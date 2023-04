Chudý prezident? Bidenovi měli loni příjem v přepočtu 12 milionů korun

Americký prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová zveřejnili své daňové přiznání. Za loňský rok si vydělali téměř 580 tisíc dolarů (12,4 milionu korun) a na daních odvedli 23,8 procent svých příjmů. Zhruba 3,5 procenta svých příjmů, tedy 20 180 dolarů (431 tisíc korun), věnovali 20 charitativním organizacím, včetně jedné spojené s americkými policejními odbory, píše agentura Reuters.

Biden pobírá jako prezident Spojených států plat ve výši 400 tisíc dolarů. Jill Bidenová vydělala 82 335 dolarů jako učitelka angličtiny na Northern Virginia Community College. Další příjmy pochází z investic, penzijních fondů či zisků z prodeje knih, připomíná Reuters.

Své daňové přiznání zveřejnila také americká viceprezidentka Kamala Harrisová s manželem Dougem Emhoffem, který je právník. Ze svých příjmů ve výši 456 918 dolarů zaplatili státu 20,5 procenta.

Agentura Reuters zároveň připomíná, že demokrat Biden na rozdíl od republikánů navrhl vyšší zdanění korporací a jednotlivců, kteří vydělávají více než 400 tisíc dolarů ročně.

Američtí prezidenti svá daňová přiznání tradičně zveřejňují. Výjimkou byl bývalý republikánský prezident Donald Trump, který tvrdil, že tak nemůže učinit kvůli auditu berního úřadu, ačkoliv úřad uvedl, že jej zveřejnit může.

Příští rok se ve Spojených státech uskuteční prezidentské volby a očekává se, že Biden bude usilovat o druhý čtyřletý mandát. Soupeřem by mu opět mohl Trump, který se uchází o nominaci Republikánské strany.

