Pavel: EU musí zbrojit a začít mluvit jedním hlasem
Evropská unie musí zvýšit své vojenské kapacity, dokončit vnitřní trh a začít mluvit jedním hlasem, aby mohla hrát relevantní roli v měnícím se světě. Současný stav, kdy Evropa spoléhala na bezpečnostní ochranu Spojených států, je neudržitelný. Na Bledském strategickém fóru to uvedl český prezident Petr Pavel. Demokracie podle něj momentálně prohrávají střet s autokraciemi.
„Pokud chceme zachovat evropský způsob života, musíme se zaměřit na budování našich vlastních vojenských schopností, které by podpořily naše politické argumenty, a také přemýšlet o větší a lepší integraci, abychom mluvili jedním hlasem,“ řekl Pavel, který v Bledu vystoupil jako jeden z hlavních řečníků po boku slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové, estonského prezidenta Alara Karise a hlavy Černé Hory Jakova Milatoviče.
„Pokud budeme jednat jako parta malých kluků, v této soutěži velkých chlapců neuspějeme,“ řekl Pavel. Evropa se podle něj může stát irelevantní v případě, že reforem nebude schopná. Stav, kdy se Evropa pod bezpečnostním příkrovem USA soustředila na svůj sociální a ekonomický rozvoj, spíše než na vlastní bezpečnost, je podle Pavla neudržitelný.
Současnou mezinárodní situaci označil za střet demokraciemi s autokraciemi, přičemž autokracie tento souboj momentálně vyhrávají. „Demokracie nebyly schopny přesvědčit zbytek světa mezi těmito dvěma póly, že systém svobod, systém respektu k mezinárodním normám, k lidským právům je dostatečně přesvědčivý pro to, aby se k nim připojil,“ míní prezident.
Vystoupením na 20. ročníku Bledského strategického fóra Pavel končí svou dvoudenní pracovní návštěvu ve Slovinsku. V pondělí navštívil dům architekta Josipa Plečnika a vedl dvoustranná jednání se slovinskou prezidentkou Pircovou Musarovou a šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.