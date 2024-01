„Hluboce depresivní večer“. Trump se v kampani nenadřel, přesto však výrazně vyhrál

Americký exprezident Donald Trump navzdory všem soudům a obviněním vyhrál první kolo souboje o republikánskou nominaci v Iowě. Množina jeho protikandidátů se zužuje, ale jeho nejbližší soupeři stále doufají v průlom. Více se ukáže příští týden.

Výběr republikánského kandidáta na prezidenta USA začal prvním shromážděním ve státě Iowa. Výsledky jsou poměrně jasné, exprezident Donald Trump získal přes padesát procent hlasů. Jeho vítězství není překvapením, jasně ho favorizovaly prakticky všechny průzkumy. Trumpova dominance však je ještě větší, než se očekávalo, a neméně důležité jsou i poznatky z toho, co se stalo na druhém a třetím místě.

Bývalý prezident, se kterým první vítězství oslavil i Nigel Farage, mezi republikány získal víc hlasů všichni ostatní dohromady, k čemuž se navíc nemusel příliš namáhat. V přecházejících týdnech Trump vedl na rozdíl od jeho nejbližších konkurentů jen omezenou kampaň. Takový floridský guvernér Ron DeSantis osobně navštívil všechny místní obvody, ale přesto mu to stačilo jen na druhé místo s 21 procenty hlasů.

Trumpovi evidentně stačí jediné, chovat se jako Trump. V tradiční kampani příliš aktivní není, do televizních debat nechodí, jeho pozornost zaměstnávají spíše četné soudy soukromoprávního i veřejného charakteru. Na výsledcích nic nemění ani to, že proti němu jeho kritici vytáhly zákony směřované na povstalce a konfederační rasisty z doby občanské války. Trumpovi příznivci si ale nic vymluvit nenechají. „Pokaždé, když po něm jdou, jsem ještě odhodlanější ho volit,“ citoval jednoho z Iowských podporovatelů The Econonomist.

Silný konkurent nikde. Alespoň prozatím

Pro republikány doufající v jiného kandidáta než kontroverzního exprezidenta to nevěstí nic dobrého. „Byl to hluboce depresivní večer,“ řekl televizi MSNBC bývalý ředitel komunikace republikána Jeba Bushe v kampani z roku 2016. „Donald Trump se před třemi lety pokusil o převrat a je na nejlepší cestě k největšímu průšvihu v prezidentském klání v životě každého z nás,“ dodal pesimisticky politický stratég.

Nejvíce peněz do kampaně v Iowě nalila Nikki Haleyová, která spoléhá na finanční i praktickou podporu velké konzervativní politické organizace Americans for Prosperity Action. Je ale jasně vidět, že jen peníze nestačí, bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně při OSN získala jen třetí místo s necelými dvaceti procenty hlasů, těsně za DeSantisem. Boj mezi touto dvojicí, která se v debatách místo zaměření na Trumpa tvrdě atakuje, tak rozhodnut není.

Přesně to hraje do karet Trumpově kampani. Pro exprezidenta bude ideální, když se mu hned zpočátku podaří ukořistit pár jasných vítězství, zatímco jeho konkurenti budou paběrkovat v uctivém odstupu a nepovstane žádná reálná alternativa. Pokud tedy republikáni chtějí udržet naději na jiného prezidentského kandidáta, bylo by namístě taktizovat a ne se v odstupu okopávat.

V Iowě se o prezidentech nerozhoduje

Lze vůbec se scénářem bez Trumpa počítat? Primárky se mohou poměrně snadno stát jen formální korunovací exprezidenta, ale část republikánů to ještě nevzdává. Ostatně výsledky voleb v Iowě nejsou dobrým ukazatelem toho, který z kandidátů nakonec uspěje. Jak upozorňuje britský týdeník, pouze tři vítězové z tamějších shromáždění se nakonec stali prezidenty. Prohrál tu i Donald Trump v roce 2016, tehdy s konzervativním texaským senátorem Tedem Cruzem.

Boj o nominaci se nyní zúžil prakticky jen na zmíněnou trojici. Největší kritik Trumpa a bývalý guvernér New Jersey Chris Christie odstoupil už před kláním v Iowě. Další z výraznějších postav primárek, rapující biotechnologický podnikatel a nesmlouvavý kritik „woke“ hnutí Vivek Ramaswamy, odstoupil hned po nich a podpořil Trumpa.

Na další informace, jak se bude situace vyvíjet, nemusíme dlouho čekat. Kampaň Nikki Haleyové dává dlouhodobě najevo, že své síly směřuje hlavně k hlasování ve státě New Hampshire (23. ledna), kde má největší šanci na průlom. Před Vánoci tam ztrácela na Trumpa jen několik jednotek procent. Ani tam se obvykle chleba neláme, ovšem letos půjde o hodně. Haleyová, která je označována za kandidátku republikánské protitrumpovké opozice, už moc dalších šancí možná nedostane.