Wall Street čeká po letech půstu zlaté časy. Banky zvýší bonusy makléřů o desítky procent

Americké banky předpokládají v nadcházejících letech výrazný nárůst příjmů z prodeje investičních produktů. Napomoci tomu má lepší ekonomická situace, ale také rostoucí bonusy, které mají makléře motivovat k vyšší aktivitě. Čtyřka největších investičních bank chystá zvýšení celoročních bonusů o deset, ale i dvacet procent, uvádí analýza Bloombergu.

Reklama

Zatímco české firmy chystají průměrný růst mezd maximálně o pět procent, takoví bankéři na Wall Street se mohou těšit na mnohem výraznější nárůst příjmů. Konkrétně prostřednictvím navýšených bonusů, které dostávají za celoroční práci. Ty se podle analýzy Bloombergu mají dostat na nejvyšší úroveň od pandemie.

„Bank of America bude o deset procent navyšovat bonusy investičním bankéřům a prodejcům investičních nástrojů. Morgan Stanley a JPMorgan Chase & Co navýší o desetinu bonusy traderům, JPMorgan pak o patnáct procent zvýší bonusy investičním bankéřům,“ uvádí Bloomberg. Největší nárůst bonusů se očekává u Goldman Sachs Group. „Na některých pozicích v bankách se bonusy mohou vyšplhat i o dvacet procent a výš,“ dodává Katherine Dohertyová z Bloombergu.

Bankéři a prodejci by si tak mohli na konci roku přijít až na milionové částky oproti základním platům, které bývají však tradičně výrazně nižší.

Bonusy jako na houpačce

Výše bonusů ve velkých investičních bankách je navázaná na situaci v odvětví a také na očekáváních, která banky mají ohledně budoucích příležitostí. Jejich propad či alespoň stagnaci Wall Street zažil na začátku pandemie, kdy byly banky značně opatrné. Již v roce 2021 ale banky cítily příležitosti a začaly výrazně bojovat o talentované bankéře. Právě výše bonusů přitom hraje klíčovou roli při výběru místa.

Reklama

„O výši bonusů banky rozhodovaly na konci minulého roku a své plány nyní sdělují jednotlivým manažerům,“ připomíná Katherine Dohertyová z Bloombergu. A zároveň připomíná, že se tak děje těsně před zveřejněním výsledků hospodaření za poslední kvartál, které banky začnou reportovat od příštího týdne.

Trump hledá nového ministra financí a šéfa Fedu Politika Zvolený americký prezident Donald Trump uvažuje o variantě, že na post ministra financí navrhne někdejšího člena Rady guvernérů Fedu Kevina Warshe s ujednáním, že v roce 2026 by mohl být nominován do čela americké centrální banky (Fed). Právě tehdy totiž vyprší mandát současného předsedy Fedu Jeroma Powella. Píše o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Sám Trump se k této věci nevyjádřil a jeho tým na dotaz listu nereagoval. Deník upozornil, že nemusí jít o konečné Trumpovo rozhodnutí. ČTK Přečíst článek