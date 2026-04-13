Přijde změna, nebo jen nový styl? Ukrajinská média řeší, co čekat od nástupu Magyara
V Maďarsku skončila éra Viktora Orbána, kterého ve volbách porazil Péter Magyar. Nový lídr slibuje evropské směřování země, jeho postoj k Ukrajině ale zůstává nejednoznačný, upozornil server RBK-Ukrajina. Ukrajinská média se den po vítězství opoziční strany Tisza zabývají tím, jaký dopad může mít změna vlády na vztahy s Kyjevem.
Dosavadní vztahy mezi Orbánovou vládou a Ukrajinou byly napjaté a letos se dále zhoršily mimo jiné kvůli přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Budapešť vinila Kyjev z průtahů, zatímco Ukrajina tvrdila, že zařízení poškodily ruské útoky. Orbán navíc dlouhodobě udržoval blízké vztahy s Moskvou a blokoval například unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Nedávný spojenec
Magyar byl přitom ještě donedávna Orbánovým spojencem. S vládní stranou Fidesz se rozešel až v roce 2024 po skandálu kolem udělení milosti v kauze zneužívání dětí. Následně odsoudil fungování režimu a postavil se do čela strany Tisza, která nyní volby vyhrála.
Ve svém povolebním projevu zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii i NATO. Přesto ho nelze označit za jednoznačně proukrajinského politika. Podle RBK-Ukrajina odmítá dodávky zbraní Ukrajině i její rychlý vstup do EU a nepodporuje ani rychlé ukončení dovozu ruských energií, které by chtěl omezit až kolem roku 2035.
Server zároveň připouští, že Magyar by mohl odblokovat unijní pomoc Ukrajině, aby zlepšil vztahy s Bruselem. Nový lídr zároveň označuje kroky Ruska za agresi a v červenci 2024 navštívil Kyjev, kam přivezl humanitární pomoc.
Ztráta spojence Kremlu v EU
Na tuto návštěvu upozorňuje i agentura Unian. Magyar do Ukrajiny dorazil krátce po ruském útoku na dětskou nemocnici Ochmatdyt a přivezl humanitární pomoc. Zároveň kritizoval Orbánova setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem během války.
Podle ukrajinských médií tak Kreml ztrácí důležitého spojence v Evropské unii. Přesto Magyar avizuje spíše pragmatický přístup k Moskvě. Analytici proto varují před přehnanými očekáváními. „Ve vztazích s námi bude opatrný,“ uvedl podle agentury analytik Jevhen Dykyj s tím, že Magyar může podniknout i kroky, které budou pro Ukrajinu nepříjemné.