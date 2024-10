Kritiku z EU ignorujte, vyzval Orbán v Gruzii

Maďarský premiér Viktor Orbán při své návštěvě v Gruzii vyzval tamní vládu, aby ignorovala kritiku z řad politiků EU. Nejen ti totiž kritizují průběh víkendových voleb. Prezidentka země Salome Zurabišviliová už dříve uvedla, že se Gruzie stala obětí ruské speciální operace.

Orbán při setkání s gruzínským premiérem Kobachidzem uvedl, že by vládnoucí strana Gruzínský sen, která volby vyhrála se ziskem 54 procent hlasů, „neměla přikládat příliš velký význam kontroverzi kolem voleb“, uvedla agentura Bloomberg.

„Evropská politika má svou příručku, stojí za to ji znát: když vyhrávají liberální strany, je demokracie, když vyhrávají konzervativci, tak není,“ řekl Orbán. „Protože konzervativci vyhráli, vedou se debaty, a ty by neměly být brány vážně,“ doplnil maďarský premiér.

Orbánův příjezd do kavkazské země a jeho rychlé schválení vítězství Gruzínského snu již vyvolalo hněv mnoha států EU. Společné prohlášení podepsané ministry 13 zemí EU, včetně Německa, Francie, Polska a Nizozemska, odsoudilo „veškeré porušování mezinárodních norem pro svobodné a spravedlivé volby“ a uvedlo, že Orbán nemluví jménem bloku 27 zemí.

Přepočítávání hlasů

Gruzínská ústřední volební komise uvedla, že nechá přepočítat po parlamentních volbách hlasy ve zhruba 14 procentech volebních místností.

„Okresní volební komise přepočítají hlasy v pěti náhodně vybraných volebních místnostech v každém volebním okrsku,“ uvedla ústřední volební komise. Přepočítávání hlasů podle agentury DPA začne v úterý.

Podle téměř kompletních oznámených výsledků získal v sobotních parlamentních volbách 53,9 procenta hlasů Gruzínský sen, který podle opozice uplatňuje autoritářskou politiku a inspiruje se Ruskem. Opoziční koalice, které jsou médii označovány obecně za prozápadní, získaly dohromady 37,7 procenta.

Opoziční strany podle AFP označily výsledky za zmanipulované ve prospěch Gruzínského snu a prohlásily, že do nového parlamentu nevstoupí. Podle AFP žádají nové hlasování pod mezinárodním dohledem. Zurabišviliová v neděli prohlásila, že Gruzie se stala obětí „ruské speciální operace“ a později agentuře Reuters řekla, že Gruzínský sen získal jen kolem 40 procent hlasů. To je údaj, který víceméně odpovídá dvěma odhadům zveřejněným po volbách, podle nichž většinu křesel v parlamentu získala opozice, napsal Reuters.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) upozornili, že při volbách se objevily případy kupování hlasů či zastrašování a že hlasování se konalo v napjaté a nenávistné atmosféře. Hlášeny byly také případy rvaček u volebních místností nebo vícečetné hlasování.

Gruzínský sen v předvolební kampani hlasování vykresloval jako volbu mezi válkou a mírem, zveřejnil například billboardy, kde byly vedle sebe fotografie bombardovaných ukrajinských míst a nezničených gruzínských měst. Ukrajina se už třetím rokem brání ruské agresi. V Gruzii, která sousedí s Ruskem a v roce 2008 s ním svedla (a prohrála) krátkou válku o separatistickou provincii Jižní Osetie, šlo podle stanice BBC o silné poselství.