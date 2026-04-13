Přijde změna, nebo jen nový styl? Ukrajinská média řeší, co čekat od nástupu Magyara

Péter Magyar
V Maďarsku skončila éra Viktora Orbána, kterého ve volbách porazil Péter Magyar. Nový lídr slibuje evropské směřování země, jeho postoj k Ukrajině ale zůstává nejednoznačný, upozornil server RBK-Ukrajina. Ukrajinská média se den po vítězství opoziční strany Tisza zabývají tím, jaký dopad může mít změna vlády na vztahy s Kyjevem.

Dosavadní vztahy mezi Orbánovou vládou a Ukrajinou byly napjaté a letos se dále zhoršily mimo jiné kvůli přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Budapešť vinila Kyjev z průtahů, zatímco Ukrajina tvrdila, že zařízení poškodily ruské útoky. Orbán navíc dlouhodobě udržoval blízké vztahy s Moskvou a blokoval například unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Nedávný spojenec

Magyar byl přitom ještě donedávna Orbánovým spojencem. S vládní stranou Fidesz se rozešel až v roce 2024 po skandálu kolem udělení milosti v kauze zneužívání dětí. Následně odsoudil fungování režimu a postavil se do čela strany Tisza, která nyní volby vyhrála.

Petr Pavel

„Zvítězila demokracie." Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána

Politika

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu," uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

Přečíst článek

Ve svém povolebním projevu zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii i NATO. Přesto ho nelze označit za jednoznačně proukrajinského politika. Podle RBK-Ukrajina odmítá dodávky zbraní Ukrajině i její rychlý vstup do EU a nepodporuje ani rychlé ukončení dovozu ruských energií, které by chtěl omezit až kolem roku 2035.

Server zároveň připouští, že Magyar by mohl odblokovat unijní pomoc Ukrajině, aby zlepšil vztahy s Bruselem. Nový lídr zároveň označuje kroky Ruska za agresi a v červenci 2024 navštívil Kyjev, kam přivezl humanitární pomoc.

Péter Magyar po vyhraných volbách

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Názory

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ztráta spojence Kremlu v EU

Na tuto návštěvu upozorňuje i agentura Unian. Magyar do Ukrajiny dorazil krátce po ruském útoku na dětskou nemocnici Ochmatdyt a přivezl humanitární pomoc. Zároveň kritizoval Orbánova setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem během války.

Podle ukrajinských médií tak Kreml ztrácí důležitého spojence v Evropské unii. Přesto Magyar avizuje spíše pragmatický přístup k Moskvě. Analytici proto varují před přehnanými očekáváními. „Ve vztazích s námi bude opatrný,“ uvedl podle agentury analytik Jevhen Dykyj s tím, že Magyar může podniknout i kroky, které budou pro Ukrajinu nepříjemné.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zuckerberg vytváří svou AI figurku. Bude za něj mluvit se zaměstnanci

Mark Zuckerberg
Možná takhle bude vypadat budoucnost. Na každém pracovišti bude přítomen nejvyšší ředitel firmy ve formě AI avatara a bude neustále diskutovat s lidmi. Zatím to takto plánují v Metě s figurkou Marka Zuckerberga.

Šéfa a spoluzakladatele společnosti Meta (dříve Facebook), Marka Zuckerberga, už zřejmě nebaví komunikovat se zaměstnanci své firmy. Zároveň nechce pustit svou kontrolu nad podnikem. A protože je fanoušek propojování fyzického světa s virtuálním, řešení je nasnadě: Meta podle zdrojů Financial Times vytváří šéfovu verzi založenou na umělé inteligenci, která může komunikovat se zaměstnanci namísto něj. Jde o součást širšího úsilí o přebudování této technologické korporace kolem AI.

Meta pracuje na vývoji fotorealistických 3D postav poháněných umělou inteligencí, se kterými mohou uživatelé komunikovat v reálném čase. A tak se pracuje i na postavě Zuckerberga. Šéf Mety se osobně podílí na trénování a testování své animované umělé inteligence, která má údajně zaměstnancům nabízet konverzaci a zpětnou vazbu. Postava je trénována na miliardářových gestech, tónu hlasu při veřejných projevech i na jeho vlastních aktuálních úvahách o strategiích společnosti. Cílem je, aby se zaměstnanci cítili být se zakladatelem více propojeni.

Podle Wall Street Journal navíc Meta pracuje na projektu vybudování „CEO agenta“, který by Zuckerbergovi pomáhal v jeho roli (například rychlým vyhledáváním informací). 

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Názory

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Meta dohání konkurenci

Zuckerberg v uplynulém roce podle Financial Times zahájil investiční smršť v řádu miliard dolarů a slíbil vyvinout „osobní superinteligenci“, aby dohnal konkurenty jako OpenAI a Google v budování špičkových modelů.

Minulý týden Meta vydala nový AI model Muse Spark. Tenl nyní pohání digitálního asistenta společnosti v aplikaci Meta AI a na desktopu, v nadcházejících týdnech se objeví v aplikacích Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger a také v brýlích Ray-Ban Meta AI. Uživatelé budou moci přepínat mezi určitými režimy v závislosti na náročnosti svých dotazů: zvolit jeden režim pro rychlé odpovědi na jednoduché otázky a druhý pro složitější dotazy týkající se úkolů, jako je analýza právních dokumentů nebo zjišťování nutričních informací z fotografií potravin v obchodech.

