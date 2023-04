Obvinění vyneslo Trumpovi miliony dolarů na jeho prezidentskou kandidaturu

Bývalý americký prezident Donald Trump od konce března, kdy velká porota newyorského soudu hlasovala pro jeho obvinění, získal na svoji kampaň za znovuzvolení do Bílého domu v roce 2024 přes 15 milionů dolarů (318,2 milionu korun). Čtvrtina těchto dárců ho podpořila poprvé, píše internetový portál týdeníku Der Spiegel.

Reklama

Za první tři měsíce letošního roku získal Trump na svoji kandidaturu příspěvky ve výši 18,8 milionu dolarů, vyplývá z údajů jeho kampaně. Ovšem za pouhé dva týdny následující po jeho obvinění si Trump, usilující o nominaci Republikánské strany, přišel na dalších 15,4 milionu dolarů.

První obviněný exprezident USA

Šestasedmdesátiletý Trump je prvním exprezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestných činů. Prokurátor Alvin Bragg ho obvinil z toho, že před prezidentskými volbami v roce 2016 nařídil platby třem osobám výměnou za to, že budou mlčet o jeho nemanželských poměrech.

Trump po obžalobě: Spojené státy jsou na cestě do pekla a celý svět se jim směje Politika Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového v Americe mohlo stát, uvedl v noci bývalý prezident USA Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý jako jediný exprezident v amerických dějinách obžalován. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Tvrdí, že se ničeho nedopustil. Jediným zločinem podle něj je to, že neohroženě bránil USA před lidmi, kteří se je snaží zničit. ČTK Přečíst článek

Podle Bragga se pokusil podvodnými finančními záznamy zakrýt svou roli v transakcích a účastnil se spiknutí s cílem podkopat integritu prezidentských voleb.

Obžaloba bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa rovnoměrně rozdělila Američany, ale zřejmě zvýšila jeho šance na získání republikánské nominace pro volby do Bílého domu v roce 2024. Uvedla to již dříve agentura Reuters, která vychází z průzkumu veřejného mínění, který provedla se společností Ipsos.