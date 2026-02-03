Naše Česko. Kuba si zaregistroval značku nového hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Vyplývá to z databáze úřadu. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční od 11:00 v Praze.
Kromě názvu Naše Česko si Kuba nechal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.
Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.
Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.
