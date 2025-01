Trumpa jsem mohl porazit, v průzkumech jsem vedl, uvedl Biden

Dosluhující americký prezident Joe Biden uvedl v rozhovoru pro server USA Today, že mohl vyhrát listopadové volby proti Donaldu Trumpovi.

Dny Joea Bidena jako amerického prezidenta se chýlí ke konci. Už za necelé dva týdny předá pomyslné žezlo do rukou Donalda Trumpa, kterého prý mohl v listopadových volbách porazit. „Je troufalé to říkat, ale myslím, že ano, že bych ho porazil," řekl Biden. Uvedl, že dle byl dle předvolebních průzkumů favoritem. Na doplňující otázku, zda by zvládl další čtyři roky ve fuknci, už však tolik optimistickou odpověď neměl. „Zatím je to dobré, ale kdo ví, čím budu, až mi bude 86 let?“ řekl.

V rozhovoru dále uvedl, že jeho dlouholeté zkušenosti byly přínosem při řešení zahraničních záležitostí. „Myslím, že jedinou výhodou toho, že jsem starý chlap, je to, že znám každého významného světového vůdce po dlouhou dobu. A tak jsem měl přehled o každém z nich a jejich zájmech,“ řekl. Biden předsedal senátnímu výboru pro zahraniční vztahy ještě předtím, než působil dvě funkční období jako viceprezident. „A tak si myslím, že mi to pomohlo zorientovat se v některých zásadních změnách, které se odehrávají, ať už je to v Evropě, v Latinské Americe, na Středním východě, na Dálném východě,“ uvedl dosluhující 82letý prezident.

Podle svých slov také obnovil spojenectví, která Trump během svého prvního funkčního období roztříštil, a podařilo se mu dosáhnout toho, že při jeho odchodu z úřadu nejsou žádní američtí vojáci nasazeni ve válkách v zahraničí, ačkoli Spojené státy jsou zapojeny do války na Ukrajině či konfliktu v pásmu Gazy.

Pochvala od Trumpa

V rozhovoru se Biden zmínil i o pochvale, kterou dostal od svého nástupce Donalda Trumpa. Ten na veřejně několikrát odsoudil současný ekonomický stav Spojených států, používal slova jako „katastrofa“ či „nepořádek“. V soukromí však bylo vše jiné. „Velmi mě chválil za některé ekonomické věci, které jsem udělal. A mluvil o tom, že odcházím s dobrými výsledky,“ uvedl Biden.

