Trump jde po kriticích ICE. Jeho administrativa žádá sociální sítě o jejich osobní data
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) rozesílá technologickým firmám obsílky se žádostí o osobní údaje uživatelů sociálních sítí, kteří kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na vládní zdroje i zaměstnance dotčených společností.
Žádosti v posledních měsících obdržely mimo jiné Google, Meta (vlastník Facebooku a Instagramu), Reddit a Discord. Podle zdrojů listu některé z těchto firem – konkrétně Google, Meta a Reddit – části požadavků vyhověly. Ministerstvo požaduje jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů, kteří na svých účtech neuvádějí skutečná jména a zveřejňují kritické příspěvky o ICE nebo sdílejí informace o pohybu imigračních agentů.
Je na samotných firmách, zda data poskytnou. Společnosti podle The New York Times uvedly, že každou žádost nejprve právně posuzují. Některé zároveň informovaly dotčené uživatele o tom, že vláda žádá jejich osobní údaje, a poskytly jim 10 až 14 dní na případné napadení obsílky u soudu.
„Vláda si toho dovoluje více než dříve,“ uvedl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. V uplynulých šesti měsících zastupoval několik lidí, jejichž data chtělo DHS získat v souvislosti s jejich aktivitou na sociálních sítích. Ministerstvo podle něj u soudu argumentuje nutností zajistit bezpečnost agentů ICE.
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou
Politika
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Zesilující snaha o identifikaci Američanů
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle The New York Times zároveň zesiluje snahu o identifikaci Američanů, kteří proti imigračnímu úřadu protestují. V Minneapolisu a Chicagu měli imigrační agenti účastníkům demonstrací oznámit, že jsou natáčeni a že jejich totožnost může být zjišťována pomocí technologie rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan v lednu uvedl, že chce vytvořit databázi osob zadržených za maření imigračních operací.
Napětí mezi Silicon Valley a federální vládou ohledně sdílení uživatelských dat není nové. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet vládních žádostí o informace o uživatelích v průběhu let roste. Mezi státy, které takové žádosti podávají nejčastěji, patří Spojené státy a Indie.