Zničily sociální sítě mladou generaci? Zuckerberg se zpovídá u soudu

Leaders

Šéf Mety Mark Zuckerberg má dnes vypovídat v přelomovém procesu o bezpečnosti sociálních sítí. Žaloba tvrdí, že Instagram a další aplikace vědomě podporovaly návykové chování mladých lidí. Případ už teď odborníci přirovnávají k „Big Tobacco" momentu technologického světa. Meta obvinění odmítá a tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za závislostní chování uživatelů svých platforem.

Přečíst článek

Kromě toho Meta postupně zavádí do aplikace i webového rozhraní Meta AI nový režim nazvaný contemplating (rozmýšlení), který je určený pro řešení těch nejsložitějších dotazů a úkolů. Uvádí to firma ve svém technickém blogu.

V tomto režimu model Muse Spark využívá tým AI agentů, kteří umožňují takzvané paralelní uvažování. Díky tomu může systém lépe konkurovat pokročilým režimům uvažování u špičkových modelů, jako jsou Gemini Deep Think nebo GPT Pro.

Společnost uvedla, že vylepšená Meta AI s modelem Muse Spark bude obsahovat také nákupní režim (shopping model), který lidem pomůže s nákupem oblečení nebo zařizováním pokojů. „Nákupní režim čerpá ze stylové inspirace a příběhů značek, které se již v našich aplikacích objevují, a nabízí nápady od tvůrců a komunit, které lidé již nyní sledují,“ uvedla Meta. Akcie firmy po představení modelu vystřelily o sedm procent.

Podle interních zdrojů se Zuckerberg stále více osobně zapojuje do řízení tlaku společnosti Meta na rozvoj umělé inteligence. Každý týden věnuje pět až deset hodin kódování různých AI projektů a pravidelně se účastní technických porad.

Mark Zuckerberg uvádí prototyp chytrých brýlí Orion

Zuckerberg se vydrápal mezi nejbohatší muže světa. Akcie Facebooku jsou na rekordu díky AI a chytrým brýlím

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Michal Nosek: Šlechtovka, nejdražší kavárna, která nikdy nechce otevřít

Dostavba Šlechtovy restaurace se táhne řadu let
Michal Nosek
Michal Nosek

Rekonstrukce, která se proměnila v maraton bez cíle. To je projekt přestavby Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Dnes se realizace jeví jako živý experiment, kolik let, peněz a nervů dokáže Praha investovat do jedné středně náročné stavební akce.

Šlechtovka v pražské Stromovce je už dávno víc, než pouhá budova. Je to filozofie. Stav bytí. Když se řekne „rekonstrukce“, většina lidí si představí něco, co jednou skončí. V případě Šlechtovy restaurace jde spíš o nekonečný seriál. Každá série má nový rozpočet, jiného dodavatele a stejný konec s titulky: Pokračování příště.

Z původních zhruba 120 milionů korun se stal projekt, který připomíná veřejný bankomat bez limitu. Peníze mizí, termíny se posouvají, smlouvy se ruší, znovu vypisují a znovu přepočítávají. Takhle „městská investice“ stále pokračuje v podstatě desítky let.

Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu 5 fotografií v galerii

A největší kouzlo? Nejde o Karlův most ani Pražský hrad. Je to obyčejná restaurace v parku. Místo, kde si měl člověk dát kávu a řízek po procházce. Nic víc. Nic míň. Jenže v Praze, pod dohledem radních všech možných stran, se i obyčejná rekonstrukce kavárny dokáže proměnit v epopej, která má stále otevřený konec. 

Kořeny téhle ságy sahají hluboko do minulosti, konkrétně do éry primátora Pavla Béma. Už tehdy se řešilo, co s chátrajícím letohrádkem ve Stromovce, vznikaly plány, studie a záměry, ale výsledek nepřicházel. Od té doby se vystřídaly politické garnitury, architektonické vize i dodavatelé. Každý přicházel s tím, že právě teď se to konečně dotáhne, a každý zároveň přidal další kapitolu do kroniky odkladů. Šlechtovka tak přežila řadu primátorů.

Návrh mostu od ateliéru Nemec & Taller Architektur

OBRAZEM: Stromovka se dočká nového mostu, vyjde na čtvrt miliardy

Reality

Ředitelství vodních cest vybralo vítěze architektonické soutěže o návrh řešení komplexní úpravy mostu v ulici Za Elektrárnou přes plavební kanál Troja-Podbaba v Praze 7. Návrh ateliéru Nemec & Taller Architektur odborná porota vyhodnotila jako nejvhodnější.

ČTK

Přečíst článek

„Nikdy nekončící projekt“

Konkurence v disciplíně „nikdy nekončící projekt“ je v Praze silná. Stačí si vzpomenout na Libeňský most, o kterém se víc mluví, než po něm jezdí, nebo na budovu Nákladového nádraží Žižkov, která už roky balancuje mezi vizemi a realitou. Jenže to jsou velké a složité projekty, kde se dá alespoň předstírat, že za průtahy stojí komplikovanost, jednání nebo strategie.

Šlechtovka nic takového nemá. Je malá, nepřehlédnutelná a zoufale nedokončená. Právě proto bije do očí mnohem víc. Je to jako kdyby vám deset let opravovali kuchyň a vy jste pořád nedostali ani sporák. Jen nové termíny, proč ještě chvíli počkat.

Celé to působí jako ukázková kombinace byrokratické paralýzy, řízení projektu metodou nějak to dopadne a klasického českého sportu, odkládání s vážnou tváří.

 Možná se podnik jednou otevře. Možná bude krásný. Možná si tam opravdu jednou tu kávu dáme. Reálně je Šlechtovka už hotová, jen ne jako restaurace. Představuje dokonale dokončený památník toho, že v Praze se dá nekonečně pracovat na čemkoli, jen aby to nepřineslo žádný smysluplný výsledek.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
