Prezident Pavel dostal politický pohlavek, tvrdí Pospíšil. Spor o pravomoci může skončit u Ústavního soudu
Spor vlády a prezidenta Petra Pavla dostává další kapitolu. Sněmovna schválila změnu, která má prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí. Opozice mluví o politickém pohlavku Hradu a Jiří Pospíšil z TOP 09 už avizuje cestu k Ústavnímu soudu.
Napětí mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem nekončí ani po sporu o summit NATO v Ankaře. Nově se vede bitva o pravomoci hlavy státu při obsazování stálých misí u mezinárodních organizací. Sněmovna tento týden schválila změnu, podle níž by vedoucí stálých misí nově pověřoval a odvolával ministr zahraničí, nikoli prezident.
Opozice v tom vidí další pokus vládního tábora osekat Pavlův prostor v zahraniční politice. Poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil v pořadu Nedělní speciál na CNN Prima News označil návrh za přílepek a politický pohlavek prezidentu Petru Pavlovi. Podle něj věc skončí u Ústavního soudu.
„Já sám osobně to podepíšu, podám to tam, pokud to nepodají někteří kolegové,“ řekl Pospíšil. O podobném podnětu už dříve mluvili také poslanci STAN.
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
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Názory
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
Koaliční ANO změnu hájí jako technické zpřesnění. Poslanec Radek Vondráček připomněl, že prezident už nyní u stálých misí nepodepisuje pověřovací listiny, protože jde o akt ministra zahraničí. „Ve všem se vidí útok na prezidenta a on se do toho bude i rád stylizovat,“ uvedl Vondráček.
Podobně návrh obhajuje i jeho autor Libor Vondráček z SPD. V důvodové zprávě tvrdí, že ústava jednoznačně svěřuje prezidentovi pravomoc u vedoucích zastupitelských úřadů, nikoli nutně u vedoucích stálých misí. Podle něj se komentářová literatura vztahuje hlavně na diplomatické mise v hodnosti velvyslance u hlavy přijímajícího státu.
„Politická schválnost“
Kritici ale mluví o politické schválnosti. Senátor Pavel Fischer z klubu ODS a TOP 09 oznámil, že pro úpravu hlasovat nebude. „Mně to přijde jako schválnost,“ řekl v debatě na webu Moravec.cz. Jaroslav Foldyna z SPD naopak tvrdí, že jde o hledání racionálního řešení ve chvíli, kdy se prezident nedokáže s vládou dohodnout.
Hrad už dal najevo, že schválenou změnu vnímá jako další omezení ústavních kompetencí prezidenta. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře jde o zúžení prostoru pro výkon pravomocí hlavy státu v zahraniční politice. Prezident proto bude zvažovat další kroky.
Spor zapadá do širšího konfliktu mezi vládou a Pavlem. Ten v posledních měsících vyvrcholil kvůli prezidentově účasti na summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud nakonec na Pavlův podnět předběžným opatřením vládě uložil, aby jeho účast zajistila.
Spor o cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO není pohá protokolární tahanice o složení delegace. Je to test, zda se český stát ještě umí navenek chovat jako čitelný spojenec a doma jako funkční ústavní systém. Pokud vláda z prezidenta dělá druhořadou postavu zahraniční politiky, může brzy zjistit, že hlava státu má v Ústavě víc nástrojů, než se Strakově akademii hodí.
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Názory
Spor o cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO není pohá protokolární tahanice o složení delegace. Je to test, zda se český stát ještě umí navenek chovat jako čitelný spojenec a doma jako funkční ústavní systém. Pokud vláda z prezidenta dělá druhořadou postavu zahraniční politiky, může brzy zjistit, že hlava státu má v Ústavě víc nástrojů, než se Strakově akademii hodí.
Podle Radka Vondráčka ale nelze dialog mezi nejvyššími ústavními činiteli nahrazovat žalobami. „Žaloba je rezignace na svou práci,“ řekl. Postup prezidenta přičítá jeho politické nezkušenosti a ptá se, proč se neobklopí lidmi s politickou praxí.
Pospíšil vidí problém naopak hlavně na straně vlády. „Politici jsou voleni proto, aby se nakonec domluvili,“ uvedl. Současná situace podle něj už není běžným napětím mezi Hradem a kabinetem, ale dalším dokladem rozkladu komunikace mezi nejvyššími patry české politiky.
Předloha nyní míří do Senátu. Pokud projde i tam a prezident ji případně nevetuje nebo bude přehlasován, může se další spor o Pavlovy pravomoci znovu přesunout před Ústavní soud.