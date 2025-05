Hvězdný debut eToro je začátek. Ziskuchtiví investoři jsou lační velkých příběhů

Po dvou letech opatrného přešlapování na místě se trh s primárními úpisy akcií (IPO) letos osměluje k prvním krůčkům. Jedním z klíčových momentů tohoto obratu je IPO izraelské obchodní platformy eToro, které se stalo symbolem návratu důvěry a poptávky investorů. Očekávání jsou nemalá, letošní rok by měl přinést desítky silných burzovních debutů.

IPO, které trh potřeboval

Společnost eToro včera vstoupila na newyorkský Nasdaq. Firma upsala 11,9 milionu akcií za 52 dolarů za kus. To je nad původně stanoveným rozmezím 46 až 50 dolarů. Makléřská společnost tak získala 620 milionů dolarů (téměř 14 miliard korun), což ji ocenilo na více než 5,6 miliardy dolarů. Akcie první den uzavřely se zhodnocením 28 procent.

Podle údajů společnosti Dealogic se jedná o největší nabídku izraelské fintechové společnosti na americké burze od IPO společnosti Riskified v červenci 2021.

Pro trh, který se v posledních letech potýkal s nervozitou investorů a častými odklady emisí, šlo o silný a sebevědomý signál. eToro navíc přichází s jasnou cestou k ziskovosti – v roce 2024 vykázalo tržby přes 12,6 miliardy dolarů a čistý zisk 192,4 milionu dolarů. Nejvíce se daří obchodu s kryptoměnami, který se na příjmech eToro podílí z 38 procent. A ukazuje to také na změnu nálady vůči dříve tolik volatilnímu segmentu.

Rostoucí apetit investorů

„Úspěšné uvedení eToro na burzu by mohlo fungovat jako katalyzátor pro další technologické firmy, které zvažují vstup na trh, ale zatím váhají,“ říká Ben Weiss, investiční stratég z Equitable Growth Partners.

Podle společnosti EY bylo už v roce 2024 více než 85 procent IPO oceněno v rámci nebo nad plánovaným cenovým rozpětím. To ukazuje na solidní poptávku, která se letos ještě zvyšuje.

PwC a Deloitte ve svých predikcích uvádějí, že kapitál získaný prostřednictvím IPO v roce 2025 dosáhne 45 až 50 miliard dolarů, s až 160 novými debuty – což by znamenalo nejsilnější rok od rekordního roku 2021.

BMO Capital Markets dodává, že letošní trh bude rozdělen mezi „hvězdy“ s růstovým potenciálem a ty, které budou mít vstup složitější. Právě příklad eToro ukazuje, že připravené a profitabilní společnosti mají dveře otevřené dokořán.

eToro je předvoj

Analytici očekávají, že eToro je jen začátek. Nejvíce se mluví o IPO společností, jako jsou SpaceX, Stripe, Chime nebo Discord, jejichž primární nabídky mohou kapitálový trh dále rozproudit. Investoři jsou ale opatrnější než v době předchozí „IPO horečky“ – zájem se soustředí na firmy s udržitelným byznysem, reálnými příjmy a přesvědčivým růstovým příběhem.

Experti se shodují, že rok 2025 bude pravděpodobně rokem, kdy se IPO vrátí do módy. Už ne jako sázka na budoucnost bez fundamentu, ale jako vyústění promyšlené strategie firem, které chtějí růst transparentně a s důvěrou investorů. Debut eToro je důkazem, že trh ví, co hledá – a je připraven za to platit.