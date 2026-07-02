Doložte to, nebo vezměte zpět. Pavel se ostře ohradil proti Babišovi
Prezident Petr Pavel odmítl Babišova slova, že si vykládá ústavu po svém a poškozuje Českou republiku. Premiér by podle něj měl tak závažná tvrzení doložit konkrétními důkazy, nebo je vzít zpět. Spor obou ústavních činitelů dál vyhrocuje debata o summitu NATO v Ankaře.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem dál sílí. Hlava státu se ohradila proti Babišovu tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a svým postupem poškozuje Českou republiku v zahraničí. Pavel premiérovi vzkázal, že by měl tak závažná slova doložit konkrétními důkazy, nebo je vzít zpět.
Prezident reagoval na Babišův rozhovor pro Deník.cz, v němž premiér uvedl, že hlavním problémem hlavy státu je vlastní výklad ústavy. Babiš také řekl, že pokud Pavel poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku v zahraničí.
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
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Názory
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
Pavel Babišovo tvrzení odmítá
Pavel tato tvrzení odmítl. „Poškozuje ji tím, že dlouhodobě usiluje o bezpečí českých občanů a plnění našich spojeneckých závazků? Nebo tím, že chce, aby naše země byla důvěryhodným spojencem a partnerem? Nebo snad tím, že usiluje o reálnou bojeschopnost a připravenost naší armády místo účetních cvičení?“ uvedl prezident ve vyjádření, které poskytl Hrad.
Babiš v rozhovoru tvrdil, že Pavel si vymyslel neústavní podmínku, když po něm před jmenováním premiérem požadoval, aby oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Prezidentovi vyčítá také odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu NATO.
Podle Babiše je Pavel „jednoznačně hlavou opozice“ a vede kampaň za své znovuzvolení prezidentem. „Nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ uvedl premiér.
Další část sporu se týká právě vrcholného jednání NATO v Ankaře. Babiš tvrdí, že letošní summit bude jiný než předchozí, protože se má jednat hlavně o ekonomických otázkách a penězích. O těch podle premiéra rozhoduje vláda, nikoli prezident.
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Spor o účast na summitu trvá několik měsíců. Vláda původně Pavla do delegace nezařadila, prezident proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření kabinetu uložil, aby hlavě státu účast zajistil.
Českou delegaci do Ankary ale povede premiér. Prezident má být jejím členem spolu se čtyřčlenným doprovodem. Pavel ve středu uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být vedoucím delegace prezident.
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