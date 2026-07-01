Vláda Pavlovi omezila roli na summitu NATO. Bezprecedentní chování, reaguje prezident
Prezident Petr Pavel dál kritizuje vládu kvůli summitu NATO v Ankaře. Kabinet mu podle jeho slov nedal mandát, zredukoval jeho doprovod a jmenovitě určil, kdo s ním může odjet. Pavel to označil za bezprecedentní chování.
Spor mezi Hradem a vládou o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře pokračuje. Pavel v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že od kabinetu nedostal mandát, který vláda pro jednání Severoatlantické aliance schválila. Podle prezidenta je to zřejmě proto, že kabinet počítá s tím, že ho na místě nebude potřebovat.
Vláda podle Pavla zároveň výrazně omezila složení jeho doprovodu a jmenovitě určila, kdo s ním může na summit odjet. Prezident to označil za bezprecedentní chování. „Místo aby nám dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme s sebou, nám to takto přímo předepsali. Já to považuji za bezprecedentní chování,“ řekl Pavel.
Prezident uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi několikrát nabízel schůzku kvůli summitu, naposledy v úterý dopisem. Babiš podle něj návrhům nevyhověl, protože považuje věc za rozhodnutou.
Dvě letadla
Za absurdní Pavel označil i debatu o letadlech. „Máme-li jednu delegaci, měla by letět jedním letadlem, ne dvěma,“ uvedl. Dodal, že by během cesty měl alespoň příležitost si s premiérem promluvit.
Vláda původně prezidenta po několikaměsíčním sporu do delegace na summit nezařadila. Pavel proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud následně v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu účast zajistila. Ministr zahraničí Petr Macinka prezidenta spolu s doprovodem v pátek do delegace doplnil a vláda pro něj v pondělí schválila také letadlo.
Podle Pavla by měl být podle všech protokolárních pravidel vedoucím delegace prezident. Kabinet ale rozhodl, že delegaci povede premiér. „Já to považuji za realitu. Nepovažuji to za správné, ale považuji za správné dělat práci, za kterou jsem placen, tedy zastupovat ČR navenek,“ řekl prezident.
Pavel nechtěl odhadovat, jak se k rozporu mezi rozhodnutím vlády a protokolárními zvyklostmi postaví hostitelská země a NATO.
Andrej Babiš nabízí nový výklad velkorysosti. Prezident Petr Pavel má podle něj po zásahu Ústavního soudu uklidnit spor tím, že se summitu NATO raději sám vzdá. Jinak řečeno: vláda prohraje první kolo, ale prezident má zařídit, aby to tak nevypadalo.
Michal Nosek: Babišova velkorysost. Pavel má vyhrát u soudu, a pak se sám porazit
Názory
Andrej Babiš nabízí nový výklad velkorysosti. Prezident Petr Pavel má podle něj po zásahu Ústavního soudu uklidnit spor tím, že se summitu NATO raději sám vzdá. Jinak řečeno: vláda prohraje první kolo, ale prezident má zařídit, aby to tak nevypadalo.
Prezident už dříve uvedl, že by měl mít možnost zastupovat Česko jako vedoucí národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následném jednání Severoatlantické rady. Babišovi podle svých slov opakovaně nabízel kompromis: premiér by si vybral jedno ze dvou vrcholných jednání, druhého by se účastnil prezident.
Protože vláda rozhodla jinak, Pavel očekává, že se neoficiální večeře lídrů nezúčastní. „Pokud jde o účast na hlavním jednání, na to akreditován jsem,“ uvedl. Na místě pro vedoucího delegace však podle něj bude sedět Babiš a bude prezentovat oficiální českou pozici podle mandátu, který prezident od vlády neobdržel.
Pavel odmítl, že by prezidentská kancelář někdy požadovala 35 míst v delegaci. Podle něj chtěl Hrad do Ankary vyslat minimalistický sedmičlenný tým ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. „Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro jedna plus čtyři, z toho tři ochránci,“ řekl prezident. Právě jmenovité určení doprovodu a omezení jeho složení považuje za jeden z nejproblematičtějších kroků kabinetu.