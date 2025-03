Karel Pučelík: Gróňané, držte se od Trumpa dál. Cesta k nezávislosti vede přes Kodaň

Grónsko míří k nezávislosti, potvrdily i výsledky včerejších voleb. Je to jejich právo a je to zcela pochopitelné. Není však radno sedat na lep vábení Spojených států. Donald Trump slibuje ráj na zemi, ale jeho přístup je ryze koloniální. Dánsko může Gróňanům nabídnout to, čeho Trump není schopen – důstojné partnerství.

„Je to trochu zvláštní pocit, mít ještě v dnešní době kolonii,“ řekl mi včera u piva s nadsázkou jeden dánský profesor. Otázky na politická témata mohou být zvláště v hospodském prostředí spolehlivou cestou ke konfliktu, ale v Grónsku zrovna včera volili nové složení tamějšího parlamentu, takže nebylo možné se nezeptat.

Ukázalo se však, že Grónsko a jeho případná nezávislost nebude konfliktním tématem v oné oxfordské hospodě, stejně jako nebudí kontroverze ani v dánské společnosti. Dánové jsou prostě jinde, jsou zvyklí se domluvit, být ohleduplní, respektovat ostatní. Možná proto jsou tak spokojeným národem.

Dánská společnost se navíc vyvíjí. Zatímco třeba před deseti lety by budoucnost Grónska dost možná diskuse vyvolala, dnes nechává Dány klidnými. Žádné řeči o odevzdávání „rodinného stříbra“. Drtivá většina lidí (i současná vláda) si uvědomuje, že rozhodnutí o budoucnosti Grónska náleží jen a pouze Gróňanům.

Neznamená to, že by o Grónsko v Kodani nestáli. V poslední době jsme viděli, jak si tam největšího ostrova světa cení. Král Frederik X. výrazně změnil panovnický erb, aby ukázal, že Grónsko a i Faerské ostrovy jsou pro monarchii důležité. Stejně tak vláda každoročně posílá do Nuuku miliardy a ještě před nástupem Donalda Trumpa naplánovala masivní investice do obrany ostrova.

Politické strany mají jasno. Třeba tamější pravice by Grónsko stále raději viděla pod Dánskem, ale v parlamentu se nenajde žádné uskupení, které by Gróňanům v odchodu bránilo. Stačí uspořádat referendum a bude hotovo. Žádné trapné tanečky kolem.

Kodaň nebo Washington?

V úterních volbách do Inatsisartutu překvapivě vyhráli středopraví a liberální Demokraté, kteří prosazují postupnou cestu k nezávislosti. Druhý však skončil Naleraq, který by se dal charakterizovat jako tamější populistické uskupení volající po rychlém odtržení a těsnější spolupráci se Spojenými státy.

Otázka nezávislosti však není tak jednoduchá, nejde jen o emoce. Naprostá většina grónských politiků míří k nezávislosti, ale na místě je uvážlivost. Z Kodaně přitéká podstatná část rozpočtu, a tak je třeba přesně vědět, jaké kroky budou následovat po vyhlášení nezávislosti. Není úplně jasné, jak (a hlavně jestli vůbec) by ekonomiku i obranu ostrov s ani ne šedesáti tisíci obyvateli zvládl zcela sám.

V této situaci se varianta spolupráce s USA může zdát (pro někoho) lákavá. Donald Trump by zdánlivě Grónsko zasypal dolary, ale o spravedlivé uspořádání mu nejde. Grónsko má prý pod povrchem slušné nerostné bohatství, které by Trump rád vybrakoval a ostrov by učinil absolutně závislým na USA – ať už by se Grónsko stalo dalším státem nebo by zůstalo formálně nezávislé.

Moderní dějiny Norska ukazují, že uvážlivý a strategický přístup k surovinovému bohatství dokáže zemi ohromně pozvednout. I Grónsko ho může následovat, ale nebude to lusknutím prstů.

I když mají vztahy mezi Kodaní a Nuukem řadu bolestivých koloniálních škraloupů a zdaleka ne všechno je růžové i dnes, mají v Dánech Gróňané vyzrálého partnery, kteří je respektují. Dávno už pro ně Grónsko není podřízenou kolonií. Nic takového jim Trump nenabídne – při jeho transkačním přístupu ke světu, by ho to určitě ani nenapadlo. Ostatně, co by to mohlo být za rovnou spolupráci, když už teď chřestí zbraněmi a vyhrožuje invazi?

Proto si, Gróňané, raději držte od Spojených států odstup. Zvláště v predátorské éře Donalda Trumpa. Cesta ke skutečné nezávislosti vede přes Dánsko.