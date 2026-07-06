Potřebujeme Patrioty, žádá po ruském útoku Zelenskyj po summitu NATO
Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany, uvedl po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal 14 obětí a kolem 76 zraněných.
Rusko podle Zelenského na Kyjev zaútočilo 68 raketami a 351 drony. „Naši vojáci dnes ukázali dobré výsledky při sestřelování dronů a střel s plochou dráhou letu, bohužel však nikoli ruských balistických raket. Důvodem jsou právě nedostatečné dodávky protiraketových střel,“ uvedl ve svém příspěvku ukrajinský prezident.
Chce především více systémů protivzdušné obrany Patriot. „Dokud rakety pro systémy Patriot zůstávají ve skladech spojenců, jen to Rusko povzbuzuje, aby dál ‚poráželo‘ obytné domy. Spojené státy a Evropa mají dost síly tento teror zastavit,“ poznamenal také.
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V Kyjevě jsou podle Zelenského škody na více než deseti místech. Obětí je ve městě 11, zachráněných 64 a zraněných kolem 60. V Kyjevské oblasti jsou pak tři mrtví a 16 zraněných.
Agentura Ukrinform mezitím informovala o ruském útoku na civilní auto v Chersonu, při němž dnes zemřeli dva muži a dvě ženy utrpěly zranění.
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