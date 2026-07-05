Bude v Ankaře sedět Pavel vedle Macinky?
Hurá, sláva. Už zanedlouho se naposledy musíme zabývat trapným soubojem Hradu a vlády o summit NATO v Ankaře. Akce se uskuteční, pak už přijde jen její vyhodnocení a konec. Tento tyátr mezi Babišem a Pavlem znechutil úplně všechny.
Hurá, sláva. Už zanedlouho se naposledy musíme zabývat trapným soubojem Hradu a vlády o summit NATO v Ankaře. Akce se uskuteční, pak už přijde jen její vyhodnocení a konec. Tento tyátr mezi Babišem a Pavlem znechutil úplně všechny.
Na jednu stranu je pravda, že oba aktéři, premiér a prezident, za nejasnost kompetencí vlastně nemohou. Každý z nich chce prosadit svůj výklad ústavy. Oba byli demokraticky zvoleni, oba mají silný mandát. Bohužel přímá volba prezidenta, schválená Parlamentem na přelomu let 2011 a 2012, vnesla chaos do rozdělení kompetencí. Tuto změnu ústavy ale nedoprovázelo vyjasnění vztahu Hradu a vlády. Současný rozkol je důsledkem.
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
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Názory
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
Na druhé straně to vypadá, že obě znesvářené strany si souboj o Ankaru náramně užívají. Měsíce sledujeme jeden výpad za druhým, obranu i protiútok. Když se v nějaký okamžik zdálo, že už je vše jasné, za pár dní bylo všechno naopak. Jako nějaký souboj v kleci, Pavel versus Macinka. Ještě teď, krátce před summitem, není úplně jasné, jak se to celé semele. Skutečně budou v hlavní jednací den sedět ve druhé řadě vedle sebe Macinka s Pavlem? To by bylo skutečně bizarní vyvrcholení půlroční tahanice.
Až skončí summit, otázka kompetencí Hradu a vlády bude pořád na stole. U Ústavního soudu je kompetenční žaloba, která čeká na konečné rozhodnutí. Čekat však, že ústavní pořádek v Česku rozhodne patnáct soudců, je nepatřičné. Soud patrně někdy něco sdělí – známe rychlost soudů. Vztah prezidenta a vlády však vychází z vůle lidu a legislativu vytváří Parlament. Ten vytvořil současný chaos; náprava je na něm.
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Čekat, že by se vládní koalice, která označuje prezidenta za lídra opozice, dokázala dohodnout s opozicí na změně ústavy a vyjasnila kompetence prezidenta, je iluzorní. Další tři roky se v oblasti pravomocí hlavy státu nic nezmění. Budeme i po summitu sledovat další a další trapné souboje. Malost Macinky versus marné snahy Pavla udržet si svůj prostor. Macinka s Okamurou budou iniciovat další a další osekávání pravomocí prezidenta, prezident bude chodit k soudu.
Bohužel ani příští parlamentní volby na situaci nic nezmění. Babiš je jasným předvolebním lídrem. Přestože by podle svých slov chtěl mít s prezidentem klidné vztahy, ve skutečnosti by ho chtěl řídit. Chtěl by z něj mít poslušnou figurku na podávání rukou. To ovšem z prezidenta, který má za zády 3,4 milionu voličů, udělat nelze. Kvadratura kruhu nás bude otravovat dlouhé roky. Pavel se stal obětí přímé volby prezidenta.