Trumpova sociální síť žije z reklam na zázračné léky, falešné zboží a zbraně

Donald Trump v reakci na zablokování svých účtů na Facebooku či Twitteru založil v říjnu 2021 svou vlastní sociální síť s výmluvným názvem Truth Social. Ale necelý rok a půl po své zrodu bojuje s nedostatkem reklamy velkých nadnárodních značek. Ve snaze financovat nákladnou síť tak zatím přežívá z peněz inzerentů nabízejících „zázračné“ léky, zbraně, napodobeniny kvalitního zboží a upomínkových předmětů souvisejících právě s bývalým americkým prezidentem, napsal deník The New York Times.

Na stále ještě nové sociální síti založené americkým exprezidentem Donaldem Trumpem Truth Social se mezi příspěvky o konspiračních teoriích a křivdách pravice objevila neobvyklá reklama: fotografie Trumpa držícího tisícidolarovou bankovku vyrobenou ze zlata, kterou zjevně nabízel svým příznivcům zdarma.

Mělo to ale pár háčků – bankovka nebyla zadarmo, nebyla ze zlata a nenabízel ji Trump. Reklama se objevila na pravicové „svobodné“ sociální síti založené ke konci roku 2021 jako jedna z mnoha nabídek od podvodníků a malých obchodníků, jejichž reklamy na síti dominují.

Nadnárodní značky na síti nejsou

Velké nadnárodní značky totiž na síti neinzerují. Prostor tak obsazují reklamy zaměřené na alternativní medicínu, pilulky na hubnutí, příslušenství ke zbraním a cetky s Trumpovou tématikou, napsal deník The New York Times na základě vlastí analýzy stovek reklam na Truth Social.

Truth Social získala vliv mezi krajní pravicí a stala se živým ekosystémem překypujícím aktivitou, na jehož fungování jsou potřeba peníze. Těch se jí ale kvůli obezřetnosti korporacích s obřími marketingovými budgety nedostává.

Společnost Truth Social získala dosud asi 37 milionů dolarů, hlavně od republikánských politických dárců. Podle Williama Wilkinsona, bývalého manažera Trump Media & Technology Group, mateřské společnosti sociální sítě, síť každý měsíc „propálí“ asi 1,7 milionu dolarů s cílem „nahradit platformy Big Tech společností jako hlavní způsob, jak oslovit Američany.

Strach firem z extremistických postojů

Odborníci na reklamu však tvrdí, že ostražitost předních světových značek inzerovat na krajně pravicových sociálních sítích – které se prezentují jako alternativy svobodného projevu k gigantům ze Silicon Valley provozujících Facebook a další sítě – je poháněna konspiračními teoriemi a příspěvky „hyperpartizánských“ politiků, které se na Truth Social často vyskytují.

Navíc podle nich má Truth Social relativně malou uživatelskou základnu a mnoho věkově starších uživatelů, kteří jsou pro nadnárodní značky méně žádoucí. Marketéři si také stěžují, že technologie Truth Social pro zobrazování reklam nabízí jen omezené nástroje pro sledování výkonu reklamy nebo pro zobrazování reklam uživatelům na základě jejich demografických profilů. Tyto nástroje, které jsou nyní standardem mezi většími reklamními sítěmi provozovanými společnostmi Google a Meta, jsou přitom zásadní pro určení úspěchu reklamy.

„Čím více se vzdálíte od bezpečného společenského centra, tím více se stanete okrajovým nebo extrémním v čemkoli – a tím méně peněz z reklamy dostanete,“ řekl generální ředitel reklamní poradenské firmy ID Comms Tom Denford.

Co nabízí reklama na Truth Social:

zboží související s oblíbenými tématy konzervativců, jako například knihy pro děti o nebezpečích komunismu či průkazy „umožňující“ výjimku z očkování

zlaté mince, bankovky a cihly; tyto reklamy často využívaly portrét Trumpa. Ale i když jsou položky často popisovány jako „zlaté“, při placení už jsou označeny jako „pozlacené“, což znamená, že mohou mít jen patinu skutečného zlata

další zboží s Trumpovou tématikou – klobouky, trička a další často obsahující slogan nebo portrét Trumpa, ačkoli zboží nebylo nikdy prodáváno prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů bývalého prezidenta

fabulace – jedna reklama na dvoudolarovou bankovku obsahovala falešný tweet prezidenta Joea Bidena, v němž vyzývá Fed, aby bankovku vyřadil z oběhu

zbraně a věci potřebné pro přežití konfliktu či katastrof

znepokojivé fotografie navržené tak, aby upoutaly pozornost uživatele, jako jsou groteskní oční bulvy a kožní abnormality, které obvykle dobře prodávají alternativní a „zázračné“ léky

zdroj: analýza The New York Times

Společnosti mohou obvykle pomocí nástrojů nabízených digitálními reklamními službami zabránit tomu, aby se jejich reklamy zobrazovaly v blízkosti slov nebo frází, které by mohly zákazníky rozrušit – jako je válka, útok nebo sebevražda. „Pro velké inzerenty je opravdu nebezpečné být úzce spojeni s nějakou politickou osobností či politickým hnutím,“ řekl Bob Hoffman, veterán z reklamního průmyslu a autor zpravodaje The Ad Contrarian. „Není v jejich nejlepším zájmu, aby vstoupili do této stoky,” míní.

Podobným výzvám čelil Twitter poté, co Elon Musk koupil společnost a řekl, že vytvoří tolerantnější prostředí pro svobodu slova. Inzerenti v reakci na tuto platformu opustili platformu nebo pozastavili své kampaně, což způsobilo výrazný pokles příjmů. „Stáhli reklamu z Twitteru, protože si nejsou jisti, že Twitter může splnit jejich požadavky na ochranu hodnoty značky. A budou pryč, dokud nebudou ujištěni, že je Twitter splní," míní Denford z ID Comms.