rozpočtu předložila, a to na konci září, ale protože volební období skončilo, návrh rozpočtu s dalšími neprojednanými zákony skončil svou legislativní pouť. Výborný dnes také řekl, že pokud by nastupující vládní koalice neschválila v prvním čtení základní parametry rozpočtu, pak nemá smysl, aby vláda rozpočet překládala. Strany budoucí koalice na kabinet apelovaly, aby návrh poslal do Sněmovny znovu.

Výborného oponent v diskusi, předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný, řekl, že návrhu rozpočtu se nedá důvěřovat. Uvedl například, že vláda do něj v rozporu se zákonem nevložila výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury. Šťastný také označil zdráhavý postoj vlády mimo jiné za naschvál. Výborný to odmítl.

Podle zákona o jednacím řádu Sněmovny se návrhy zákonů i zákona o státním rozpočtu předkládají předsedovi Sněmovny. Předseda Sněmovny poté přikáže návrh rozpočtu rozpočtovému výboru. Výbor projedná návrh ještě před jeho prvním čtením na plénu Sněmovny. V prvním čtení poslanci schvalují základní parametry, tedy výdaje, příjmy, schodek a způsob jeho vypořádání.

Končící kabinet poslal na konci září do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Návrh počítá s prohloubením deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Boris Šťastný: Nezavázali jsme se zvolit Okamuru šéfem Sněmovny, je to dezinformace

Jednání představitelů ANO, SPD a Motoristů o obsazení funkcí ve Sněmovně a o programu možné budoucí vlády , 29. října, Praha. Zleva Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný z Motoristů.
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný označil za dezinformaci, že všech 108 poslanců vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou Sněmovny. Každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by byl takový postup na hraně demokratického parlamentarismu, volba má být tajná, uvedl. Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny.

„Já jsem tu smlouvu jako předseda klubu viděl a v té smlouvě, která je naprosto standardní a odpovídá řadě obdobným smluv v minulosti, jsou určená jednotlivá místa, jednotlivé pozice pro jednotlivé strany bez konkrétních jmen. A jednotliví poslanci těch klubů budou podepisovat sounáležitost, že se seznámili s tou smlouvou,“ řekl Šťastný. „Tam nikde není napsáno žádné konkrétní jméno, každá strana má možnost samozřejmě zaprvé nominovat svého zástupce a zadruhé samozřejmě každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ doplnil Šťastný.

Velmi špatná vizitka

Podle Výborného je nepřijatelné, aby byl Okamura předsedou Sněmovny. „Tohle bude velmi špatná vizitka, je to třetí nejvyšší ústavní činitel, bude nás zastupovat v zahraničí,“ řekl Výborný. Poukázal na některé Okamurovy výroky, kdy Okamura zpochybňoval členství ČR v Evropské unii či Severoatlantické alianci.

Informaci o tom, že se poslanci ANO, SPD a Motoristů zavážou zvolit Okamuru do vedení Sněmovny, přinesl tento týden server iDNES.cz. „Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu.

Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.

Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi

Carney couvl a omluvil se Trumpovi za kanadskou reklamu o clech

Politika

Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za reklamu kanadské provincie Ontario, která kritizuje zavádění cel. Carney to dnes podle agentury Reuters řekl s tím, že se Trumpovi neveřejně omluvil na středeční večeři pořádané jihokorejským prezidentem. Carney a další politici se v Jižní Koreji zúčastnili jednání Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC).

ČTK

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme